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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Ирландия
 
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Стадион:
Сербия

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даффи Шейн 1 0.25
2. Иган Джон 1 0.25
3. Браун Алан 1 0.25
4. Коллинз Джеймс II 1 0.25
5. Лонг Шейн 0 0
6. Робинсон Каллум 0 0
7. Каллен Джош 0 0
8. Макграт Джейми 0 0
Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 7 1.75
2. Костич Филип 1 0.25
3. Влахович Душан 1 0.25
4. Миленкович Никола 1 0.25
5. Тадич Душан 0 0
6. Милинкович-Савич Сергей 0 0
7. Радоньич Неманья 0 0

Карточки

Ирландия
# Игрок      
1. Стивенс Энда 1 0
2. Коннолли Аарон 1 0
3. Доэрти Мэтт 1 0
4. Хендрик Джефф 1 0
5. Браун Алан 1 0
6. Каллен Джош 1 0
7. Моламби Джейсон 1 0
8. О'Ши Дара 1 0
Сербия
# Игрок      
1. Миленкович Никола 0 1
2. Тадич Душан 1 0
3. Гудель Неманья 1 0
4. Спайич Урош 1 0
5. Митрович Александр 1 0
6. Максимович Неманья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ирландия 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)
 Сербия 0 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Ирландия Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Ирландия 1:1 Азербайджан Португалия 2:1 Ирландия Венгрия 0:0 Ирландия Андорра 1:4 Ирландия
Катар 1:1 Ирландия Ирландия 0:1 Люксембург Сербия 3:2 Ирландия Ирландия 0:0 Болгария Уэльс 1:0 Ирландия Англия 3:0 Ирландия Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария
Сербия Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Сербия 4:1 Люксембург Катар 0:4 Сербия Япония 1:0 Сербия Сербия 1:1 Ямайка
Азербайджан 1:2 Сербия Сербия 2:2 Португалия Сербия 3:2 Ирландия Панама 0:0 Сербия Доминиканская Республика 0:0 Сербия Сербия 5:0 РОССИЯ Венгрия 1:1 Сербия Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия

Последние игры между собой

Ирландия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Сербия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Сербия 3:2 Ирландия Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Ирландия 0:1 Сербия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Сербия 2:2 Ирландия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Ирландия 1:2 Сербия Международные матчи
Сербия 0:0 Ирландия Международные матчи Ирландия 1:1 Сербия Товарищеские матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Сербия Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3. Люксембург Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
4. Азербайджан Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
5. Ирландия Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
2. Португалия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Ирландия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Азербайджан Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
5. Ирландия Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Израиль Захави Эран 6 0 0
3. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
4. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
5. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
2. Словения Куртич Ясмин 3 0
3. Албания Гьясула Клаус 3 0
4. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
5. Австрия Гриллич Флориан 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ирландия - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 34
    Ирландия 20.6% (7)
    X 55.9% (19)
    Сербия 23.5% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ирландия
    Ничья
    Сербия
    3.54
    3.45
    2.29
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ирландия - Сербия онлайн


    Прогнозы на матч Ирландия - Сербия

    Исход игры
    Ирландия
    21.2% (7)
    Ничья
    57.6% (19)
    Сербия
    21.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (9)
    Меньше
    72.73% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    84.85% (28)
    Нет
    15.15% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    57.6% (19)
    2:1 Ирландия
    15.2% (5)
    1:2 Сербия
    12.1% (4)
    0:1 Сербия
    9.1% (3)
    1:0 Ирландия
    6.1% (2)
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