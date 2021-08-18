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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Голландия
 
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Стадион:
Турция

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 4 (1) 0.8
2. Де Йонг Люк 3 0.6
3. Вейналдум Джорджиньо 2 0.4
4. Бергёйс Стивен 2 0.4
5. Классен Дэви 2 0.4
6. Гакпо Коди 1 0.2
7. Ван де Бек Донни 1 0.2
8. Мален Дониэлл 1 0.2
9. Вайндал Оуэн 0 0
10. Маласиа Тирелл 0 0
Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 4 (2) 0.8
2. Чалханоглу Хакан 3 0.6
3. Туфан Озан 2 0.4
4. Караман Кенан 2 0.4
5. Юндер Дженгиз 1 0.2
6. Язиджи Юсуф 1 0.2
7. Сёюнджю Чаглар 1 0.2
8. Дервисоглу Халил 1 0.2
9. Караджа Эфеджан 0 0
10. Мераш Умут 0 0
11. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Голландия
# Игрок      
1. Блинд Дэйли 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 1 0
3. Де Йонг Люк 1 0
4. Классен Дэви 1 0
5. Бергвейн Стевен 1 0
6. Мален Дониэлл 1 0
7. Гравенберх Райан 1 0
Турция
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 2 0
2. Чалханоглу Хакан 1 0
3. Туфан Озан 1 0
4. Караман Кенан 1 0
5. Тюрюдж Дениз 1 0
6. Унал Энес 1 0
7. Юндер Дженгиз 1 0
8. Сёюнджю Чаглар 1 0
9. Мераш Умут 1 0
10. Кабак Озан 1 0
11. Челик Зеки 1 0
12. Мюлдюр Мерт 1 0
13. Кекчю Оркун 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Голландия 0 0 25% (4) 6.25% (1) 43.75% (7) 25% (4)
 Турция 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Голландия Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Голландия 4:0 Черногория Норвегия 1:1 Голландия Голландия 0:2 Чехия Северная Македония 0:3 Голландия
Голландия 2:0 Австрия Голландия 3:2 Украина Голландия 3:0 Грузия Голландия 2:2 Шотландия Гибралтар 0:7 Голландия Голландия 2:0 Латвия Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония
Турция Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Гибралтар 0:3 Турция Турция 2:2 Черногория Швейцария 3:1 Турция Турция 0:2 Уэльс
Турция 0:3 Италия Турция 2:0 Молдова Турция 0:0 Гвинея Турция 2:1 Азербайджан Турция 3:3 Латвия Норвегия 0:3 Турция Турция 4:2 Голландия Венгрия 2:0 Турция Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция

Последние игры между собой

Голландия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Турция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Турция 4:2 Голландия Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Турция 3:0 Голландия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Голландия 1:1 Турция ЕВРО 2016: Отборочные матчи Турция 0:2 Голландия Чемпионат Мира
Голландия 2:0 Турция Чемпионат Мира Голландия 1:0 Турция Товарищеские матчи

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 5 3 2 0 15 - 7 11
2. Голландия Заявка 5 3 1 1 16 - 5 10
3. Норвегия Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Черногория Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
5. Латвия Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
6. Гибралтар Заявка 5 0 0 5 2 - 20 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Турция Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
3. Черногория Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5. Норвегия Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Турция Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Голландия Заявка 3 1 1 1 10 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
5. Латвия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
2. Словения Куртич Ясмин 3 0
3. Албания Гьясула Клаус 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Голландия 97.1% (33)
    X 2.9% (1)
    Турция 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Голландия
    Ничья
    Турция
    1.35
    5.75
    9.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Голландия - Турция онлайн


    Прогнозы на матч Голландия - Турция

    Исход игры
    Голландия
    97% (32)
    Ничья
    3% (1)
    Турция
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (24)
    Меньше
    27.27% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (22)
    Нет
    33.33% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Голландия
    42.4% (14)
    2:0 Голландия
    24.2% (8)
    3:1 Голландия
    18.2% (6)
    3:0 Голландия
    6.1% (2)
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