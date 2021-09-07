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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Словакия
2:0
Конец матча

Стадион:
Кипр
0'
43' Желтая карточка
Авраам Андреас
1:0
54' Гол
Шранц Иван
63' Желтая карточка
Сотериу Костас
2:0
77' Гол
Косцельник Мартин
90' Желтая карточка
Ганцко Давид
90'+3
1
Родак
Марек
15
Косцельник
Мартин
5
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
22
Лоботка
Станислав
17
Гамшик
Марек
18
Шранц
Иван
8
Дуда
Ондрей
7
Вайсс
Владимир
9
Боженик
Роберт
22
Михаил
Неофитос
14
Кателарис
Фанос
5
Сотериу
Костас
4
Иоанну
Николас
16
Псалтис
Парис
20
Кастанос
Григорис
18
Артиматас
Костакис
11
Авраам
Андреас
21
Ционис
Маринос
19
Элиа
Мариос
17
Лойзу
Лойзос
Словакия
4-2-3-1
Кипр
3-4-3

Ход матча

43'
 
Авраам Андреас
53'
Грошовски Патрик
Лоботка Станислав
 
54'
Шранц Иван
(Ганцко Давид)
1:0
59'
Ирка Эрик
Вайсс Владимир
 
60'
 
Папулис Фотис
Элиа Мариос
63'
 
Сотериу Костас
75'
 
Кириаку Хараламбос
Кастанос Григорис
75'
 
Захариу Панайотис
Псалтис Парис
75'
 
Питтас Яннис
Лойзу Лойзос
77'
Косцельник Мартин
2:0
79'
Стрелец Давид
Боженик Роберт
 
79'
Суслов Томаш
Шранц Иван
 
89'
 
Рушиас Онисифорос
Авраам Андреас
90'
Ганцко Давид
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкриньяр Милан 2 0.33
2. Мак Роберт 1 0.17
3. Шранц Иван 1 0.17
4. Косцельник Мартин 1 0.17
5. Боженик Роберт 1 0.17
6. Стрелец Давид 1 0.17
7. Губочан Томаш 0 0
8. Вайсс Владимир 0 0
9. Грегуш Ян 0 0
10. Ганцко Давид 0 0
Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Питтас Яннис 1 0.17
2. Папулис Фотис 0 0

Карточки

Словакия
# Игрок      
1. Дюриш Михал 1 0
2. Пекарик Петер 1 0
3. Шранц Иван 1 0
4. Дуда Ондрей 1 0
5. Громада Якуб 1 0
6. Косцельник Мартин 1 0
7. Ганцко Давид 1 0
8. Боженик Роберт 1 0
Кипр
# Игрок      
1. Сотериу Костас 2 1
2. Авраам Андреас 1 0
3. Папулис Фотис 1 0
4. Артиматас Костакис 1 0
5. Питтас Яннис 1 0
6. Кателарис Фанос 1 0
7. Деметриу Деметрис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словакия 0 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Кипр 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Словакия Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Словакия 0:1 Хорватия Словения 1:1 Словакия Словакия 0:5 Испания Швеция 1:0 Словакия
Польша 1:2 Словакия Австрия 0:0 Словакия Словакия 1:1 Болгария Словакия 2:1 РОССИЯ Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия
Кипр Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Кипр 0:2 РОССИЯ Мальта 3:0 Кипр Украина 4:0 Кипр Венгрия 1:0 Кипр
Кипр 1:0 Словения Хорватия 1:0 Кипр Кипр 0:0 Словакия Черногория 4:0 Кипр Кипр 2:1 Люксембург Греция 2:1 Кипр Азербайджан 0:0 Кипр Люксембург 2:0 Кипр Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр

Последние игры между собой

Словакия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Кипр: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Кипр 0:0 Словакия Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Кипр 3:2 Словакия Международный турнир

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
2. Хорватия Заявка 6 4 1 1 8 - 1 13
3. Словакия Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
4. Словения Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
5. Мальта Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
6. Кипр Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Словакия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. РОССИЯ Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Кипр Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
6. Мальта Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Хорватия Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Словакия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Мальта Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
5. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
6. Словения Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Авраам Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Словакия 95% (133)
X 5% (7)
Кипр 0% (0)
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Где смотреть матч Словакия 2:0 Кипр онлайн


Прогнозы на матч Словакия 2:0 Кипр

Исход игры
Словакия
95% (133)
Ничья
5% (7)
Кипр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
26.43% (37)
Нет
73.57% (103)
Популярный счёт
2:0 Словакия
35% (49)
1:0 Словакия
29.3% (41)
2:1 Словакия
18.6% (26)
3:0 Словакия
7.9% (11)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:1 Словакия
2.1% (3)
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