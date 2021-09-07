Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
1:0
33' ГолЛивайя Марко
2:0
66' ГолПашалич Марио
90' Желтая карточкаБийол Яка
3:0
90' ГолВлашич Никола
12
Ивушич
Ивица
21
Вида
Домагой
14
Ливайя
Марко
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
14
Куртич
Ясмин
- Основной состав
-
12 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Слуга СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Шкорич МилеЗащитник
-
20 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Моро НиколаПолузащитник
-
17 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
-
18 Оршич МиславНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Штулац ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бохар ДамьянПолузащитник
-
21 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
19 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
Ход матча
33'
1:0
66'
2:0
90'
90'
3:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пашалич Марио
|2
|0.33
|2.
|Перишич Иван
|1
|0.17
|3.
|Брозович Марсело
|1
|0.17
|4.
|Ливайя Марко
|1
|0.17
|5.
|Влашич Никола
|1
|0.17
|6.
|Брекало Йосип
|1
|0.17
|7.
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.17
|8.
|Оршич Мислав
|0
|0
|9.
|Баришич Борна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ловрич Санди
|2 (1)
|0.33
|2.
|Иличич Йосип
|1
|0.17
|3.
|Стоянович Петар
|1
|0.17
|4.
|Зайц Миха
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вида Домагой
|2
|0
|2.
|Перишич Иван
|1
|0
|3.
|Врсалько Шиме
|1
|0
|4.
|Брозович Марсело
|1
|0
|5.
|Ковачич Матео
|1
|0
|6.
|Будимир Анте
|1
|0
|7.
|Баришич Борна
|1
|0
|8.
|Влашич Никола
|1
|0
|9.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|10.
|Ивушич Ивица
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куртич Ясмин
|3
|0
|2.
|Иличич Йосип
|2
|0
|3.
|Мевля Миха
|2
|0
|4.
|Захович Лука
|1
|0
|5.
|Бийол Яка
|1
|0
|6.
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорватия
|0
|0
|25% (2)
|0
|25% (2)
|50% (4)
|Словения
|25% (1)
|0
|75% (3)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Хорватия Последние 20 матчей: +7 =4 -9Словакия 0:1 Хорватия РОССИЯ 0:0 Хорватия Хорватия 3:5 Испания Хорватия 3:1 Шотландия
Хорватия 1:1 Чехия Англия 1:0 Хорватия Бельгия 1:0 Хорватия Хорватия 1:1 Армения Хорватия 3:0 Мальта Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия
Словения Последние 20 матчей: +10 =5 -5Словения 1:0 Мальта Словения 1:1 Словакия Словения 6:0 Гибралтар Северная Македония 1:1 Словения
Кипр 1:0 Словения РОССИЯ 2:1 Словения Словения 1:0 Хорватия Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль
Последние игры между собой
Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Словения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|2.
|Хорватия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 1
|13
|3.
|Словакия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Словения
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|5.
|Мальта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|6.
|Кипр
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|РОССИЯ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Хорватия 3:0 Словения
Исход игры
Хорватия
91.4% (128)
Ничья
8.6% (12)
Словения
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.14% (52)
Меньше
62.86% (88)
Обе команды забьют
Да
42.86% (60)
Нет
57.14% (80)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
34.3% (48)
1:0 Хорватия
32.9% (46)
2:0 Хорватия
21.4% (30)
1:1 Ничья
5.7% (8)
0:0 Ничья
2.9% (4)
3:1 Хорватия
2.9% (4)
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