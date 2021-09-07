Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Словакия
2:0
Конец матча
Стадион: Народны (Тегельне Поле)
Кипр
43' Желтая карточкаАвраам Андреас
1:0
54' ГолШранц Иван
63' Желтая карточкаСотериу Костас
2:0
77' ГолКосцельник Мартин
90' Желтая карточкаГанцко Давид
16
Ганцко
Давид
17
Гамшик
Марек
18
Шранц
Иван
19
Элиа
Мариос
17
Лойзу
Лойзос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
-
18 Шранц ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Суслов ТомашПолузащитник
-
11 Громада ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Таркович Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Питтас ЯннисНападающий
-
Главный тренер: Костеноглу Никос
Ход матча
43'
54'
1:0
63'
77'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 0
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкриньяр Милан
|2
|0.33
|2.
|Мак Роберт
|1
|0.17
|3.
|Шранц Иван
|1
|0.17
|4.
|Косцельник Мартин
|1
|0.17
|5.
|Боженик Роберт
|1
|0.17
|6.
|Стрелец Давид
|1
|0.17
|7.
|Губочан Томаш
|0
|0
|8.
|Вайсс Владимир
|0
|0
|9.
|Грегуш Ян
|0
|0
|10.
|Ганцко Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Питтас Яннис
|1
|0.17
|2.
|Папулис Фотис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюриш Михал
|1
|0
|2.
|Пекарик Петер
|1
|0
|3.
|Шранц Иван
|1
|0
|4.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|5.
|Громада Якуб
|1
|0
|6.
|Косцельник Мартин
|1
|0
|7.
|Ганцко Давид
|1
|0
|8.
|Боженик Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сотериу Костас
|2
|1
|2.
|Авраам Андреас
|1
|0
|3.
|Папулис Фотис
|1
|0
|4.
|Артиматас Костакис
|1
|0
|5.
|Питтас Яннис
|1
|0
|6.
|Кателарис Фанос
|1
|0
|7.
|Деметриу Деметрис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Словакия
|0
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Кипр
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Словакия Последние 20 матчей: +6 =6 -8Словакия 0:1 Хорватия Словения 1:1 Словакия Словакия 0:5 Испания Швеция 1:0 Словакия
Польша 1:2 Словакия Австрия 0:0 Словакия Словакия 1:1 Болгария Словакия 2:1 РОССИЯ Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия
Кипр Последние 20 матчей: +4 =2 -14Кипр 0:2 РОССИЯ Мальта 3:0 Кипр Украина 4:0 Кипр Венгрия 1:0 Кипр
Последние игры между собой
Словакия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Кипр: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|2.
|Хорватия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 1
|13
|3.
|Словакия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Словения
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|5.
|Мальта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|6.
|Кипр
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|РОССИЯ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Словакия 2:0 Кипр
Исход игры
Словакия
95% (133)
Ничья
5% (7)
Кипр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
26.43% (37)
Нет
73.57% (103)
Популярный счёт
2:0 Словакия
35% (49)
1:0 Словакия
29.3% (41)
2:1 Словакия
18.6% (26)
3:0 Словакия
7.9% (11)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:1 Словакия
2.1% (3)
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