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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Босния и Герцеговина
 
Позже

Стадион:
Казахстан
12
Шехич
Ибрагим
3
Хаджикадунич
Деннис
16
Ахмедходжич
Анел
6
Саничанин
Синиша
20
Стеванович
Мирослав
17
Налич
Ади
10
Пьянич
Миралем
13
Цимирот
Гойко
5
Колашинац
Сеад
23
Демирович
Эрмедин
11
Джеко
Эдин
12
Шацкий
Игорь
20
Быстров
Марат
22
Марочкин
Александр
2
Малый
Сергей
11
Вороговский
Ян
8
Тагыберген
Асхат
23
Логвиненко
Юрий
5
Куат
Исламбек
14
Васильев
Владислав
Олегович
9
Шушеначев
Артур
21
Жуков
Георгий
Босния и Герцеговина
3-5-2
Казахстан
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 1 0.33
2. Пьянич Миралем 1 0.33
3. Стеванович Мирослав 1 0.33
4. Демирович Эрмедин 0 0
Казахстан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валиуллин Руслан 2 0.5
2. Мужиков Серикжан 1 0.25
3. Нургалиев Азат 0 0
4. Логвиненко Юрий 0 0
5. Тагыберген Асхат 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
# Игрок      
1. Хаджиахметович Амир 2 0
2. Хаджикадунич Деннис 1 0
3. Саничанин Синиша 1 0
Казахстан
# Игрок      
1. Покатилов Стас 2 0
2. Мужиков Серикжан 1 0
3. Ерланов Темирлан 1 0
4. Вороговский Ян 1 0
5. Жарынбетов Самат 1 0
6. Алип Нуралы 1 0
7. Абикен Айбол 1 0
8. Васильев Владислав Олегович 1 0
9. Каримов Рамазан 1 0
10. Оразов Рамазан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Босния и Герцеговина 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Казахстан 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Босния и Герцеговина 1:0 Кувейт Франция 1:1 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория
Босния и Герцеговина 0:1 Франция Босния и Герцеговина 0:0 Коста-Рика Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Италия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина
Казахстан Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Финляндия 1:0 Казахстан Казахстан 2:2 Украина Северная Македония 4:0 Казахстан Украина 1:1 Казахстан
Казахстан 0:2 Франция Казахстан 1:2 Литва Албания 3:1 Казахстан Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
2. Финляндия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Украина Заявка 5 0 5 0 6 - 6 5
4. Босния и Герцеговина Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
5. Казахстан Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Украина Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
3. Франция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Казахстан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
3. Украина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Финляндия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Казахстан Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
3. Израиль Захави Эран 6 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
5. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. Армения Ароян Вараздат 3 0
5. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2021, осталось 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 146
    Босния и Герцеговина 80.8% (118)
    X 15.8% (23)
    Казахстан 3.4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Босния и Герцеговина
    Ничья
    Казахстан
    1.31
    6.35
    6.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Босния и Герцеговина - Казахстан онлайн


    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Казахстан

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    80.6% (116)
    Ничья
    16% (23)
    Казахстан
    3.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.73% (55)
    Меньше
    61.27% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    52.11% (74)
    Нет
    47.89% (68)
    Популярный счёт
    2:1 Босния и Герцеговина
    30.6% (44)
    2:0 Босния и Герцеговина
    27.1% (39)
    1:0 Босния и Герцеговина
    17.4% (25)
    1:1 Ничья
    14.6% (21)
    3:1 Босния и Герцеговина
    3.5% (5)
    1:2 Казахстан
    1.4% (2)
    3:0 Босния и Герцеговина
    1.4% (2)
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