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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Дания
5:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 35158
Израиль
0'
26' Желтая карточка
Огани Орель
1:0
28' Гол
Поульсен Юссуф
2:0
31' Гол
Кьяер Симон
33' Желтая карточка
Кристенсен Андреас
38' Желтая карточка
Глазер Дан
3:0
41' Гол
Ольсен Сков Андреас
4:0
58' Гол
Делани Томас
79' Желтая карточка
Менахем Сун
84' Желтая карточка
Норгор Кристиан
89' Желтая карточка
Эль-Хамид Хатем Абд
5:0
90' Гол
Корнелиус Андреас
90'+4
1
Шмейхель
Каспер
2
Андерсен
Йоаким
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
18
Васс
Даниэль
8
Делани
Томас
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
5
Меле
Йоаким
11
Ольсен
Сков
Андреас
20
Поульсен
Юссуф
14
Дамсгор
Миккель
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
5
Огани
Орель
21
Тиби
Эйтан
17
Эль-Хамид
Хатем
Абд
12
Менахем
Сун
3
Глазер
Дан
6
Натхо
Бибрас
11
Манор
Соломон
14
Вайссман
Шон
7
Захави
Эран
Дания
3-4-3
Израиль
5-3-2

Ход матча

26'
 
Огани Орель
28'
Поульсен Юссуф
(Дамсгор Миккель)
1:0
31'
Кьяер Симон
(Васс Даниэль)
2:0
33'
Кристенсен Андреас
 
38'
 
Глазер Дан
41'
Ольсен Сков Андреас
(Дамсгор Миккель)
3:0
46'
 
Хазиза Долев
Вайссман Шон
46'
 
Абу-Фани Мохаммад
Натхо Бибрас
58'
Делани Томас
(Васс Даниэль)
4:0
61'
 
Давидзаде Офир
Огани Орель
69'
 
Ацили Омер
Манор Соломон
77'
Стрюгер-Ларсен Йенс
Ольсен Сков Андреас
 
77'
Дарами Мохаммед
Поульсен Юссуф
 
79'
 
Менахем Сун
80'
 
Кинда Гади
Даса Элазар
83'
Норгор Кристиан
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
 
83'
Винд Жонас
Дамсгор Миккель
 
84'
Норгор Кристиан
 
86'
Корнелиус Андреас
Васс Даниэль
 
89'
 
Эль-Хамид Хатем Абд
90'
Корнелиус Андреас
(Стрюгер-Ларсен Йенс)
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ольсен Сков Андреас 3 0.5
2. Дамсгор Миккель 2 0.33
3. Винд Жонас 2 0.33
4. Меле Йоаким 2 0.33
5. Дольберг Каспер 2 (1) 0.33
6. Васс Даниэль 1 0.17
7. Делани Томас 1 0.17
8. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.17
9. Брайтвайт Мартин 1 0.17
10. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.17
11. Йенсен Матиас 1 0.17
12. Кьяер Симон 1 0.17
13. Корнелиус Андреас 1 0.17
14. Поульсен Юссуф 1 0.17
15. Сков Роберт 1 0.17
16. Ингвартсен Маркус 1 0.17
17. Бойлесен Николай 0 0
Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 6 1
2. Даббур Мунас 3 0.5
3. Манор Соломон 2 0.33
4. Натхо Бибрас 1 0.17
5. Перец Дор 1 0.17
6. Вайссман Шон 1 0.17
7. Битон Нир 0 0
8. Хазиза Долев 0 0
9. Менахем Сун 0 0
10. Глазер Дан 0 0
11. Абада Лиэль 0 0

Карточки

Дания
# Игрок      
1. Шмейхель Каспер 1 0
2. Брайтвайт Мартин 1 0
3. Норгор Кристиан 1 0
4. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
5. Кристенсен Андреас 1 0
6. Винд Жонас 1 0
7. Дарами Мохаммед 1 0
Израиль
# Игрок      
1. Эль-Хамид Хатем Абд 2 0
2. Огани Орель 1 0
3. Тиби Эйтан 1 0
4. Таа Лоай 1 0
5. Менахем Сун 1 0
6. Перец Дор 1 0
7. Глазер Дан 1 0
8. Лави Нета 1 0
9. Вайссман Шон 1 0
10. Абу-Фани Мохаммад 1 0
11. Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дания 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4) 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4)
 Израиль 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Дания Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Фарерские острова 0:1 Дания Дания 2:0 Шотландия Англия 2:1 Дания Чехия 1:2 Дания
Уэльс 0:4 Дания РОССИЯ 1:4 Дания Дания 1:2 Бельгия Дания 0:1 Финляндия Дания 2:0 Босния и Герцеговина Германия 1:1 Дания Австрия 0:4 Дания Дания 8:0 Молдова Израиль 0:2 Дания Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия
Израиль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Израиль 5:2 Австрия Фарерские острова 0:4 Израиль Португалия 4:0 Израиль Черногория 1:3 Израиль
Молдова 1:4 Израиль Израиль 1:1 Шотландия Израиль 0:2 Дания Израиль 1:0 Шотландия Чехия 1:0 Израиль Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония

Последние игры между собой

Дания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Израиль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Израиль 0:2 Дания Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 6 6 0 0 22 - 0 18
2. Шотландия Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Израиль Заявка 6 3 1 2 14 - 11 10
4. Австрия Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
5. Фарерские острова Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
6. Молдова Заявка 6 0 1 5 3 - 18 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 15 - 0 9
2. Шотландия Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Австрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
5. Фарерские острова Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
6. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Израиль Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
3. Шотландия Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Австрия Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Дания 96.5% (138)
X 2.8% (4)
Израиль 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Дания 5:0 Израиль

Исход игры
Дания
96.5% (138)
Ничья
2.8% (4)
Израиль
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.55% (68)
Меньше
52.45% (75)
Обе команды забьют
Да
46.85% (67)
Нет
53.15% (76)
Популярный счёт
2:0 Дания
38.5% (55)
2:1 Дания
33.6% (48)
1:0 Дания
12.6% (18)
3:1 Дания
7% (10)
3:0 Дания
2.1% (3)
4:2 Дания
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Дания
1.4% (2)
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