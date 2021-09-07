  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Норвегия
5:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10000
Гибралтар
0'
1:0
23' Гол
Торстведт Кристиан
2:0
27' Гол
Холанн Эрлинг
33' Желтая карточка
Муэли Айман
36' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
3:0
39' Гол
Холанн Эрлинг
3:1
43' Гол
Стич Рис
45' Undefined phrase: football_event_
Уайзмэн Скотт
4:1
59' Гол
Сорлот Александр
5:1
90' Гол
Холанн Эрлинг
90'+4
12
Нюланд
Эрьян
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
21
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Айер
Кристоффер
5
Мелинг
Биргер
10
Эдегор
Мартин
8
Берг
Патрик
19
Торстведт
Кристиан
9
Сорлот
Александр
23
Холанн
Эрлинг
11
Эльюнусси
Мохамед
1
Голдвин
Кайл
5
Эннсли
Лу
4
Сержант
Джек
6
Уайзмэн
Скотт
22
Торилья
Грэм
18
Эрнандес
Энтони
2
Джолли
Итан
16
Муэли
Айман
10
Валарино
Джулиан
17
Ронан
Киан
9
Стич
Рис
Норвегия
4-3-3
Гибралтар
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 5 (1) 0.83
2. Сорлот Александр 3 0.5
3. Торстведт Кристиан 2 0.33
4. Эльюнусси Мохамед 1 0.17
5. Свенссон Юнас 1 0.17
6. Мелинг Биргер 0 0
7. Страндберг Стефан 0 0
8. Мидтше Фредрик 0 0
9. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Гибралтар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стич Рис 2 (1) 0.33
2. Де Барр Тиджей 1 (1) 0.17
3. Торилья Грэм 0 0

Карточки

Норвегия
# Игрок      
1. Торстведт Кристиан 1 1
2. Сорлот Александр 2 0
3. Страндберг Стефан 1 0
4. Свенссон Юнас 1 0
5. Эльюнусси Мохамед 1 0
6. Торсби Мортен 1 0
7. Грегерсен Стиан 1 0
8. Эдегор Мартин 1 0
Гибралтар
# Игрок      
1. Муэли Айман 2 0
2. Эннсли Лу 2 0
3. Де Барр Тиджей 2 0
4. Стич Рис 1 0
5. Чиполина Джозеф 1 0
6. Понс Алан 1 0
7. Босио Джэймс 1 0
8. Барнетт Эрин 1 0
9. Голдвин Кайл 1 0
10. Бритто Итан 1 0
11. Ронан Киан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвегия 0 33.33% (4) 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Гибралтар 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Норвегия Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Латвия 0:2 Норвегия Норвегия 1:1 Голландия Норвегия 1:2 Греция Норвегия 1:0 Люксембург
Черногория 0:1 Норвегия Норвегия 0:3 Турция Гибралтар 0:3 Норвегия Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия
Гибралтар Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Гибралтар 0:3 Турция Латвия 3:1 Гибралтар Андорра 0:0 Гибралтар Словения 6:0 Гибралтар
Гибралтар 0:7 Голландия Черногория 4:1 Гибралтар Гибралтар 0:3 Норвегия Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Сан-Марино 0:0 Гибралтар Болгария 3:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Мальта 2:0 Гибралтар Гибралтар 1:0 Сан-Марино Гибралтар 1:6 Швейцария Дания 6:0 Гибралтар Гибралтар 2:3 Грузия Косово 1:0 Гибралтар Швейцария 4:0 Гибралтар Гибралтар 0:6 Дания Ирландия 2:0 Гибралтар

Последние игры между собой

Норвегия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гибралтар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гибралтар 0:3 Норвегия Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 6 4 1 1 22 - 6 13
2. Норвегия Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Турция Заявка 6 3 2 1 16 - 13 11
4. Черногория Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
5. Латвия Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
6. Гибралтар Заявка 6 0 0 6 3 - 25 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Турция Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
3. Норвегия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Турция Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Голландия Заявка 3 1 1 1 10 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Норвегия 100% (140)
X 0% (0)
Гибралтар 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Норвегия 5:1 Гибралтар онлайн


Прогнозы на матч Норвегия 5:1 Гибралтар

Исход игры
Норвегия
100% (140)
Ничья
0% (0)
Гибралтар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
83.57% (117)
Меньше
16.43% (23)
Обе команды забьют
Да
12.14% (17)
Нет
87.86% (123)
Популярный счёт
3:0 Норвегия
32.9% (46)
4:0 Норвегия
25.7% (36)
2:0 Норвегия
12.9% (18)
5:0 Норвегия
10.7% (15)
2:1 Норвегия
6.4% (9)
1:0 Норвегия
3.6% (5)
3:1 Норвегия
3.6% (5)
7:0 Норвегия
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 