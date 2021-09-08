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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Польша
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Англия
0'
8' Желтая карточка
Филлипс Кэлвин
25'
1
Щесны
Войцех
3
Давидович
Павел
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
7
Юзвяк
Камиль
8
Линетти
Кароль
10
Крыховяк
Гжегож
16
Модер
Якуб
23
Пухач
Тымотеуш
14
Букса
Адам
9
Левандовски
Роберт
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Магуайр
Гарри
3
Шоу
Люк
8
Филлипс
Кэлвин
4
Райс
Деклан
10
Стерлинг
Рахим
11
Маунт
Мэйсон
7
Грилиш
Джек
9
Кейн
Гарри
Польша
3-5-2
Англия
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Филлипс Кэлвин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 6 1
2. Букса Адам 4 0.67
3. Линетти Кароль 2 0.33
4. Свидерски Кароль 2 0.33
5. Крыховяк Гжегож 1 0.17
6. Юзвяк Камиль 1 0.17
7. Пёнтек Кшиштоф 1 0.17
8. Модер Якуб 1 0.17
9. Гросицки Камил 0 0
10. Рыбус Мацей 0 0
11. Глик Камил 0 0
12. Берешиньски Бартош 0 0
13. Милик Аркадиуш 0 0
14. Зелиньски Пётр 0 0
15. Франковски Пшемыслав 0 0
16. Хелик Михал 0 0
17. Шимански Дамиан 0 0
18. Пухач Тымотеуш 0 0
19. Залевский Никола 0 0
20. Пёнтковски Камиль 0 0
Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 4 (2) 0.67
2. Лингард Джесси 2 0.33
3. Стерлинг Рахим 2 0.33
4. Магуайр Гарри 2 0.33
5. Калверт-Льюин Доминик 2 0.33
6. Маунт Мэйсон 1 0.17
7. Сака Букайо 1 0.17
8. Уорд-Праус Джеймс 1 0.17
9. Уоткинс Олли 1 0.17
10. Райс Деклан 1 0.17
11. Шоу Люк 0 0
12. Стоунс Джон 0 0
13. Грилиш Джек 0 0
14. Чилуэлл Бен 0 0
15. Фоден Фил 0 0
16. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Польша
# Игрок      
1. Берешиньски Бартош 1 0
2. Милик Аркадиуш 1 0
3. Хелик Михал 1 0
4. Беднарек Ян 1 0
5. Свидерски Кароль 1 0
Англия
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 2 0
2. Уокер Кайл 1 0
3. Кейн Гарри 1 0
4. Стерлинг Рахим 1 0
5. Филлипс Кэлвин 1 0
6. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Польша 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 27.78% (5)
 Англия 5.88% (1) 17.65% (3) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Польша Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сан-Марино 1:7 Польша Польша 4:1 Албания Швеция 3:2 Польша Испания 1:1 Польша
Польша 1:2 Словакия Польша 2:2 Исландия Польша 1:1 РОССИЯ Англия 2:1 Польша Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша
Англия Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Англия 4:0 Андорра Венгрия 0:4 Англия Италия 1:1 Англия Англия 2:1 Дания
Украина 0:4 Англия Англия 2:0 Германия Чехия 0:1 Англия Англия 0:0 Шотландия Англия 1:0 Хорватия Англия 1:0 Румыния Англия 1:0 Австрия Англия 2:1 Польша Албания 0:2 Англия Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс

Последние игры между собой

Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Англия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Англия 2:1 Польша Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Англия 2:0 Польша Чемпионат Мира Польша 1:1 Англия Чемпионат Мира

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 6 5 1 0 17 - 1 16
2. Польша 0:0 Заявка 6 3 2 1 18 - 7 11
3. Албания 0:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
4. Венгрия 2:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Андорра 0:2 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
6. Сан-Марино 0:0 Заявка 6 0 1 5 1 - 19 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Польша 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Албания 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
4. Венгрия 2:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
5. Андорра 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
6. Сан-Марино 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Албания 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Венгрия 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша 0:0 Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Сан-Марино 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 7 1
6. Андорра 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Футболисты сборной Англии неторопливо катают мяч на своей половине поля, что очень не нравится местным болельщикам, которые тут же начинают свистеть.
  • Офсайд
    22'
    Середина первого тайма у нас идёт, потеряли мяч поляки на своей поля, в итоге гости попытались быструю контратаку провести, но Кейн залез в офсайд.
  • 21'
    Стерлинг навесил с правого фланга в штрафную площадь на дальнюю штангу, Кейн головой сбрасывал мяч во вратарскую, но там абсолютно никого не было из его партнёров.
  • 20'
    Пока нет у нас опасных моментов, сборная Англии вновь перебралась с мячом на половину поля соперника, разыгрывают гости.
  • 18'
    Маунт пробивал по воротам сборной Польши с дальней дистанции, но в створ попасть ему тут не удалось.
  • 17'
    Хорошая атака сборной Польши, пошла подача с левого фланга в штрафную площадь гостей, и там Букса совсем немного до мяча не добрался.
  • Угловой
    15'
    Угловой у ворот сборной Польши. Навесил Люк Шоу слева на ближнюю штангу, но поляки в обороне сыграли внимательно, смогли мяч выбить.
  • 14'
    Англичане в последние минуты перевели игру на половину поля соперника, неплохо разыгрывают мяч, но полной свободы у них нет. Активны в прессинге поляки.
  • Фол, нарушение
    12'
    Два 7-х номера сошлись в центре поля, и стык получился довольно неприятным. Юзвяк оказался виноватым, но с Грилишем всё в порядке.
  • 11'
    Кайл Уокер подключился по правому флангу, простреливал в штрафную площадь, но получилось без адреса. Без видимых проблем отбились поляки.
  • 9'
    Деклан Райс прорывался по левому флангу, но на лицевой в подкате сыграл Крыховяк. Повтор показал, что именно от Райса мяч отскочил за лицевую. Судья поставил "от ворот".
  • 8'
    Неудачный розыгрыш штрафного получился у поляков, пошла передача низом в штрафную площадь, но без адреса. Спокойно перехватили мяч футболисты английской команды.
  • Желтая карточка
    7'
    Первая карточка у нас. Кэлвин Филлипс намеревался красиво сыграть, развернувшись от соперника, но рукой при этом по лицу зарядил Пухачу.
  • Угловой
    7'
    Модер навесил справа на ближнюю штангу, последовала скидка на дальний край штрафной на Линетти, который пробил, но заблокировал эту попытку защитник англичан.
  • 6'
    Крыховяк на правом фланге активно пошёл вперёд, пройти Райса ему не удалось. Выбит мяч на угловой!
  • Фол, нарушение
    5'
    Левандовски активен на первых минутах, но сейчас правила поляк в центре поля нарушил, выслушав небольшую лекцию от немецкого арбитра.
  • 3'
    Довольно активно начинает сборная Польши, намерены хозяева дать бой лидеру группы!
  • 2'
    В синей форме сегодня сборная Англии, а команда Польши будет действовать в белых майках, красных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Stadium, Warsaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Польша 0:0 Англия онлайн


Прогнозы на матч Польша 0:0 Англия

Исход игры
Польша
3.4% (5)
Ничья
20.5% (30)
Англия
76% (111)
Тотал 2.5
Больше
65.75% (96)
Меньше
34.25% (50)
Обе команды забьют
Да
81.51% (119)
Нет
18.49% (27)
Популярный счёт
1:2 Англия
49.3% (72)
1:1 Ничья
16.4% (24)
0:1 Англия
10.3% (15)
1:3 Англия
8.2% (12)
0:2 Англия
4.8% (7)
2:1 Польша
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:3 Англия
2.7% (4)
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