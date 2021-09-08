Форнальс принял мяч на левом фланге, подработал под правую и навесил - попал в Хадергьоная, но первым оказался на подборе.

Испания продолжает владеть мячом на чужой половине поля, но хозяева обороняются плотно и не позволяют оппонентам нанести удар.

Коке зацепился за мяч на правом фланге и выполнил прострел, но успел закрыть Войвода и игровой снаряд перехватил.

Давненько не видели мы хозяев в атаке. Они сосредоточены на обороне, наблюдая за тем, как испанцы катают мяч с фланга на фланг.

Флорьян Лосаж нарушает правила на правом фланге, толкая в спину Карлоса Солера.

19' Пабло Форнальс завершил атаку своей команды дальним ударом, но направить мяч в створ ворот не сумел.

17' А теперь Рашани полезно сыграл в обороне, прервав атаку Испании, развивающуюся левым флангом.

16' ОПАСНО! Эльбасан Рашани принял мяч на правом фланге, сместился в центр и пробил с левой в левый нижний угол, но немного не попал.

15' Маркос Льоренте выполнил передачу по правому флангу на Коке, но получилось слишком сильно и игровой снаряд отправился за лицевую линию.

14' Иньиго Мартинес нарушил правила на чужой половине поля, уронив на газон вернувшегося в оборону Мурики.

12' Солер сместился на левый фланг и попробовал войти в штрафную площадь, но обыграть Хадергьоная один в один не сумел.

11' Испанцы атакуют преимущественно через левый фланг. До штрафной площадки доходят, а вот до ударов дело не доходит.

9' Рашица вышел 1 на 1 с Симоном и не сумел забить, но не стоит расстраиваться, так как судьи усмотрели офсайд.

8' Пабло Форнальс получил мяч на левом фланге, а вот выполнить навес не сумел - пошёл в обыгрыш и лишился игрового снаряда.

7' Торрес снова активен на правом фланге. На сей раз простреливает во вратарскую, отправляя мяч в руки Муричу.

6' Мурики ворвался в штрафную площадь правым флангом, а потом прострелил в центр, но нашёл лишь соперников.

5' Эмерик Лапорт выиграл борьбу на втором этаже и пробил по воротам после навеса с угла поля, но в створ не попал.

4' Ферран Торрес прорывается по правому флангу, входит в штрафную площадь и мяча лишается - Мергим Войвода выбивает мяч на угловой.

3' Высокий прессинг включает Испания и вынуждает соперников выбивать мяч вперёд, за боковую линию.

2' Испанцы начали с центра поля и сразу же попытались провести атаку правым флангом, но допустили ошибку в передаче.