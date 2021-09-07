Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Черногория
0:0
Конец матча
Стадион: Под Горицом
Латвия
4' Желтая карточкаГутковский Владислав
32' Желтая карточкаРобертс Улдрикис
42' Желтая карточкаДжюрджевич Урош
71' Желтая карточкаКосович Небойша
23
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марушич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Агович ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Симич МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
- Основной состав
-
12 Озолс РобертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Зюзин АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казакевич Дайнис
Ход матча
32'
42'
71'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
12 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|3
|0.5
|2.
|Бечирай Фатос
|1
|0.17
|3.
|Симич Марко
|1
|0.17
|4.
|Томашевич Зарко
|1
|0.17
|5.
|Радунович Ристо
|1
|0.17
|6.
|Марушич Адам
|1
|0.17
|7.
|Косович Небойша
|0
|0
|8.
|Джюрджевич Урош
|0
|0
|9.
|Йовович Владимир
|0
|0
|10.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гутковский Владислав
|2 (1)
|0.33
|2.
|Савалниекс Робертс
|1
|0.17
|3.
|Цыганик Андрей
|1
|0.17
|4.
|Икаунекс Давис
|1
|0.17
|5.
|Икауниекс Янис
|1
|0.17
|6.
|Робертс Улдрикис
|1
|0.17
|7.
|Камеш Владимир
|0
|0
|8.
|Ошс Марцис
|0
|0
|9.
|Юрковскис Райвис
|0
|0
|10.
|Эмсис Эдуард
|0
|0
|11.
|Кроллис Раймондс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|2
|0
|2.
|Джюрджевич Урош
|2
|0
|3.
|Вуячич Игор
|2
|0
|4.
|Божович Драшко
|1
|0
|5.
|Вукчевич Марко
|1
|0
|6.
|Косович Небойша
|1
|0
|7.
|Лагатор Душан
|1
|0
|8.
|Вулай Кристиян
|1
|0
|9.
|Осмаич Милутин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камеш Владимир
|2
|0
|2.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|3.
|Карклиньш Кришс
|2
|0
|4.
|Черномордийс Антонийс
|2
|0
|5.
|Фёдоров Владислав
|2
|0
|6.
|Икауниекс Янис
|1
|0
|7.
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|8.
|Эмсис Эдуард
|1
|0
|9.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черногория
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|Латвия
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Черногория Последние 20 матчей: +7 =6 -7Голландия 4:0 Черногория Турция 2:2 Черногория Черногория 1:3 Израиль Босния и Герцеговина 0:0 Черногория
Черногория 0:1 Норвегия Черногория 4:1 Гибралтар Латвия 1:2 Черногория Черногория 4:0 Кипр Азербайджан 0:0 Черногория Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия
Латвия Последние 20 матчей: +5 =6 -9Латвия 0:2 Норвегия Латвия 3:1 Гибралтар Эстония 2:1 Латвия Германия 7:1 Латвия
Латвия 3:1 Литва Турция 3:3 Латвия Голландия 2:0 Латвия Латвия 1:2 Черногория Андорра 0:5 Латвия Латвия 1:1 Фарерские острова Сан-Марино 0:3 Латвия Латвия 0:1 Мальта Фарерские острова 1:1 Латвия Черногория 1:1 Латвия Мальта 1:1 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:0 Австрия Словения 1:0 Латвия Израиль 3:1 Латвия Латвия 0:3 Польша
Последние игры между собой
Черногория: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Латвия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|22 - 6
|13
|2.
|Норвегия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Турция
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 13
|11
|4.
|Черногория
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|5.
|Латвия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 25
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Турция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|3.
|Норвегия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Черногория 0:0 Латвия
Исход игры
Черногория
95% (133)
Ничья
3.6% (5)
Латвия
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.86% (53)
Меньше
62.14% (87)
Обе команды забьют
Да
37.86% (53)
Нет
62.14% (87)
Популярный счёт
2:1 Черногория
30% (42)
2:0 Черногория
30% (42)
1:0 Черногория
27.9% (39)
3:1 Черногория
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:0 Черногория
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!