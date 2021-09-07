Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Австрия
Позже
Стадион: Эрнст Хаппель
Шотландия
17
Шауб
Луис
13
Хендри
Джек
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мвене ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
14 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Хендри ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Келли ЛиамВратарь
-
21 Кларк ЗандерВратарь
- Защитник
-
16 Купер ЛиамЗащитник
-
22 Макгинн ПолЗащитник
-
11 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Нисбет КевинНападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.6
|2.
|Калайджич Саша
|3
|0.6
|3.
|Арнаутович Марко
|2
|0.4
|4.
|Драгович Александр
|1
|0.2
|5.
|Алаба Давид
|0
|0
|6.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|7.
|Гриллич Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макгинн Джон
|3
|0.6
|2.
|Фрейзер Райан
|2
|0.4
|3.
|Адамс Че
|1
|0.2
|4.
|Хэнли Грант
|1
|0.2
|5.
|Дайкс Линдон
|1
|0.2
|6.
|Тирни Киран
|0
|0
|7.
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|8.
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|9.
|Кристи Райан
|0
|0
|10.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гриллич Флориан
|3
|0
|2.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|3.
|Бахманн Даниэль
|1
|0
|4.
|Калайджич Саша
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэнли Грант
|1
|0
|2.
|Кристи Райан
|1
|0
|3.
|Хендри Джек
|1
|0
|4.
|Нисбет Кевин
|1
|0
|5.
|Дайкс Линдон
|1
|0
|6.
|О'Доннелл Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Австрия
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|Шотландия
|25% (2)
|0
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Австрия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Израиль 5:2 Австрия Молдова 0:2 Австрия Италия 2:1 Австрия Украина 0:1 Австрия
Голландия 2:0 Австрия Австрия 3:1 Северная Македония Австрия 0:0 Словакия Англия 1:0 Австрия Австрия 0:4 Дания Австрия 3:1 Фарерские острова Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия
Шотландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Шотландия 1:0 Молдова Дания 2:0 Шотландия Хорватия 3:1 Шотландия Англия 0:0 Шотландия
Шотландия 0:2 Чехия Люксембург 0:1 Шотландия Голландия 2:2 Шотландия Шотландия 4:0 Фарерские острова Израиль 1:1 Шотландия Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия
Последние игры между собой
Австрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Шотландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 0
|15
|2.
|Израиль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|3.
|Шотландия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Австрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Дания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
|5.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|4.
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|0
|5.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
Прогнозы на матч Австрия - Шотландия
Исход игры
Австрия
78.8% (108)
Ничья
18.2% (25)
Шотландия
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.55% (72)
Меньше
47.45% (65)
Обе команды забьют
Да
67.88% (93)
Нет
32.12% (44)
Популярный счёт
2:1 Австрия
43.8% (60)
1:0 Австрия
22.6% (31)
1:1 Ничья
16.1% (22)
2:0 Австрия
8% (11)
3:1 Австрия
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Шотландия
1.5% (2)
3:2 Австрия
1.5% (2)
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