  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Швейцария
 
Позже

Стадион:
Италия
1
Зоммер
Янн
3
Видмер
Сильван
4
Эльведи
Нико
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
20
Эбишер
Мишель
10
Фрай
Фабиан
15
Соу
Джибриль
11
Штеффен
Ренато
14
Цубер
Стивен
9
Сеферович
Харис
21
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
13
Эмерсон
Палмиери
18
Барелла
Николо
8
Жоржиньо
II
5
Локателли
Мануэль
11
Берарди
Доменико
17
Иммобиле
Чиро
10
Инсинье
Лоренцо
Швейцария
4-3-2-1
Италия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шакири Джердан 1 0.5
2. Эмболо Брель 1 0.5
3. Цубер Стивен 1 0.5
4. Сеферович Харис 1 0.5
5. Родригес Рикардо 0 0
Италия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 2 (1) 0.5
2. Локателли Мануэль 1 0.25
3. Берарди Доменико 1 0.25
4. Сенси Стефано 1 0.25
5. Кьеза Федерико 1 0.25
6. Белотти Андреа 1 (1) 0.25
7. Инсинье Лоренцо 0 0
8. Флоренци Алессандро 0 0

Карточки

Швейцария
# Игрок      
1. Аканджи Мануэль 1 0
Италия
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 2 0
2. Толой Рафаэл 1 0
3. Бернардески Федерико 1 0
4. Пеллегрини Лоренцо 1 0
5. Барелла Николо 1 0
6. Пессина Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швейцария 100% (4) 0 0 0 0 0
 Италия 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Швейцария Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Швейцария 2:1 Греция Швейцария 1:1 Испания Франция 3:3 Швейцария Швейцария 3:1 Турция
Италия 3:0 Швейцария Уэльс 1:1 Швейцария Швейцария 7:0 Лихтенштейн Швейцария 2:1 США Швейцария 3:2 Финляндия Швейцария 1:0 Литва Болгария 1:3 Швейцария Швейцария 1:1 Испания Бельгия 2:1 Швейцария Германия 3:3 Швейцария Испания 1:0 Швейцария Швейцария 1:2 Хорватия Швейцария 1:1 Германия Украина 2:1 Швейцария Гибралтар 1:6 Швейцария Швейцария 1:0 Грузия
Италия Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Италия 1:1 Болгария Италия 1:1 Англия Италия 1:1 Испания Бельгия 1:2 Италия
Италия 2:1 Австрия Италия 1:0 Уэльс Италия 3:0 Швейцария Турция 0:3 Италия Италия 4:0 Чехия Италия 7:0 Сан-Марино Литва 0:2 Италия Болгария 0:2 Италия Италия 2:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 0:2 Италия Италия 2:0 Польша Италия 4:0 Эстония Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия

Последние игры между собой

Швейцария: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Италия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Италия 3:0 Швейцария ЕВРО 2020 Швейцария 1:1 Италия Товарищеские матчи Швейцария 0:0 Италия Товарищеские матчи

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
2. Швейцария 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Болгария Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
4. Северная Ирландия Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Литва Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Швейцария 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Болгария Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Северная Ирландия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Литва Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Швейцария 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Северная Ирландия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Болгария Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Литва Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Англия Кейн Гарри 4 2 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты сборной Швейцарии! В красных майках, чёрных трусах сыграют хозяева поля, а Италия предстала в белом.
  • Первый тайм
  • 1'
    Италия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Италия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Швейцария - Италия онлайн


Прогнозы на матч Швейцария - Италия

Исход игры
Швейцария
2.8% (4)
Ничья
30.5% (43)
Италия
66.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
79.86% (111)
Нет
20.14% (28)
Популярный счёт
1:2 Италия
44% (62)
1:1 Ничья
24.8% (35)
0:1 Италия
11.3% (16)
0:2 Италия
7.1% (10)
2:2 Ничья
4.3% (6)
1:3 Италия
2.8% (4)
2:1 Швейцария
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 