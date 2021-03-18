Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Польша
Позже
Стадион: Национальный стадион (Варшава)
Англия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|6
|1.2
|2.
|Букса Адам
|4
|0.8
|3.
|Линетти Кароль
|2
|0.4
|4.
|Свидерски Кароль
|2
|0.4
|5.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.2
|6.
|Юзвяк Камиль
|1
|0.2
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.2
|8.
|Модер Якуб
|1
|0.2
|9.
|Гросицки Камил
|0
|0
|10.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|11.
|Глик Камил
|0
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|13.
|Милик Аркадиуш
|0
|0
|14.
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|15.
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|16.
|Хелик Михал
|0
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|0
|0
|18.
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|19.
|Залевский Никола
|0
|0
|20.
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|4 (2)
|0.8
|2.
|Лингард Джесси
|2
|0.4
|3.
|Стерлинг Рахим
|2
|0.4
|4.
|Магуайр Гарри
|2
|0.4
|5.
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.4
|6.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.2
|7.
|Сака Букайо
|1
|0.2
|8.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.2
|9.
|Уоткинс Олли
|1
|0.2
|10.
|Райс Деклан
|1
|0.2
|11.
|Шоу Люк
|0
|0
|12.
|Стоунс Джон
|0
|0
|13.
|Грилиш Джек
|0
|0
|14.
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|15.
|Фоден Фил
|0
|0
|16.
|Джеймс Рис II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|2.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|3.
|Хелик Михал
|1
|0
|4.
|Беднарек Ян
|1
|0
|5.
|Свидерски Кароль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|2
|0
|2.
|Уокер Кайл
|1
|0
|3.
|Кейн Гарри
|1
|0
|4.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|5.
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Польша
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|Англия
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Польша Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сан-Марино 1:7 Польша Польша 4:1 Албания Швеция 3:2 Польша Испания 1:1 Польша
Польша 1:2 Словакия Польша 2:2 Исландия Польша 1:1 РОССИЯ Англия 2:1 Польша Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша
Англия Последние 20 матчей: +16 =1 -3Англия 4:0 Андорра Венгрия 0:4 Англия Италия 1:1 Англия Англия 2:1 Дания
Украина 0:4 Англия Англия 2:0 Германия Чехия 0:1 Англия Англия 0:0 Шотландия Англия 1:0 Хорватия Англия 1:0 Румыния Англия 1:0 Австрия Англия 2:1 Польша Албания 0:2 Англия Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс
Последние игры между собой
Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Англия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 1
|15
|2.
|Польша
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|18 - 7
|10
|3.
|Албания
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|4.
|Венгрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|5.
|Андорра
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 19
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Польша
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Албания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Андорра
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|5.
|Венгрия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
|5.
|Голландия
|Депай Мемфис
|4
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
|4.
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|0
|5.
|РОССИЯ
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
Прогнозы на матч Польша - Англия
Исход игры
Польша
2.5% (1)
Ничья
17.5% (7)
Англия
80% (32)
Тотал 2.5
Больше
72.5% (29)
Меньше
27.5% (11)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
1:2 Англия
55% (22)
1:1 Ничья
15% (6)
1:3 Англия
12.5% (5)
0:1 Англия
7.5% (3)
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