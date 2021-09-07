  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Франция
 
Позже

Стадион:
Финляндия
1
Льорис
Уго
15
Зума
Курт
4
Варан
Рафаэль
3
Кимпембе
Преснел
2
Дюбуа
Лео
6
Погба
Поль
13
Рабио
Адриен
22
Тео
Эрнандес
7
Гризманн
Антуан
9
Марсьяль
Антони
19
Бензема
Карим
1
Градецки
Лукаш
5
Вяйсянен
Лео
2
Араюури
Паулус
3
О'Шоунесси
Даниэль
17
Алхо
Николай
16
Ниссилья
Урхо
11
Шуллер
Расмус
6
Камара
Глен
18
Уронен
Йере
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пукки
Теэму
Франция
3-4-1-2
Финляндия
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 3 0.6
2. Марсьяль Антони 1 0.2
3. Дембеле Усман 1 0.2
4. Рабио Адриен 0 0
Финляндия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 3 (1) 1
2. Похьянпало Йоэль 1 0.33
3. Кауко Йони 0 0
4. Уронен Йере 0 0

Карточки

Франция
# Игрок      
1. Кунде Жюль 0 1
2. Варан Рафаэль 1 0
3. Верету Жордан 1 0
4. Погба Поль 1 0
5. Лемар Тома 1 0
6. Кимпембе Преснел 1 0
7. Павар Бенжамен 1 0
8. Дембеле Усман 1 0
Финляндия
# Игрок      
1. Камара Глен 2 0
2. Шуллер Расмус 1 0
3. Тойвио Йоона 1 0
4. Алхо Николай 1 0
5. Хямяляйнен Нико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Франция 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Финляндия 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Франция Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Украина 1:1 Франция Франция 1:1 Босния и Герцеговина Франция 3:3 Швейцария Португалия 2:2 Франция
Венгрия 1:1 Франция Франция 1:0 Германия Франция 3:0 Болгария Франция 3:0 Уэльс Босния и Герцеговина 0:1 Франция Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция
Финляндия Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Финляндия 1:0 Казахстан Финляндия 0:0 Уэльс Финляндия 0:2 Бельгия Финляндия 0:1 РОССИЯ
Дания 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Эстония Швеция 2:0 Финляндия Швейцария 3:2 Финляндия Украина 1:1 Финляндия Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина Уэльс 3:1 Финляндия Болгария 1:2 Финляндия Франция 0:2 Финляндия Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн

Последние игры между собой

Франция: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Финляндия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Франция 0:2 Финляндия Товарищеские матчи Франция 3:0 Финляндия Чемпионат Мира Финляндия 0:1 Франция Чемпионат Мира Финляндия 1:3 Франция Международные матчи
Финляндия 0:3 Франция Международные матчи

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
2. Финляндия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Украина Заявка 5 0 5 0 6 - 6 5
4. Босния и Герцеговина Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
5. Казахстан Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Украина Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
3. Франция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Казахстан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
3. Украина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Финляндия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Казахстан Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
3. Израиль Захави Эран 6 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
5. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. Армения Ароян Вараздат 3 0
5. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2021, осталось 14 минут.

    Главный судья: Айтекин Дениз

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Франция 98.6% (142)
    X 1.4% (2)
    Финляндия 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Финляндия
    1.22
    7.83
    7.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Франция - Финляндия онлайн


    Прогнозы на матч Франция - Финляндия

    Исход игры
    Франция
    98.6% (142)
    Ничья
    1.4% (2)
    Финляндия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.28% (58)
    Меньше
    59.72% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    27.08% (39)
    Нет
    72.92% (105)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    51.4% (74)
    2:1 Франция
    13.2% (19)
    3:0 Франция
    12.5% (18)
    3:1 Франция
    11.1% (16)
    1:0 Франция
    6.9% (10)
    3:2 Франция
    1.4% (2)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    4:0 Франция
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     