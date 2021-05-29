Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даффи Шейн
|1
|0.25
|2.
|Иган Джон
|1
|0.25
|3.
|Браун Алан
|1
|0.25
|4.
|Коллинз Джеймс II
|1
|0.25
|5.
|Лонг Шейн
|0
|0
|6.
|Робинсон Каллум
|0
|0
|7.
|Каллен Джош
|0
|0
|8.
|Макграт Джейми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|7
|1.75
|2.
|Костич Филип
|1
|0.25
|3.
|Влахович Душан
|1
|0.25
|4.
|Миленкович Никола
|1
|0.25
|5.
|Тадич Душан
|0
|0
|6.
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|0
|7.
|Радоньич Неманья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стивенс Энда
|1
|0
|2.
|Коннолли Аарон
|1
|0
|3.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|4.
|Хендрик Джефф
|1
|0
|5.
|Браун Алан
|1
|0
|6.
|Каллен Джош
|1
|0
|7.
|Моламби Джейсон
|1
|0
|8.
|О'Ши Дара
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миленкович Никола
|0
|1
|2.
|Тадич Душан
|1
|0
|3.
|Гудель Неманья
|1
|0
|4.
|Спайич Урош
|1
|0
|5.
|Митрович Александр
|1
|0
|6.
|Максимович Неманья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ирландия
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|Сербия
|0
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Ирландия Последние 20 матчей: +3 =8 -9Ирландия 1:1 Азербайджан Португалия 2:1 Ирландия Венгрия 0:0 Ирландия Андорра 1:4 Ирландия
Катар 1:1 Ирландия Ирландия 0:1 Люксембург Сербия 3:2 Ирландия Ирландия 0:0 Болгария Уэльс 1:0 Ирландия Англия 3:0 Ирландия Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария
Сербия Последние 20 матчей: +8 =8 -4Сербия 4:1 Люксембург Катар 0:4 Сербия Япония 1:0 Сербия Сербия 1:1 Ямайка
Азербайджан 1:2 Сербия Сербия 2:2 Португалия Сербия 3:2 Ирландия Панама 0:0 Сербия Доминиканская Республика 0:0 Сербия Сербия 5:0 РОССИЯ Венгрия 1:1 Сербия Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия
Последние игры между собой
Ирландия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Сербия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Сербия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Люксембург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|5.
|Ирландия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|2.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|5.
|Ирландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|2.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|3.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Ирландия - Сербия
Исход игры
Ирландия
21.2% (7)
Ничья
57.6% (19)
Сербия
21.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (9)
Меньше
72.73% (24)
Обе команды забьют
Да
84.85% (28)
Нет
15.15% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
57.6% (19)
2:1 Ирландия
15.2% (5)
1:2 Сербия
12.1% (4)
0:1 Сербия
9.1% (3)
1:0 Ирландия
6.1% (2)
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