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Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!Мы рады предложить вашему вниманию прямую текстовую трансляцию отборочного поединка к Чемпионату мира 2022 года между командами Швейцарии и Италии. Будет жарко, можно не сомневаться! С вами Андрей Сергеев! Добро пожаловать!