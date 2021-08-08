Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
РОССИЯ
Позже
Стадион: Волгоград Арена
Мальта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|3
|0.6
|2.
|Фернандес Марио
|2
|0.4
|3.
|Ерохин Александр
|1
|0.2
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.2
|5.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.2
|6.
|Смолов Фёдор
|0
|0
|7.
|Кузяев Далер
|0
|0
|8.
|Миранчук Алексей
|0
|0
|9.
|Фомин Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбонг Джозеф
|2
|0.4
|2.
|Аттард Кейн
|2
|0.4
|3.
|Гамбин Люк
|1
|0.2
|4.
|Сатариано Александер
|1
|0.2
|5.
|Камензули Райан
|0
|0
|6.
|Теума Тедди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|3.
|Дзюба Артём
|1
|0
|4.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|5.
|Ерохин Александр
|1
|0
|6.
|Черышев Денис
|1
|0
|7.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|8.
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|9.
|Головин Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пепе Энрико
|1
|0
|2.
|Мускат Зак
|1
|0
|3.
|Камензули Райан
|1
|0
|4.
|Бонелло Анри
|1
|0
|5.
|Монтебельо Лука
|1
|0
|6.
|Мбонг Джозеф
|1
|0
|7.
|Корбалан Хуан
|1
|0
|8.
|Шоу Курт
|1
|0
|9.
|Мбонг Пол
|1
|0
|10.
|Сатариано Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РОССИЯ
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Мальта
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
РОССИЯ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кипр 0:2 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Хорватия РОССИЯ 1:4 Дания Финляндия 0:1 РОССИЯ
Бельгия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Болгария Польша 1:1 РОССИЯ Словакия 2:1 РОССИЯ РОССИЯ 2:1 Словения Мальта 1:3 РОССИЯ Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия
Мальта Последние 20 матчей: +5 =4 -11Словения 1:0 Мальта Мальта 3:0 Кипр Мальта 1:2 Косово Мальта 0:3 Северная Ирландия
Хорватия 3:0 Мальта Словакия 2:2 Мальта Мальта 1:3 РОССИЯ Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 3:1 Андорра Мальта 3:0 Лихтенштейн Латвия 0:1 Мальта Андорра 0:0 Мальта Мальта 2:0 Гибралтар Мальта 1:1 Латвия Фарерские острова 3:2 Мальта Мальта 1:2 Норвегия Испания 7:0 Мальта Фарерские острова 1:0 Мальта Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта
Последние игры между собой
РОССИЯ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Хорватия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|3.
|Словения
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Словакия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Мальта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|6.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Хорватия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Словакия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Кипр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|2.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|3.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч РОССИЯ - Мальта
Исход игры
РОССИЯ
100% (37)
Ничья
0% (0)
Мальта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
78.38% (29)
Меньше
21.62% (8)
Обе команды забьют
Да
10.81% (4)
Нет
89.19% (33)
Популярный счёт
3:0 РОССИЯ
40.5% (15)
4:0 РОССИЯ
24.3% (9)
2:0 РОССИЯ
16.2% (6)
3:1 РОССИЯ
10.8% (4)
1:0 РОССИЯ
5.4% (2)
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