Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Уэльс
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
Эстония
15
Ампаду
Этан
11
Бэйл
Гарет
18
Метс
Кароль
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
-
15 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кинг ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Левитт ДиланПолузащитник
- Нападающий
-
18 Харрис МаркНападающий
-
Главный тренер: Пэйдж Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Метс КарольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тенисте ТайоЗащитник
-
10 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кирсс РобертНападающий
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэйл Гарет
|3 (2)
|0.75
|2.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.25
|3.
|Уилсон Гарри
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аниер Хенри
|3
|0.75
|2.
|Саппинен Рауно
|1
|0.25
|3.
|Кяйт Маттиас
|1
|0.25
|4.
|Сорга Эрик
|1
|0.25
|5.
|Лиландер Михаэл
|0
|0
|6.
|Васильев Константин
|0
|0
|7.
|Пури Сандер
|0
|0
|8.
|Ващук Богдан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Робертс Коннор II
|1
|1
|2.
|Гантер Кристофер
|1
|0
|3.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эйгус Карл
|1
|1
|2.
|Аниер Хенри
|1
|0
|3.
|Аллику Рауно
|1
|0
|4.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|5.
|Пюрг Хенрик
|1
|0
|6.
|Кууск Мяртен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэльс
|40% (2)
|0
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Эстония
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Уэльс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Беларусь 2:3 Уэльс Финляндия 0:0 Уэльс Уэльс 0:4 Дания Италия 1:0 Уэльс
Эстония Последние 20 матчей: +3 =4 -13Эстония 0:1 Северная Ирландия Эстония 2:5 Бельгия Эстония 2:1 Латвия Финляндия 0:1 Эстония
Литва 0:1 Эстония Швеция 1:0 Эстония Беларусь 4:2 Эстония Эстония 2:6 Чехия Грузия 0:0 Эстония Северная Македония 2:1 Эстония Италия 4:0 Эстония Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония
Последние игры между собой
Уэльс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 4
|14
|2.
|Уэльс
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|3.
|Чехия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|4.
|Беларусь
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|5.
|Эстония
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 15
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Уэльс
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Беларусь
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|Эстония
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 11
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Уэльс 0:0 Эстония
Исход игры
Уэльс
97.9% (137)
Ничья
2.1% (3)
Эстония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.14% (45)
Меньше
67.86% (95)
Обе команды забьют
Да
21.43% (30)
Нет
78.57% (110)
Популярный счёт
2:0 Уэльс
50.7% (71)
1:0 Уэльс
15% (21)
2:1 Уэльс
12.1% (17)
3:0 Уэльс
11.4% (16)
3:1 Уэльс
5% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:1 Уэльс
1.4% (2)
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