Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Голландия
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
Турция
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|4 (1)
|0.8
|2.
|Де Йонг Люк
|3
|0.6
|3.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.4
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0.4
|5.
|Классен Дэви
|2
|0.4
|6.
|Гакпо Коди
|1
|0.2
|7.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.2
|8.
|Мален Дониэлл
|1
|0.2
|9.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|10.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.8
|2.
|Чалханоглу Хакан
|3
|0.6
|3.
|Туфан Озан
|2
|0.4
|4.
|Караман Кенан
|2
|0.4
|5.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.2
|6.
|Язиджи Юсуф
|1
|0.2
|7.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.2
|8.
|Дервисоглу Халил
|1
|0.2
|9.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|10.
|Мераш Умут
|0
|0
|11.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|3.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|4.
|Классен Дэви
|1
|0
|5.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|6.
|Мален Дониэлл
|1
|0
|7.
|Гравенберх Райан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|2.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|3.
|Туфан Озан
|1
|0
|4.
|Караман Кенан
|1
|0
|5.
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|6.
|Унал Энес
|1
|0
|7.
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|8.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|9.
|Мераш Умут
|1
|0
|10.
|Кабак Озан
|1
|0
|11.
|Челик Зеки
|1
|0
|12.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|13.
|Кекчю Оркун
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Голландия
|0
|0
|25% (4)
|6.25% (1)
|43.75% (7)
|25% (4)
|Турция
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Голландия Последние 20 матчей: +11 =5 -4Голландия 4:0 Черногория Норвегия 1:1 Голландия Голландия 0:2 Чехия Северная Македония 0:3 Голландия
Голландия 2:0 Австрия Голландия 3:2 Украина Голландия 3:0 Грузия Голландия 2:2 Шотландия Гибралтар 0:7 Голландия Голландия 2:0 Латвия Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония
Турция Последние 20 матчей: +7 =8 -5Гибралтар 0:3 Турция Турция 2:2 Черногория Швейцария 3:1 Турция Турция 0:2 Уэльс
Турция 0:3 Италия Турция 2:0 Молдова Турция 0:0 Гвинея Турция 2:1 Азербайджан Турция 3:3 Латвия Норвегия 0:3 Турция Турция 4:2 Голландия Венгрия 2:0 Турция Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция
Последние игры между собой
Голландия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Турция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 7
|11
|2.
|Голландия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|16 - 5
|10
|3.
|Норвегия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Черногория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|5.
|Латвия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 20
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Турция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|3.
|Черногория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|5.
|Норвегия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|2.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|3.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Голландия - Турция
Исход игры
Голландия
97% (32)
Ничья
3% (1)
Турция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (24)
Меньше
27.27% (9)
Обе команды забьют
Да
66.67% (22)
Нет
33.33% (11)
Популярный счёт
2:1 Голландия
42.4% (14)
2:0 Голландия
24.2% (8)
3:1 Голландия
18.2% (6)
3:0 Голландия
6.1% (2)
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