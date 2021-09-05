Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Швейцария
Позже
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Италия
10
Фрай
Фабиан
15
Соу
Джибриль
14
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Фрай ФабианПолузащитник
-
15 Соу ДжибрильПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шёр ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Варгас РубенНападающий
-
17 Ндой ДанНападающий
-
Главный тренер: Якин Мурат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Толой РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шакири Джердан
|1
|0.5
|2.
|Эмболо Брель
|1
|0.5
|3.
|Цубер Стивен
|1
|0.5
|4.
|Сеферович Харис
|1
|0.5
|5.
|Родригес Рикардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|2 (1)
|0.5
|2.
|Локателли Мануэль
|1
|0.25
|3.
|Берарди Доменико
|1
|0.25
|4.
|Сенси Стефано
|1
|0.25
|5.
|Кьеза Федерико
|1
|0.25
|6.
|Белотти Андреа
|1 (1)
|0.25
|7.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|8.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|2
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|1
|0
|3.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|4.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|5.
|Барелла Николо
|1
|0
|6.
|Пессина Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швейцария
|100% (4)
|0
|0
|0
|0
|0
|Италия
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Швейцария Последние 20 матчей: +10 =4 -6Швейцария 2:1 Греция Швейцария 1:1 Испания Франция 3:3 Швейцария Швейцария 3:1 Турция
Италия 3:0 Швейцария Уэльс 1:1 Швейцария Швейцария 7:0 Лихтенштейн Швейцария 2:1 США Швейцария 3:2 Финляндия Швейцария 1:0 Литва Болгария 1:3 Швейцария Швейцария 1:1 Испания Бельгия 2:1 Швейцария Германия 3:3 Швейцария Испания 1:0 Швейцария Швейцария 1:2 Хорватия Швейцария 1:1 Германия Украина 2:1 Швейцария Гибралтар 1:6 Швейцария Швейцария 1:0 Грузия
Италия Последние 20 матчей: +17 =3 -0Италия 1:1 Болгария Италия 1:1 Англия Италия 1:1 Испания Бельгия 1:2 Италия
Италия 2:1 Австрия Италия 1:0 Уэльс Италия 3:0 Швейцария Турция 0:3 Италия Италия 4:0 Чехия Италия 7:0 Сан-Марино Литва 0:2 Италия Болгария 0:2 Италия Италия 2:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 0:2 Италия Италия 2:0 Польша Италия 4:0 Эстония Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия
Последние игры между собой
Швейцария: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Италия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|2.
|Швейцария
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Болгария
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Литва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Швейцария
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Болгария
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Литва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Англия
|Кейн Гарри
|4
|2
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Швейцария - Италия
Исход игры
Швейцария
2.8% (4)
Ничья
30.5% (43)
Италия
66.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
79.86% (111)
Нет
20.14% (28)
Популярный счёт
1:2 Италия
44% (62)
1:1 Ничья
24.8% (35)
0:1 Италия
11.3% (16)
0:2 Италия
7.1% (10)
2:2 Ничья
4.3% (6)
1:3 Италия
2.8% (4)
2:1 Швейцария
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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