Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Франция
Позже
Стадион: Гроупама Арена
Финляндия
15
Зума
Курт
13
Рабио
Адриен
22
Тео
Эрнандес
17
Алхо
Николай
18
Уронен
Йере
10
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Рабио АдриенПолузащитник
-
22 Тео ЭрнандесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
18 Динь ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Алхо НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уронен ЙереПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Форсс МаркусНападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|3
|0.6
|2.
|Марсьяль Антони
|1
|0.2
|3.
|Дембеле Усман
|1
|0.2
|4.
|Рабио Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|3 (1)
|1
|2.
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.33
|3.
|Кауко Йони
|0
|0
|4.
|Уронен Йере
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кунде Жюль
|0
|1
|2.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|3.
|Верету Жордан
|1
|0
|4.
|Погба Поль
|1
|0
|5.
|Лемар Тома
|1
|0
|6.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|7.
|Павар Бенжамен
|1
|0
|8.
|Дембеле Усман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Глен
|2
|0
|2.
|Шуллер Расмус
|1
|0
|3.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|4.
|Алхо Николай
|1
|0
|5.
|Хямяляйнен Нико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Франция
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Финляндия
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Франция Последние 20 матчей: +12 =6 -2Украина 1:1 Франция Франция 1:1 Босния и Герцеговина Франция 3:3 Швейцария Португалия 2:2 Франция
Венгрия 1:1 Франция Франция 1:0 Германия Франция 3:0 Болгария Франция 3:0 Уэльс Босния и Герцеговина 0:1 Франция Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция
Финляндия Последние 20 матчей: +8 =3 -9Финляндия 1:0 Казахстан Финляндия 0:0 Уэльс Финляндия 0:2 Бельгия Финляндия 0:1 РОССИЯ
Дания 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Эстония Швеция 2:0 Финляндия Швейцария 3:2 Финляндия Украина 1:1 Финляндия Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина Уэльс 3:1 Финляндия Болгария 1:2 Финляндия Франция 0:2 Финляндия Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн
Последние игры между собой
Франция: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Финляндия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Украина
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|6 - 6
|5
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|5.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Украина
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|3.
|Франция
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Казахстан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
|5.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|4.
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|0
|5.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
Прогнозы на матч Франция - Финляндия
Исход игры
Франция
98.6% (142)
Ничья
1.4% (2)
Финляндия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.28% (58)
Меньше
59.72% (86)
Обе команды забьют
Да
27.08% (39)
Нет
72.92% (105)
Популярный счёт
2:0 Франция
51.4% (74)
2:1 Франция
13.2% (19)
3:0 Франция
12.5% (18)
3:1 Франция
11.1% (16)
1:0 Франция
6.9% (10)
3:2 Франция
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
4:0 Франция
1.4% (2)
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