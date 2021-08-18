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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Армения
 
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Стадион:
Лихтенштейн

Бомбардиры внутри турнира

Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барсегян Тигран 2 (1) 0.4
2. Байрамян Хорен 1 0.2
3. Ароян Вараздат 1 0.2
4. Сперцян Эдуард 1 0.2
5. Григорян Артак 0 0
Лихтенштейн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Яник 1 0.2

Карточки

Армения
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 3 0
2. Байрамян Хорен 2 0
3. Барсегян Тигран 2 0
4. Мхитарян Генрих 1 0
5. Амбарцумян Оганес 1 0
6. Оганесян Камо 1 0
7. Восканян Тарон 1 0
8. Адамян Саркис 1 0
Лихтенштейн
# Игрок      
1. Вольфингер Сандро 1 0
2. Малин Андреас 1 0
3. Фрик Яник 1 0
4. Хофер Йенс 1 0
5. Гёппель Максимилиан 1 0
6. Вольфингер Фабио 1 0
7. Марксер Александер 1 0
8. Фроммельт Ноах 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Армения 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)
 Лихтенштейн 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Германия 6:0 Армения Северная Македония 0:0 Армения Швеция 3:1 Армения Хорватия 1:1 Армения
Армения 3:2 Румыния Армения 2:0 Исландия Лихтенштейн 0:1 Армения Армения 1:0 Северная Македония Грузия 1:2 Армения Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Румыния 2:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Германия Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Швейцария 7:0 Лихтенштейн
Лихтенштейн 1:4 Исландия Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Армения Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Мальта 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Люксембург 1:2 Лихтенштейн Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Финляндия 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:5 Италия Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия

Последние игры между собой

Армения: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Лихтенштейн 0:1 Армения Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Лихтенштейн 1:1 Армения ЕВРО 2020 Армения 3:0 Лихтенштейн ЕВРО 2020 Лихтенштейн 2:2 Армения Лига наций УЕФА
Армения 2:1 Лихтенштейн Лига наций УЕФА

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 5 4 0 1 13 - 2 12
2. Армения Заявка 5 3 1 1 6 - 8 10
3. Румыния Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
4. Северная Македония Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
5. Исландия Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
6. Лихтенштейн Заявка 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 2 0 1 10 - 2 6
2. Армения Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
5. Исландия Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Северная Македония Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Армения Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4
4. Румыния Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
3. Израиль Захави Эран 6 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
5. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. Армения Ароян Вараздат 3 0
5. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Лихтенштейн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2021, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Армения 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Лихтенштейн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Лихтенштейн
    1.15
    9.00
    26.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Армения - Лихтенштейн онлайн


    Прогнозы на матч Армения - Лихтенштейн

    Исход игры
    Армения
    95.5% (42)
    Ничья
    4.5% (2)
    Лихтенштейн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (18)
    Меньше
    59.09% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (12)
    Нет
    72.73% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Армения
    40.9% (18)
    2:1 Армения
    20.5% (9)
    3:0 Армения
    18.2% (8)
    1:0 Армения
    13.6% (6)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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