Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
26' Желтая карточкаОгани Орель
1:0
28' ГолПоульсен Юссуф
2:0
31' ГолКьяер Симон
33' Желтая карточкаКристенсен Андреас
38' Желтая карточкаГлазер Дан
3:0
41' ГолОльсен Сков Андреас
4:0
58' ГолДелани Томас
79' Желтая карточкаМенахем Сун
84' Желтая карточкаНоргор Кристиан
89' Желтая карточкаЭль-Хамид Хатем Абд
5:0
90' ГолКорнелиус Андреас
18
Васс
Даниэль
21
Тиби
Эйтан
12
Менахем
Сун
14
Вайссман
Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
-
12 Менахем СунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ницан ИтамарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
19 Абада ЛиэльНападающий
-
Главный тренер: Руттенштайнер Виллибальд
Ход матча
26'
28'
31'
2:0
38'
41'
58'
4:0
79'
84'
90'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ольсен Сков Андреас
|3
|0.5
|2.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.33
|3.
|Винд Жонас
|2
|0.33
|4.
|Меле Йоаким
|2
|0.33
|5.
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.33
|6.
|Васс Даниэль
|1
|0.17
|7.
|Делани Томас
|1
|0.17
|8.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.17
|9.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.17
|10.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.17
|11.
|Йенсен Матиас
|1
|0.17
|12.
|Кьяер Симон
|1
|0.17
|13.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.17
|14.
|Поульсен Юссуф
|1
|0.17
|15.
|Сков Роберт
|1
|0.17
|16.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.17
|17.
|Бойлесен Николай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|6
|1
|2.
|Даббур Мунас
|3
|0.5
|3.
|Манор Соломон
|2
|0.33
|4.
|Натхо Бибрас
|1
|0.17
|5.
|Перец Дор
|1
|0.17
|6.
|Вайссман Шон
|1
|0.17
|7.
|Битон Нир
|0
|0
|8.
|Хазиза Долев
|0
|0
|9.
|Менахем Сун
|0
|0
|10.
|Глазер Дан
|0
|0
|11.
|Абада Лиэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|2.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|3.
|Норгор Кристиан
|1
|0
|4.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|5.
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|6.
|Винд Жонас
|1
|0
|7.
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Хамид Хатем Абд
|2
|0
|2.
|Огани Орель
|1
|0
|3.
|Тиби Эйтан
|1
|0
|4.
|Таа Лоай
|1
|0
|5.
|Менахем Сун
|1
|0
|6.
|Перец Дор
|1
|0
|7.
|Глазер Дан
|1
|0
|8.
|Лави Нета
|1
|0
|9.
|Вайссман Шон
|1
|0
|10.
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|11.
|Даса Элазар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дания
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|Израиль
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Дания Последние 20 матчей: +14 =2 -4Фарерские острова 0:1 Дания Дания 2:0 Шотландия Англия 2:1 Дания Чехия 1:2 Дания
Уэльс 0:4 Дания РОССИЯ 1:4 Дания Дания 1:2 Бельгия Дания 0:1 Финляндия Дания 2:0 Босния и Герцеговина Германия 1:1 Дания Австрия 0:4 Дания Дания 8:0 Молдова Израиль 0:2 Дания Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия
Израиль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Израиль 5:2 Австрия Фарерские острова 0:4 Израиль Португалия 4:0 Израиль Черногория 1:3 Израиль
Молдова 1:4 Израиль Израиль 1:1 Шотландия Израиль 0:2 Дания Израиль 1:0 Шотландия Чехия 1:0 Израиль Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония
Последние игры между собой
Дания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Израиль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 0
|18
|2.
|Шотландия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Израиль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|4.
|Австрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|6.
|Молдова
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 18
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 0
|9
|2.
|Шотландия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|6.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Дания 5:0 Израиль
Исход игры
Дания
96.5% (138)
Ничья
2.8% (4)
Израиль
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.55% (68)
Меньше
52.45% (75)
Обе команды забьют
Да
46.85% (67)
Нет
53.15% (76)
Популярный счёт
2:0 Дания
38.5% (55)
2:1 Дания
33.6% (48)
1:0 Дания
12.6% (18)
3:1 Дания
7% (10)
3:0 Дания
2.1% (3)
4:2 Дания
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Дания
1.4% (2)
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