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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Хорватия
3:0
Конец матча

Стадион:
Словения
0'
1:0
33' Гол
Ливайя Марко
2:0
66' Гол
Пашалич Марио
90' Желтая карточка
Бийол Яка
3:0
90' Гол
Влашич Никола
90'+6
12
Ивушич
Ивица
22
Юранович
Йосип
6
Ловрен
Деян
21
Вида
Домагой
3
Баришич
Борна
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
15
Пашалич
Марио
14
Ливайя
Марко
4
Перишич
Иван
9
Крамарич
Андрей
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
6
Бийол
Яка
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
22
Гнезда-Черин
Адам
23
Горенц-Станкович
Йон
14
Куртич
Ясмин
8
Ловрич
Санди
7
Иличич
Йосип
11
Сеско
Бенджамин
Хорватия
4-2-3-1
Словения
4-4-2

Ход матча

33'
Ливайя Марко
(Пашалич Марио)
1:0
54'
 
Млакар Ян
Иличич Йосип
58'
Влашич Никола
Ливайя Марко
 
65'
 
Шпорар Андраж
Сеско Бенджамин
65'
 
Скубич Нейц
Горенц-Станкович Йон
65'
 
Юрчевич Марио
Балковец Юре
66'
Пашалич Марио
(Перишич Иван)
2:0
76'
Иванушец Лука
Ковачич Матео
 
76'
Оршич Мислав
Крамарич Андрей
 
77'
Чалета-Цар Дуе
Ловрен Деян
 
86'
Колак Антонио-Мирко
Перишич Иван
 
88'
 
Захович Лука
Стоянович Петар
90'
 
Бийол Яка
90'
Влашич Никола
(Оршич Мислав)
3:0

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пашалич Марио 2 0.33
2. Перишич Иван 1 0.17
3. Брозович Марсело 1 0.17
4. Ливайя Марко 1 0.17
5. Влашич Никола 1 0.17
6. Брекало Йосип 1 0.17
7. Модрич Лука 1 (1) 0.17
8. Оршич Мислав 0 0
9. Баришич Борна 0 0
Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ловрич Санди 2 (1) 0.33
2. Иличич Йосип 1 0.17
3. Стоянович Петар 1 0.17
4. Зайц Миха 0 0

Карточки

Хорватия
# Игрок      
1. Вида Домагой 2 0
2. Перишич Иван 1 0
3. Врсалько Шиме 1 0
4. Брозович Марсело 1 0
5. Ковачич Матео 1 0
6. Будимир Анте 1 0
7. Баришич Борна 1 0
8. Влашич Никола 1 0
9. Чалета-Цар Дуе 1 0
10. Ивушич Ивица 1 0
Словения
# Игрок      
1. Куртич Ясмин 3 0
2. Иличич Йосип 2 0
3. Мевля Миха 2 0
4. Захович Лука 1 0
5. Бийол Яка 1 0
6. Гнезда-Черин Адам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорватия 0 0 25% (2) 0 25% (2) 50% (4)
 Словения 25% (1) 0 75% (3) 0 0 0

Предыдущие игры

Хорватия Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Словакия 0:1 Хорватия РОССИЯ 0:0 Хорватия Хорватия 3:5 Испания Хорватия 3:1 Шотландия
Хорватия 1:1 Чехия Англия 1:0 Хорватия Бельгия 1:0 Хорватия Хорватия 1:1 Армения Хорватия 3:0 Мальта Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия
Словения Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Словения 1:0 Мальта Словения 1:1 Словакия Словения 6:0 Гибралтар Северная Македония 1:1 Словения
Кипр 1:0 Словения РОССИЯ 2:1 Словения Словения 1:0 Хорватия Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль

Последние игры между собой

Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Словения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Словения 1:0 Хорватия Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Словения 2:3 Хорватия Товарищеские матчи

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
2. Хорватия Заявка 6 4 1 1 8 - 1 13
3. Словакия Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
4. Словения Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
5. Мальта Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
6. Кипр Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Словакия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. РОССИЯ Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Кипр Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
6. Мальта Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Хорватия Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Словакия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Мальта Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
5. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
6. Словения Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Ливайя Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poljud. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Хорватия 91.4% (128)
X 8.6% (12)
Словения 0% (0)
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Прогнозы на матч Хорватия 3:0 Словения

Исход игры
Хорватия
91.4% (128)
Ничья
8.6% (12)
Словения
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.14% (52)
Меньше
62.86% (88)
Обе команды забьют
Да
42.86% (60)
Нет
57.14% (80)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
34.3% (48)
1:0 Хорватия
32.9% (46)
2:0 Хорватия
21.4% (30)
1:1 Ничья
5.7% (8)
0:0 Ничья
2.9% (4)
3:1 Хорватия
2.9% (4)
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