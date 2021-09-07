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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Черногория
0:0
Конец матча

Стадион:
Латвия
0'
4' Желтая карточка
Гутковский Владислав
32' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
42' Желтая карточка
Джюрджевич Урош
71' Желтая карточка
Косович Небойша
90'+5
1
Миятович
Милан
7
Вешович
Марко
5
Вуячич
Игор
6
Томашевич
Зарко
3
Радунович
Ристо
23
Марушич
Адам
19
Шчекич
Александар
18
Косович
Небойша
17
Хакшабанович
Сеад
11
Бечирай
Фатос
10
Джюрджевич
Урош
12
Озолс
Роберт
11
Савалниекс
Робертс
4
Дубра
Каспар
5
Черномордийс
Антонийс
13
Юрковскис
Райвис
8
Эмсис
Эдуард
17
Зюзин
Артур
7
Камеш
Владимир
20
Робертс
Улдрикис
10
Икауниекс
Янис
22
Гутковский
Владислав
Черногория
4-4-2
Латвия
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Гутковский Владислав
32'
 
Робертс Улдрикис
42'
Джюрджевич Урош
 
60'
Мугоша Стефан
Бечирай Фатос
 
63'
 
Цыганик Андрей
Камеш Владимир
71'
Косович Небойша
 
72'
Вукчевич Никола
Шчекич Александар
 
72'
 
Кроллис Раймондс
Гутковский Владислав
79'
Осмаич Милутин
Хакшабанович Сеад
 
79'
Божович Драшко
Косович Небойша
 
79'
Иванович Игор
Джюрджевич Урош
 
81'
 
Тарасов Игорь
Зюзин Артур

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 3 0.5
2. Бечирай Фатос 1 0.17
3. Симич Марко 1 0.17
4. Томашевич Зарко 1 0.17
5. Радунович Ристо 1 0.17
6. Марушич Адам 1 0.17
7. Косович Небойша 0 0
8. Джюрджевич Урош 0 0
9. Йовович Владимир 0 0
10. Хакшабанович Сеад 0 0
Латвия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутковский Владислав 2 (1) 0.33
2. Савалниекс Робертс 1 0.17
3. Цыганик Андрей 1 0.17
4. Икаунекс Давис 1 0.17
5. Икауниекс Янис 1 0.17
6. Робертс Улдрикис 1 0.17
7. Камеш Владимир 0 0
8. Ошс Марцис 0 0
9. Юрковскис Райвис 0 0
10. Эмсис Эдуард 0 0
11. Кроллис Раймондс 0 0

Карточки

Черногория
# Игрок      
1. Савич Стефан 2 0
2. Джюрджевич Урош 2 0
3. Вуячич Игор 2 0
4. Божович Драшко 1 0
5. Вукчевич Марко 1 0
6. Косович Небойша 1 0
7. Лагатор Душан 1 0
8. Вулай Кристиян 1 0
9. Осмаич Милутин 1 0
Латвия
# Игрок      
1. Камеш Владимир 2 0
2. Гутковский Владислав 2 0
3. Карклиньш Кришс 2 0
4. Черномордийс Антонийс 2 0
5. Фёдоров Владислав 2 0
6. Икауниекс Янис 1 0
7. Робертс Улдрикис 1 0
8. Эмсис Эдуард 1 0
9. Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черногория 0 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 37.5% (3)
 Латвия 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Черногория Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Голландия 4:0 Черногория Турция 2:2 Черногория Черногория 1:3 Израиль Босния и Герцеговина 0:0 Черногория
Черногория 0:1 Норвегия Черногория 4:1 Гибралтар Латвия 1:2 Черногория Черногория 4:0 Кипр Азербайджан 0:0 Черногория Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия
Латвия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Латвия 0:2 Норвегия Латвия 3:1 Гибралтар Эстония 2:1 Латвия Германия 7:1 Латвия
Латвия 3:1 Литва Турция 3:3 Латвия Голландия 2:0 Латвия Латвия 1:2 Черногория Андорра 0:5 Латвия Латвия 1:1 Фарерские острова Сан-Марино 0:3 Латвия Латвия 0:1 Мальта Фарерские острова 1:1 Латвия Черногория 1:1 Латвия Мальта 1:1 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:0 Австрия Словения 1:0 Латвия Израиль 3:1 Латвия Латвия 0:3 Польша

Последние игры между собой

Черногория: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Латвия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Латвия 1:2 Черногория Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Черногория 1:1 Латвия Товарищеские матчи Черногория 2:0 Латвия Международные матчи

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 6 4 1 1 22 - 6 13
2. Норвегия Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Турция Заявка 6 3 2 1 16 - 13 11
4. Черногория Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
5. Латвия Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
6. Гибралтар Заявка 6 0 0 6 3 - 25 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Турция Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
3. Норвегия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Турция Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Голландия Заявка 3 1 1 1 10 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Джюрджевич Урош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Робертс Улдрикис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Гутковский Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Черногория 95% (133)
X 3.6% (5)
Латвия 1.4% (2)
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Где смотреть матч Черногория 0:0 Латвия онлайн


Прогнозы на матч Черногория 0:0 Латвия

Исход игры
Черногория
95% (133)
Ничья
3.6% (5)
Латвия
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.86% (53)
Меньше
62.14% (87)
Обе команды забьют
Да
37.86% (53)
Нет
62.14% (87)
Популярный счёт
2:1 Черногория
30% (42)
2:0 Черногория
30% (42)
1:0 Черногория
27.9% (39)
3:1 Черногория
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:0 Черногория
2.1% (3)
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