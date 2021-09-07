Второй тайм

94' Норвегия владели мячом большую часть игры и выиграли.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

94' Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков

94' Удар от ворот произведет Гибралтар

93' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Третий свой гол забил Холанн Эрлинг . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Гибралтар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Гибралтар

89' Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали

89' Уайзмэн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Сержант Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Бьоркан Фредерик из команды Норвегия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

86' Гибралтар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Гибралтар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Гибралтар

84' Удар от ворот произведет Гибралтар

83' Отличные скиллы показывает Холанн Эрлинг , обводя своих соперников

82' Джолли Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Уайзмэн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Голдвин Кайл взял и забрал мяч на выходе

79' Выглядело как неплохой момент. Бьоркан Фредерик из команды Норвегия закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

78' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Эльюнусси Мохамед имел все шансы забить, но Кайл Голдуин сделал отличный сейв!

77' Кайл Голдуин не дал случится голу! Кинг Джошуа должен был забивать, но Кайл Голдуин сделал отличный сейв

76' Торстведт Кристиан пробует нанести удар издали, но Кайл Голдуин держит все под контролем

75' Удар от ворот произведет Гибралтар

75' Холанн Эрлинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Кайл Голдуин отбил мяч на угловой после удара Холанн Эрлинг из штрафной площади.

74' Кинг Джошуа имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Эннсли Лу получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Эннсли Лу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Стич Рис пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд держит все под контролем

70' Удар от ворот произведет Гибралтар

70' Холанн Эрлинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Торилья Грэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игра в одни ворота сейчас. Норвегия доминирует и владеет мячом

65' Тактическая замена. Julian Valarino уходит с поля и его заменяет Босио Джэймс

64' Холанн Эрлинг из команды Норвегия делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

64' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Удар от ворот произведет Гибралтар

62' Как он промахнулся? Холанн Эрлинг имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

62' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Г О О О О Л - Сорлот Александр первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

59' Игрок команды Норвегия отправляет мяч за спину защитников.

59' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Гибралтар

57' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Головой пробил Сорлот Александр , но голкипер отбил его в поле!

56' Отличные скиллы показывает Эльюнусси Мохамед , обводя своих соперников

56' Гибралтар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Торилья Грэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гибралтар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Гибралтар

52' Гибралтар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Гибралтар

52' Холанн Эрлинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Эльюнусси Мохамед нанес удар, мяч был парирован, но Кайл Голдуин не удержал его в руках.

51' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Гибралтар

51' Отличный пас сделал Эдегор Мартин из команды Норвегия . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

51' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Гибралтар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Хорошую попытку сделал Сорлот Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Норвегия выполняет удар от ворот.

48' Муэли Айман из команды Гибралтар сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

47' Игрок из команды Гибралтар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника