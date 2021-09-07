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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

РОССИЯ
 
Позже

Стадион:
Мальта
1
Гилерме
Маринато
23
Кузяев
Далер
3
Дивеев
Игорь
5
Осипенко
Максим
4
Караваев
Вячеслав
21
Ерохин
Александр
8
Баринов
Дмитрий
15
Миранчук
Алексей
20
Ионов
Алексей
9
Смолов
Фёдор
17
Захарян
Арсен
1
Бонелло
Анри
22
Мускат
Зак
5
Агиус
Андре
4
Борг
Стив
18
Аттард
Кейн
10
Пизани
Стивен
17
Теума
Тедди
3
Камензули
Райан
7
Мбонг
Джозеф
11
Мбонг
Пол
9
Монтебельо
Лука
РОССИЯ
4-3-3
Мальта
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 3 0.6
2. Фернандес Марио 2 0.4
3. Ерохин Александр 1 0.2
4. Жемалетдинов Рифат 1 0.2
5. Соболев Александр Сергеевич 1 0.2
6. Смолов Фёдор 0 0
7. Кузяев Далер 0 0
8. Миранчук Алексей 0 0
9. Фомин Даниил 0 0
Мальта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбонг Джозеф 2 0.4
2. Аттард Кейн 2 0.4
3. Гамбин Люк 1 0.2
4. Сатариано Александер 1 0.2
5. Камензули Райан 0 0
6. Теума Тедди 0 0

Карточки

РОССИЯ
# Игрок      
1. Жемалетдинов Рифат 3 0
2. Кудряшов Фёдор 1 0
3. Дзюба Артём 1 0
4. Смолов Фёдор 1 0
5. Ерохин Александр 1 0
6. Черышев Денис 1 0
7. Миранчук Алексей 1 0
8. Баринов Дмитрий 1 0
9. Головин Александр 1 0
Мальта
# Игрок      
1. Пепе Энрико 1 0
2. Мускат Зак 1 0
3. Камензули Райан 1 0
4. Бонелло Анри 1 0
5. Монтебельо Лука 1 0
6. Мбонг Джозеф 1 0
7. Корбалан Хуан 1 0
8. Шоу Курт 1 0
9. Мбонг Пол 1 0
10. Сатариано Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РОССИЯ 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Мальта 0 33.33% (2) 16.67% (1) 50% (3) 0 0

Предыдущие игры

РОССИЯ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кипр 0:2 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Хорватия РОССИЯ 1:4 Дания Финляндия 0:1 РОССИЯ
Бельгия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Болгария Польша 1:1 РОССИЯ Словакия 2:1 РОССИЯ РОССИЯ 2:1 Словения Мальта 1:3 РОССИЯ Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия
Мальта Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Словения 1:0 Мальта Мальта 3:0 Кипр Мальта 1:2 Косово Мальта 0:3 Северная Ирландия
Хорватия 3:0 Мальта Словакия 2:2 Мальта Мальта 1:3 РОССИЯ Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 3:1 Андорра Мальта 3:0 Лихтенштейн Латвия 0:1 Мальта Андорра 0:0 Мальта Мальта 2:0 Гибралтар Мальта 1:1 Латвия Фарерские острова 3:2 Мальта Мальта 1:2 Норвегия Испания 7:0 Мальта Фарерские острова 1:0 Мальта Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта

Последние игры между собой

РОССИЯ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мальта 1:3 РОССИЯ Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Хорватия Заявка 5 3 1 1 5 - 1 10
3. Словения Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Словакия Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
5. Мальта Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
6. Кипр Заявка 5 1 1 3 1 - 6 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Хорватия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Словакия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. РОССИЯ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Кипр Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
6. Мальта Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Хорватия Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Словакия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Мальта Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
5. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Словения Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
3. Израиль Захави Эран 6 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
5. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. Армения Ароян Вараздат 3 0
5. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Мальта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2021, осталось 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 172
    РОССИЯ 96.5% (166)
    X 2.3% (4)
    Мальта 1.2% (2)
    +1
    выиграет РОССИЯ, со счетом 3:0
    Три раза сумеют реализовать нападающий потенциал, я полагаю.
    Юг_007 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РОССИЯ
    Ничья
    Мальта
    1.16
    9.60
    7.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч РОССИЯ - Мальта онлайн


    Прогнозы на матч РОССИЯ - Мальта

    Исход игры
    РОССИЯ
    96.6% (168)
    Ничья
    2.3% (4)
    Мальта
    1.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.66% (113)
    Меньше
    32.34% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    16.17% (27)
    Нет
    83.83% (140)
    Популярный счёт
    3:0 РОССИЯ
    31% (54)
    2:0 РОССИЯ
    26.4% (46)
    4:0 РОССИЯ
    14.9% (26)
    3:1 РОССИЯ
    11.5% (20)
    1:0 РОССИЯ
    3.4% (6)
    5:0 РОССИЯ
    2.9% (5)
    4:1 РОССИЯ
    1.7% (3)
    2:1 РОССИЯ
    1.1% (2)
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