Маунт пробивал по воротам сборной Польши с дальней дистанции, но в створ попасть ему тут не удалось.

Пока нет у нас опасных моментов, сборная Англии вновь перебралась с мячом на половину поля соперника, разыгрывают гости.

Стерлинг навесил с правого фланга в штрафную площадь на дальнюю штангу, Кейн головой сбрасывал мяч во вратарскую, но там абсолютно никого не было из его партнёров.

Середина первого тайма у нас идёт, потеряли мяч поляки на своей поля, в итоге гости попытались быструю контратаку провести, но Кейн залез в офсайд.

Футболисты сборной Англии неторопливо катают мяч на своей половине поля, что очень не нравится местным болельщикам, которые тут же начинают свистеть.

17' Хорошая атака сборной Польши, пошла подача с левого фланга в штрафную площадь гостей, и там Букса совсем немного до мяча не добрался.

15' Угловой у ворот сборной Польши. Навесил Люк Шоу слева на ближнюю штангу, но поляки в обороне сыграли внимательно, смогли мяч выбить.

14' Англичане в последние минуты перевели игру на половину поля соперника, неплохо разыгрывают мяч, но полной свободы у них нет. Активны в прессинге поляки.

12' Два 7-х номера сошлись в центре поля, и стык получился довольно неприятным. Юзвяк оказался виноватым, но с Грилишем всё в порядке.

11' Кайл Уокер подключился по правому флангу, простреливал в штрафную площадь, но получилось без адреса. Без видимых проблем отбились поляки.

9' Деклан Райс прорывался по левому флангу, но на лицевой в подкате сыграл Крыховяк. Повтор показал, что именно от Райса мяч отскочил за лицевую. Судья поставил "от ворот".

8' Неудачный розыгрыш штрафного получился у поляков, пошла передача низом в штрафную площадь, но без адреса. Спокойно перехватили мяч футболисты английской команды.

7' Первая карточка у нас. Кэлвин Филлипс намеревался красиво сыграть, развернувшись от соперника, но рукой при этом по лицу зарядил Пухачу.

7' Модер навесил справа на ближнюю штангу, последовала скидка на дальний край штрафной на Линетти, который пробил, но заблокировал эту попытку защитник англичан.

6' Крыховяк на правом фланге активно пошёл вперёд, пройти Райса ему не удалось. Выбит мяч на угловой!

5' Левандовски активен на первых минутах, но сейчас правила поляк в центре поля нарушил, выслушав небольшую лекцию от немецкого арбитра.

3' Довольно активно начинает сборная Польши, намерены хозяева дать бой лидеру группы!

2' В синей форме сегодня сборная Англии, а команда Польши будет действовать в белых майках, красных трусах.