Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Босния и Герцеговина
Позже
Стадион: Билино Поле
Казахстан
17
Налич
Ади
11
Джеко
Эдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Менало ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
-
12 Шацкий ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Байсуфинов Талгат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|1
|0.33
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0.33
|3.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.33
|4.
|Демирович Эрмедин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валиуллин Руслан
|2
|0.5
|2.
|Мужиков Серикжан
|1
|0.25
|3.
|Нургалиев Азат
|0
|0
|4.
|Логвиненко Юрий
|0
|0
|5.
|Тагыберген Асхат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|3.
|Саничанин Синиша
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Покатилов Стас
|2
|0
|2.
|Мужиков Серикжан
|1
|0
|3.
|Ерланов Темирлан
|1
|0
|4.
|Вороговский Ян
|1
|0
|5.
|Жарынбетов Самат
|1
|0
|6.
|Алип Нуралы
|1
|0
|7.
|Абикен Айбол
|1
|0
|8.
|Васильев Владислав Олегович
|1
|0
|9.
|Каримов Рамазан
|1
|0
|10.
|Оразов Рамазан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Казахстан
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +3 =6 -11Босния и Герцеговина 1:0 Кувейт Франция 1:1 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория
Босния и Герцеговина 0:1 Франция Босния и Герцеговина 0:0 Коста-Рика Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Италия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина
Казахстан Последние 20 матчей: +3 =5 -12Финляндия 1:0 Казахстан Казахстан 2:2 Украина Северная Македония 4:0 Казахстан Украина 1:1 Казахстан
Казахстан 0:2 Франция Казахстан 1:2 Литва Албания 3:1 Казахстан Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Украина
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|6 - 6
|5
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|5.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Украина
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|3.
|Франция
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Казахстан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
|5.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|4.
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|0
|5.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Казахстан
Исход игры
Босния и Герцеговина
80.6% (116)
Ничья
16% (23)
Казахстан
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.73% (55)
Меньше
61.27% (87)
Обе команды забьют
Да
52.11% (74)
Нет
47.89% (68)
Популярный счёт
2:1 Босния и Герцеговина
30.6% (44)
2:0 Босния и Герцеговина
27.1% (39)
1:0 Босния и Герцеговина
17.4% (25)
1:1 Ничья
14.6% (21)
3:1 Босния и Герцеговина
3.5% (5)
1:2 Казахстан
1.4% (2)
3:0 Босния и Герцеговина
1.4% (2)
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