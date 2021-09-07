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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Фарерские острова
 
Позже

Стадион:
Молдова
12
Гестсон
Тейтур
9
Ролантссон
Гилли
4
Ватнсдаль
Хейни
15
Феро
Одмар
3
Йохансен
Даниэль
16
Ванхамар
Гуннар
10
Ватнхамар
Сольви
6
Ханссон
Халлюр
8
Ольсен
Брандур
19
Ольсен
Мейнхард
11
Ольсен
Клеминт
23
Аврам
Кристиан
5
Посмак
Вячеслав
3
Болохан
Вадим
4
Армаш
Игорь
15
Жардан
Ион
22
Раца
Вадим
18
Дрос
Кристиан
2
Рябчук
Олег
20
Плэтикэ
Сергиу
9
Николаеску
Йон
11
Гынсарь
Раду
Фарерские острова
4-5-1
Молдова
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Наттестад Сонни 1 0.2
2. Ольсен Мейнхард 1 0.2
3. Эдмундссон Йоан 0 0
4. Ольсен Брандур 0 0
Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карп Кэтэлин 1 0.2
2. Николаеску Йон 1 0.2

Карточки

Фарерские острова
# Игрок      
1. Йоэнсен Рене 2 1
2. Эдмундссон Йоан 1 0
3. Ханссон Халлюр 1 0
4. Гестсон Тейтур 1 0
5. Ванхамар Гуннар 1 0
6. Ольсен Мейнхард 1 0
7. Ролантссон Гилли 1 0
Молдова
# Игрок      
1. Армаш Игорь 2 0
2. Ионице Артур 2 0
3. Раца Вадим 2 0
4. Карп Кэтэлин 2 0
5. Николаеску Йон 0 1
6. Кожокарь Андрей 1 0
7. Рябчук Олег 1 0
8. Белоусов Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фарерские острова 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Молдова 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фарерские острова Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Фарерские острова 0:1 Дания Фарерские острова 0:4 Израиль Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Фарерские острова 0:1 Исландия
Шотландия 4:0 Фарерские острова Австрия 3:1 Фарерские острова Молдова 1:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Латвия 1:1 Фарерские острова Литва 2:1 Фарерские острова Фарерские острова 2:0 Андорра Фарерские острова 1:1 Латвия Дания 4:0 Фарерские острова Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Шотландия 1:0 Молдова Молдова 0:2 Австрия Молдова 1:0 Азербайджан Турция 2:0 Молдова
Молдова 1:4 Израиль Дания 8:0 Молдова Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова

Последние игры между собой

Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова 1:1 Фарерские острова Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 5 5 0 0 17 - 0 15
2. Израиль Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
3. Шотландия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Австрия Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
5. Фарерские острова Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
6. Молдова Заявка 5 0 1 4 2 - 16 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Дания Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Австрия Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
6. Фарерские острова Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Израиль Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Австрия Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
4. Шотландия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
3. Израиль Захави Эран 6 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
5. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. Армения Ароян Вараздат 3 0
5. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фарерские острова - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2021, осталось 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Фарерские острова 47.9% (67)
    X 30% (42)
    Молдова 22.1% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фарерские острова
    Ничья
    Молдова
    2.24
    3.16
    4.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фарерские острова - Молдова онлайн


    Прогнозы на матч Фарерские острова - Молдова

    Исход игры
    Фарерские острова
    47.1% (65)
    Ничья
    30.4% (42)
    Молдова
    22.5% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.81% (37)
    Меньше
    73.19% (101)
    Обе команды забьют
    Да
    49.28% (68)
    Нет
    50.72% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Фарерские острова
    29.7% (41)
    1:1 Ничья
    23.9% (33)
    2:1 Фарерские острова
    13% (18)
    1:2 Молдова
    10.1% (14)
    0:1 Молдова
    8% (11)
    0:0 Ничья
    5.8% (8)
    0:2 Молдова
    2.9% (4)
    2:0 Фарерские острова
    2.9% (4)
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