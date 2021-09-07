Второй тайм

94' Делани Томас из команды Дания сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Дания заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Стрюгер-Ларсен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' После проверки VAR рефери поменял решение - Дания не будет бить пенальти!

90' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

89' Эль-Хамид Хатем Абд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Норгор Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Васс Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

79' Менахем Сун совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Сегодняшная посещаемость составляет 35158 болельщиков

76' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Головой пробил Кьяер Симон , но голкипер отбил его в поле!

74' Удар от ворот произведет Дания

74' Хазиза Долев не смог попасть в створ ударом издали

73' Кристенсен Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Удар от ворот произведет Дания

71' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Дамсгор Миккель пробует нанести удар издали, но Офир Марциано держит все под контролем

65' Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

57' Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Удар от ворот произведет Израиль

52' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

50' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Дания выполняет удар от ворот.

48' Хазиза Долев из команды Израиль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

47' Дамсгор Миккель пробил издали, и мяч вынесли с линии ворот!

47' Вратарь парирует удар, который нанес Делани Томас , и мяч снова в игре