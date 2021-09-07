Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
1:0
23' ГолТорстведт Кристиан
2:0
27' ГолХоланн Эрлинг
33' Желтая карточкаМуэли Айман
36' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
3:0
39' ГолХоланн Эрлинг
3:1
43' ГолСтич Рис
45' Undefined phrase: football_event_Уайзмэн Скотт
4:1
59' ГолСорлот Александр
5:1
90' ГолХоланн Эрлинг
12
Нюланд
Эрьян
22
Торилья
Грэм
16
Муэли
Айман
17
Ронан
Киан
9
Стич
Рис
- Основной состав
-
12 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Доннум АронНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Торилья ГрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Муэли АйманПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ронан КианНападающий
-
9 Стич РисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Банда БрэдлиВратарь
-
23 Робба ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Понс АланЗащитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
-
20 Босио ДжэймсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Сантос ИтанНападающий
-
-
Главный тренер: Рибас Хулио
Ход матча
23'
27'
33'
39'
43'
3:1
45'
59'
4:1
90'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
16 Удары по воротам 1
-
16 Удары в створ 2
-
12 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|5 (1)
|0.83
|2.
|Сорлот Александр
|3
|0.5
|3.
|Торстведт Кристиан
|2
|0.33
|4.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.17
|5.
|Свенссон Юнас
|1
|0.17
|6.
|Мелинг Биргер
|0
|0
|7.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|8.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|9.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стич Рис
|2 (1)
|0.33
|2.
|Де Барр Тиджей
|1 (1)
|0.17
|3.
|Торилья Грэм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Торстведт Кристиан
|1
|1
|2.
|Сорлот Александр
|2
|0
|3.
|Страндберг Стефан
|1
|0
|4.
|Свенссон Юнас
|1
|0
|5.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|6.
|Торсби Мортен
|1
|0
|7.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|8.
|Эдегор Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муэли Айман
|2
|0
|2.
|Эннсли Лу
|2
|0
|3.
|Де Барр Тиджей
|2
|0
|4.
|Стич Рис
|1
|0
|5.
|Чиполина Джозеф
|1
|0
|6.
|Понс Алан
|1
|0
|7.
|Босио Джэймс
|1
|0
|8.
|Барнетт Эрин
|1
|0
|9.
|Голдвин Кайл
|1
|0
|10.
|Бритто Итан
|1
|0
|11.
|Ронан Киан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвегия
|0
|33.33% (4)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Гибралтар
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Норвегия Последние 20 матчей: +11 =5 -4Латвия 0:2 Норвегия Норвегия 1:1 Голландия Норвегия 1:2 Греция Норвегия 1:0 Люксембург
Черногория 0:1 Норвегия Норвегия 0:3 Турция Гибралтар 0:3 Норвегия Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия
Гибралтар Последние 20 матчей: +2 =3 -15Гибралтар 0:3 Турция Латвия 3:1 Гибралтар Андорра 0:0 Гибралтар Словения 6:0 Гибралтар
Гибралтар 0:7 Голландия Черногория 4:1 Гибралтар Гибралтар 0:3 Норвегия Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Сан-Марино 0:0 Гибралтар Болгария 3:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Мальта 2:0 Гибралтар Гибралтар 1:0 Сан-Марино Гибралтар 1:6 Швейцария Дания 6:0 Гибралтар Гибралтар 2:3 Грузия Косово 1:0 Гибралтар Швейцария 4:0 Гибралтар Гибралтар 0:6 Дания Ирландия 2:0 Гибралтар
Последние игры между собой
Норвегия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гибралтар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|22 - 6
|13
|2.
|Норвегия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Турция
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 13
|11
|4.
|Черногория
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|5.
|Латвия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 25
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Турция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|3.
|Норвегия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Норвегия 5:1 Гибралтар
Исход игры
Норвегия
100% (140)
Ничья
0% (0)
Гибралтар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
83.57% (117)
Меньше
16.43% (23)
Обе команды забьют
Да
12.14% (17)
Нет
87.86% (123)
Популярный счёт
3:0 Норвегия
32.9% (46)
4:0 Норвегия
25.7% (36)
2:0 Норвегия
12.9% (18)
5:0 Норвегия
10.7% (15)
2:1 Норвегия
6.4% (9)
1:0 Норвегия
3.6% (5)
3:1 Норвегия
3.6% (5)
7:0 Норвегия
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!