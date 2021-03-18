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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Польша
 
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Стадион:
Англия

Бомбардиры внутри турнира

Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 6 1.2
2. Букса Адам 4 0.8
3. Линетти Кароль 2 0.4
4. Свидерски Кароль 2 0.4
5. Крыховяк Гжегож 1 0.2
6. Юзвяк Камиль 1 0.2
7. Пёнтек Кшиштоф 1 0.2
8. Модер Якуб 1 0.2
9. Гросицки Камил 0 0
10. Рыбус Мацей 0 0
11. Глик Камил 0 0
12. Берешиньски Бартош 0 0
13. Милик Аркадиуш 0 0
14. Зелиньски Пётр 0 0
15. Франковски Пшемыслав 0 0
16. Хелик Михал 0 0
17. Шимански Дамиан 0 0
18. Пухач Тымотеуш 0 0
19. Залевский Никола 0 0
20. Пёнтковски Камиль 0 0
Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 4 (2) 0.8
2. Лингард Джесси 2 0.4
3. Стерлинг Рахим 2 0.4
4. Магуайр Гарри 2 0.4
5. Калверт-Льюин Доминик 2 0.4
6. Маунт Мэйсон 1 0.2
7. Сака Букайо 1 0.2
8. Уорд-Праус Джеймс 1 0.2
9. Уоткинс Олли 1 0.2
10. Райс Деклан 1 0.2
11. Шоу Люк 0 0
12. Стоунс Джон 0 0
13. Грилиш Джек 0 0
14. Чилуэлл Бен 0 0
15. Фоден Фил 0 0
16. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Польша
# Игрок      
1. Берешиньски Бартош 1 0
2. Милик Аркадиуш 1 0
3. Хелик Михал 1 0
4. Беднарек Ян 1 0
5. Свидерски Кароль 1 0
Англия
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 2 0
2. Уокер Кайл 1 0
3. Кейн Гарри 1 0
4. Стерлинг Рахим 1 0
5. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Польша 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 27.78% (5)
 Англия 5.88% (1) 17.65% (3) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Польша Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сан-Марино 1:7 Польша Польша 4:1 Албания Швеция 3:2 Польша Испания 1:1 Польша
Польша 1:2 Словакия Польша 2:2 Исландия Польша 1:1 РОССИЯ Англия 2:1 Польша Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша
Англия Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Англия 4:0 Андорра Венгрия 0:4 Англия Италия 1:1 Англия Англия 2:1 Дания
Украина 0:4 Англия Англия 2:0 Германия Чехия 0:1 Англия Англия 0:0 Шотландия Англия 1:0 Хорватия Англия 1:0 Румыния Англия 1:0 Австрия Англия 2:1 Польша Албания 0:2 Англия Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс

Последние игры между собой

Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Англия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Англия 2:1 Польша Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Англия 2:0 Польша Чемпионат Мира Польша 1:1 Англия Чемпионат Мира

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 5 5 0 0 17 - 1 15
2. Польша Заявка 5 3 1 1 18 - 7 10
3. Албания Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
4. Венгрия Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
5. Андорра Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
6. Сан-Марино Заявка 5 0 0 5 1 - 19 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Польша Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Албания Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Андорра Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
5. Венгрия Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Албания Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Венгрия Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
3. Израиль Захави Эран 6 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
5. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. Армения Ароян Вараздат 3 0
5. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 40
    Польша 2.5% (1)
    X 17.5% (7)
    Англия 80% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Англия
    5.80
    3.92
    1.74
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Польша - Англия онлайн


    Прогнозы на матч Польша - Англия

    Исход игры
    Польша
    2.5% (1)
    Ничья
    17.5% (7)
    Англия
    80% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    55% (22)
    1:1 Ничья
    15% (6)
    1:3 Англия
    12.5% (5)
    0:1 Англия
    7.5% (3)
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