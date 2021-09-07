Три раза сумеют реализовать нападающий потенциал, я полагаю.
Юг_007 #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|3
|0.6
|2.
|Фернандес Марио
|2
|0.4
|3.
|Ерохин Александр
|1
|0.2
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.2
|5.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.2
|6.
|Смолов Фёдор
|0
|0
|7.
|Кузяев Далер
|0
|0
|8.
|Миранчук Алексей
|0
|0
|9.
|Фомин Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбонг Джозеф
|2
|0.4
|2.
|Аттард Кейн
|2
|0.4
|3.
|Гамбин Люк
|1
|0.2
|4.
|Сатариано Александер
|1
|0.2
|5.
|Камензули Райан
|0
|0
|6.
|Теума Тедди
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|3.
|Дзюба Артём
|1
|0
|4.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|5.
|Ерохин Александр
|1
|0
|6.
|Черышев Денис
|1
|0
|7.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|8.
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|9.
|Головин Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пепе Энрико
|1
|0
|2.
|Мускат Зак
|1
|0
|3.
|Камензули Райан
|1
|0
|4.
|Бонелло Анри
|1
|0
|5.
|Монтебельо Лука
|1
|0
|6.
|Мбонг Джозеф
|1
|0
|7.
|Корбалан Хуан
|1
|0
|8.
|Шоу Курт
|1
|0
|9.
|Мбонг Пол
|1
|0
|10.
|Сатариано Александер
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РОССИЯ
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Мальта
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Хорватия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|3.
|Словения
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Словакия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Мальта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|6.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Хорватия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Словакия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Кипр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
|5.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|4.
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|0
|5.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0