Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Фарерские острова
Позже
Стадион: Торсволлюр
Молдова
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Наттестад Сонни
|1
|0.2
|2.
|Ольсен Мейнхард
|1
|0.2
|3.
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.2
|2.
|Николаеску Йон
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|2.
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|3.
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|4.
|Гестсон Тейтур
|1
|0
|5.
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|6.
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
|7.
|Ролантссон Гилли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Армаш Игорь
|2
|0
|2.
|Ионице Артур
|2
|0
|3.
|Раца Вадим
|2
|0
|4.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|5.
|Николаеску Йон
|0
|1
|6.
|Кожокарь Андрей
|1
|0
|7.
|Рябчук Олег
|1
|0
|8.
|Белоусов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фарерские острова
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Молдова
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фарерские острова Последние 20 матчей: +5 =4 -11Фарерские острова 0:1 Дания Фарерские острова 0:4 Израиль Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Фарерские острова 0:1 Исландия
Шотландия 4:0 Фарерские острова Австрия 3:1 Фарерские острова Молдова 1:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Латвия 1:1 Фарерские острова Литва 2:1 Фарерские острова Фарерские острова 2:0 Андорра Фарерские острова 1:1 Латвия Дания 4:0 Фарерские острова Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16Шотландия 1:0 Молдова Молдова 0:2 Австрия Молдова 1:0 Азербайджан Турция 2:0 Молдова
Молдова 1:4 Израиль Дания 8:0 Молдова Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова
Последние игры между собой
Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 0
|15
|2.
|Израиль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|3.
|Шотландия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Австрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Дания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|3.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|2.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|3.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|4.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|5.
|Австрия
|Гриллич Флориан
|3
|0
Прогнозы на матч Фарерские острова - Молдова
Исход игры
Фарерские острова
32.4% (11)
Ничья
23.5% (8)
Молдова
44.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
50% (17)
Меньше
50% (17)
Обе команды забьют
Да
67.65% (23)
Нет
32.35% (11)
Популярный счёт
2:1 Фарерские острова
23.5% (8)
1:2 Молдова
20.6% (7)
1:1 Ничья
17.6% (6)
0:1 Молдова
14.7% (5)
1:0 Фарерские острова
8.8% (3)
0:2 Молдова
5.9% (2)
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