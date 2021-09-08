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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Уэльс
0:0
Конец матча

Стадион:
Эстония
0'
24' Желтая карточка
Пури Сандер
73' Желтая карточка
Моррелл Джозефф
79' Желтая карточка
Крейда Владислав
90' Желтая карточка
Robert Page
90'+7
12
Уорд
Дэнни
II
2
Гантер
Кристофер
15
Ампаду
Этан
5
Мефам
Крис
4
Дэвис
Бен
16
Моррелл
Джозефф
7
Аллен
Джо
8
Уилсон
Гарри
20
Джеймс
Дэниэл
9
Робертс
Тайлер
11
Бэйл
Гарет
12
Хейн
Карл-Якоб
2
Кууск
Мяртен
16
Паскочи
Максим
4
Кяйт
Маттиас
3
Пикк
Артур
8
Аниер
Хенри
14
Васильев
Константин
18
Метс
Кароль
5
Крейда
Владислав
7
Пури
Сандер
15
Саппинен
Рауно
Уэльс
4-3-3
Эстония
4-5-1

Ход матча

24'
 
Пури Сандер
30'
 
Лиландер Михаэл
Пури Сандер
36'
Уильямс Джонатан
Уилсон Гарри
 
63'
Харрис Марк
Робертс Тайлер
 
71'
 
Сорга Эрик
Саппинен Рауно
73'
Моррелл Джозефф
 
79'
 
Крейда Владислав
86'
 
Лукка Марко
Паскочи Максим
86'
 
Поом Маркус
Крейда Владислав
90'
Robert Page
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэйл Гарет 3 (2) 0.75
2. Джеймс Дэниэл 1 0.25
3. Уилсон Гарри 1 0.25
Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аниер Хенри 3 0.75
2. Саппинен Рауно 1 0.25
3. Кяйт Маттиас 1 0.25
4. Сорга Эрик 1 0.25
5. Лиландер Михаэл 0 0
6. Васильев Константин 0 0
7. Пури Сандер 0 0
8. Ващук Богдан 0 0

Карточки

Уэльс
# Игрок      
1. Робертс Коннор II 1 1
2. Гантер Кристофер 1 0
3. Robert Page 1 0
4. Лоуренс Джеймс 1 0
5. Моррелл Джозефф 1 0
Эстония
# Игрок      
1. Эйгус Карл 1 1
2. Пури Сандер 1 0
3. Аниер Хенри 1 0
4. Аллику Рауно 1 0
5. Тамм Йоонас 1 0
6. Пюрг Хенрик 1 0
7. Кууск Мяртен 1 0
8. Крейда Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэльс 40% (2) 0 0 0 20% (1) 40% (2)
 Эстония 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Уэльс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Беларусь 2:3 Уэльс Финляндия 0:0 Уэльс Уэльс 0:4 Дания Италия 1:0 Уэльс
Турция 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Швейцария Уэльс 0:0 Албания Франция 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Чехия Уэльс 1:0 Мексика Бельгия 3:1 Уэльс Уэльс 3:1 Финляндия Уэльс 1:0 Ирландия Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия
Эстония Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Эстония 0:1 Северная Ирландия Эстония 2:5 Бельгия Эстония 2:1 Латвия Финляндия 0:1 Эстония
Литва 0:1 Эстония Швеция 1:0 Эстония Беларусь 4:2 Эстония Эстония 2:6 Чехия Грузия 0:0 Эстония Северная Македония 2:1 Эстония Италия 4:0 Эстония Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония

Последние игры между собой

Уэльс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Уэльс 1:0 Эстония Товарищеские матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
3. Чехия Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
4. Беларусь Заявка 5 1 0 4 6 - 15 3
5. Эстония Заявка 4 0 1 3 6 - 15 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Уэльс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Чехия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Беларусь Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
5. Эстония Заявка 2 0 0 2 4 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
3. Чехия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Эстония Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Уэльс 97.9% (137)
X 2.1% (3)
Эстония 0% (0)
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Прогнозы на матч Уэльс 0:0 Эстония

Исход игры
Уэльс
97.9% (137)
Ничья
2.1% (3)
Эстония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.14% (45)
Меньше
67.86% (95)
Обе команды забьют
Да
21.43% (30)
Нет
78.57% (110)
Популярный счёт
2:0 Уэльс
50.7% (71)
1:0 Уэльс
15% (21)
2:1 Уэльс
12.1% (17)
3:0 Уэльс
11.4% (16)
3:1 Уэльс
5% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:1 Уэльс
1.4% (2)
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