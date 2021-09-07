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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Австрия
 
Позже

Стадион:
Шотландия
13
Бахманн
Даниэль
16
Триммель
Кристофер
3
Драгович
Александр
4
Хинтереггер
Мартин
8
Алаба
Давид
20
Лаймер
Конрад
10
Гриллич
Флориан
6
Ильзанкер
Штефан
17
Шауб
Луис
19
Баумгартнер
Кристоф
7
Арнаутович
Марко
1
Гордон
Крейг
13
Хендри
Джек
5
Хэнли
Грант
6
Тирни
Киран
2
О'Доннелл
Стивен
4
Гилмор
Билли
8
Макгрегор
Каллум
3
Робертсон
Эндрю
7
Макгинн
Джон
10
Адамс
Че
9
Дайкс
Линдон
Австрия
4-3-2-1
Шотландия
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баумгартнер Кристоф 3 0.6
2. Калайджич Саша 3 0.6
3. Арнаутович Марко 2 0.4
4. Драгович Александр 1 0.2
5. Алаба Давид 0 0
6. Лайнер Штефан 0 0
7. Гриллич Флориан 0 0
Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макгинн Джон 3 0.6
2. Фрейзер Райан 2 0.4
3. Адамс Че 1 0.2
4. Хэнли Грант 1 0.2
5. Дайкс Линдон 1 0.2
6. Тирни Киран 0 0
7. Паттерсон Нэйтан 0 0
8. Робертсон Эндрю 0 0
9. Кристи Райан 0 0
10. О'Доннелл Стивен 0 0

Карточки

Австрия
# Игрок      
1. Гриллич Флориан 3 0
2. Ильзанкер Штефан 1 0
3. Бахманн Даниэль 1 0
4. Калайджич Саша 1 0
Шотландия
# Игрок      
1. Хэнли Грант 1 0
2. Кристи Райан 1 0
3. Хендри Джек 1 0
4. Нисбет Кевин 1 0
5. Дайкс Линдон 1 0
6. О'Доннелл Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Австрия 0 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2) 0 22.22% (2)
 Шотландия 25% (2) 0 0 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Австрия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Израиль 5:2 Австрия Молдова 0:2 Австрия Италия 2:1 Австрия Украина 0:1 Австрия
Голландия 2:0 Австрия Австрия 3:1 Северная Македония Австрия 0:0 Словакия Англия 1:0 Австрия Австрия 0:4 Дания Австрия 3:1 Фарерские острова Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия
Шотландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шотландия 1:0 Молдова Дания 2:0 Шотландия Хорватия 3:1 Шотландия Англия 0:0 Шотландия
Шотландия 0:2 Чехия Люксембург 0:1 Шотландия Голландия 2:2 Шотландия Шотландия 4:0 Фарерские острова Израиль 1:1 Шотландия Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия

Последние игры между собой

Австрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Шотландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Шотландия 2:2 Австрия Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 5 5 0 0 17 - 0 15
2. Израиль Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
3. Шотландия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Австрия Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
5. Фарерские острова Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
6. Молдова Заявка 5 0 1 4 2 - 16 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Дания Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Австрия Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
6. Фарерские острова Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Израиль Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Австрия Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
4. Шотландия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
3. Израиль Захави Эран 6 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
5. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. Армения Ароян Вараздат 3 0
5. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Шотландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2021, осталось 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 136
    Австрия 78.7% (107)
    X 18.4% (25)
    Шотландия 2.9% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Австрия
    Ничья
    Шотландия
    1.92
    3.58
    5.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Австрия - Шотландия онлайн


    Прогнозы на матч Австрия - Шотландия

    Исход игры
    Австрия
    78.8% (108)
    Ничья
    18.2% (25)
    Шотландия
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.55% (72)
    Меньше
    47.45% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    67.88% (93)
    Нет
    32.12% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Австрия
    43.8% (60)
    1:0 Австрия
    22.6% (31)
    1:1 Ничья
    16.1% (22)
    2:0 Австрия
    8% (11)
    3:1 Австрия
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    1:2 Шотландия
    1.5% (2)
    3:2 Австрия
    1.5% (2)
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