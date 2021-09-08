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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Уэльс
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Эстония
0' 25'
12
Уорд
Дэнни
II
2
Гантер
Кристофер
15
Ампаду
Этан
5
Мефам
Крис
4
Дэвис
Бен
16
Моррелл
Джозефф
7
Аллен
Джо
8
Уилсон
Гарри
20
Джеймс
Дэниэл
9
Робертс
Тайлер
11
Бэйл
Гарет
12
Хейн
Карл-Якоб
2
Кууск
Мяртен
16
Паскочи
Максим
4
Кяйт
Маттиас
3
Пикк
Артур
8
Аниер
Хенри
14
Васильев
Константин
18
Метс
Кароль
5
Крейда
Владислав
7
Пури
Сандер
15
Саппинен
Рауно
Уэльс
4-3-3
Эстония
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэйл Гарет 3 (2) 0.75
2. Джеймс Дэниэл 1 0.25
3. Уилсон Гарри 1 0.25
Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аниер Хенри 3 0.75
2. Саппинен Рауно 1 0.25
3. Кяйт Маттиас 1 0.25
4. Сорга Эрик 1 0.25
5. Лиландер Михаэл 0 0
6. Васильев Константин 0 0
7. Пури Сандер 0 0
8. Ващук Богдан 0 0

Карточки

Уэльс
# Игрок      
1. Робертс Коннор II 1 1
2. Гантер Кристофер 1 0
3. Лоуренс Джеймс 1 0
Эстония
# Игрок      
1. Эйгус Карл 1 1
2. Аниер Хенри 1 0
3. Аллику Рауно 1 0
4. Тамм Йоонас 1 0
5. Пюрг Хенрик 1 0
6. Кууск Мяртен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэльс 40% (2) 0 0 0 20% (1) 40% (2)
 Эстония 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Уэльс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Беларусь 2:3 Уэльс Финляндия 0:0 Уэльс Уэльс 0:4 Дания Италия 1:0 Уэльс
Турция 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Швейцария Уэльс 0:0 Албания Франция 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Чехия Уэльс 1:0 Мексика Бельгия 3:1 Уэльс Уэльс 3:1 Финляндия Уэльс 1:0 Ирландия Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия
Эстония Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Эстония 0:1 Северная Ирландия Эстония 2:5 Бельгия Эстония 2:1 Латвия Финляндия 0:1 Эстония
Литва 0:1 Эстония Швеция 1:0 Эстония Беларусь 4:2 Эстония Эстония 2:6 Чехия Грузия 0:0 Эстония Северная Македония 2:1 Эстония Италия 4:0 Эстония Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония

Последние игры между собой

Уэльс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Уэльс 1:0 Эстония Товарищеские матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 0:0 Заявка 6 4 2 0 20 - 4 14
2. Уэльс 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
3. Чехия Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
4. Беларусь 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 14 4
5. Эстония 0:0 Заявка 4 0 1 3 6 - 15 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 0:0 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Уэльс 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Чехия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Беларусь 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
5. Эстония 0:0 Заявка 2 0 0 2 4 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
2. Уэльс 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
3. Чехия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Эстония 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Пури Сандер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Уэльс 97.9% (137)
X 2.1% (3)
Эстония 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Эстония
1.30
7.98
5.97
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Где смотреть матч Уэльс 0:0 Эстония онлайн


Прогнозы на матч Уэльс 0:0 Эстония

Исход игры
Уэльс
97.9% (137)
Ничья
2.1% (3)
Эстония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.14% (45)
Меньше
67.86% (95)
Обе команды забьют
Да
21.43% (30)
Нет
78.57% (110)
Популярный счёт
2:0 Уэльс
50.7% (71)
1:0 Уэльс
15% (21)
2:1 Уэльс
12.1% (17)
3:0 Уэльс
11.4% (16)
3:1 Уэльс
5% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:1 Уэльс
1.4% (2)
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