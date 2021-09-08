Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Армения
Позже
Стадион: Республиканский стадион
Лихтенштейн
17
Удо
Соломон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Корян АршакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хофер ЙенсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хоби ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Фрик НоахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штоклаза Мартин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барсегян Тигран
|2 (1)
|0.4
|2.
|Байрамян Хорен
|1
|0.2
|3.
|Ароян Вараздат
|1
|0.2
|4.
|Сперцян Эдуард
|1
|0.2
|5.
|Григорян Артак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Яник
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|3
|0
|2.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|3.
|Барсегян Тигран
|2
|0
|4.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|5.
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|6.
|Оганесян Камо
|1
|0
|7.
|Восканян Тарон
|1
|0
|8.
|Адамян Саркис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вольфингер Сандро
|1
|0
|2.
|Малин Андреас
|1
|0
|3.
|Фрик Яник
|1
|0
|4.
|Хофер Йенс
|1
|0
|5.
|Гёппель Максимилиан
|1
|0
|6.
|Вольфингер Фабио
|1
|0
|7.
|Марксер Александер
|1
|0
|8.
|Фроммельт Ноах
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Армения
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Армения Последние 20 матчей: +8 =5 -7Германия 6:0 Армения Северная Македония 0:0 Армения Швеция 3:1 Армения Хорватия 1:1 Армения
Армения 3:2 Румыния Армения 2:0 Исландия Лихтенштейн 0:1 Армения Армения 1:0 Северная Македония Грузия 1:2 Армения Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =4 -14Румыния 2:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Германия Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Швейцария 7:0 Лихтенштейн
Лихтенштейн 1:4 Исландия Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Армения Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Мальта 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Люксембург 1:2 Лихтенштейн Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Финляндия 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:5 Италия Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия
Последние игры между собой
Армения: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 2
|12
|2.
|Армения
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|Румыния
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|Исландия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|2.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Румыния
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|5.
|Исландия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Армения - Лихтенштейн
Исход игры
Армения
98.7% (151)
Ничья
1.3% (2)
Лихтенштейн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.22% (60)
Меньше
60.78% (93)
Обе команды забьют
Да
18.95% (29)
Нет
81.05% (124)
Популярный счёт
2:0 Армения
49.7% (76)
3:0 Армения
20.3% (31)
2:1 Армения
14.4% (22)
1:0 Армения
9.8% (15)
3:1 Армения
3.3% (5)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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