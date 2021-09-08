Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Косово
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Фадиль Вокри
Испания
23
Бютюки
Зюмер
18
Мурики
Ведат
23
Унай
Симон
10
Солер
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Тачи АрмендЗащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Гарсия ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Браис МендесНападающий
-
17 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мурики Ведат
|2
|0.4
|2.
|Халими Бесар
|1
|0.2
|3.
|Бериша Валон
|0
|0
|4.
|Хадергьонай Флорент
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Ферран
|3
|0.5
|2.
|Ольмо Дани
|2
|0.33
|3.
|Солер Карлос
|2
|0.33
|4.
|Сарабия Пабло
|1
|0.17
|5.
|Мората Альваро
|1
|0.17
|6.
|Гайя Хосе
|1
|0.17
|7.
|Морено Херард
|1
|0.17
|8.
|Альба Жорди
|0
|0
|9.
|Коке Хорхе
|0
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|0
|0
|11.
|Форнальс Пабло
|0
|0
|12.
|Педри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бериша Бернард
|1
|1
|2.
|Крьезиу Хекуран
|2
|0
|3.
|Халими Бесар
|2
|0
|4.
|Кастрати Лирим
|2
|0
|5.
|Бериша Валон
|1
|0
|6.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|7.
|Мурики Ведат
|1
|0
|8.
|Войвода Мергим
|1
|0
|9.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альба Жорди
|1
|0
|2.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|4.
|Льоренте Диего
|1
|0
|5.
|Порро Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Косово
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Испания
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Косово Последние 20 матчей: +6 =3 -11Косово 1:1 Греция Грузия 0:1 Косово Гамбия 0:1 Косово Косово 1:2 Гвинея
Мальта 1:2 Косово Косово 4:1 Сан-Марино Испания 3:1 Косово Косово 0:3 Швеция Косово 4:0 Литва Косово 1:0 Молдова Словения 2:1 Косово Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово
Испания Последние 20 матчей: +9 =8 -3Испания 4:0 Грузия Швеция 2:1 Испания Италия 1:1 Испания Швейцария 1:1 Испания
Хорватия 3:5 Испания Словакия 0:5 Испания Испания 1:1 Польша Испания 0:0 Швеция Испания 0:0 Португалия Испания 3:1 Косово Грузия 1:2 Испания Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания
Последние игры между собой
Косово: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Испания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|2.
|Швеция
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Косово
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|4.
|Греция
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|5.
|Грузия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Швеция
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Греция
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Косово
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|5.
|Грузия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Косово 0:0 Испания
Исход игры
Косово
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Испания
99.3% (140)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
30.5% (43)
Нет
69.5% (98)
Популярный счёт
0:2 Испания
45.4% (64)
0:3 Испания
16.3% (23)
1:2 Испания
14.2% (20)
1:3 Испания
12.1% (17)
0:4 Испания
4.3% (6)
0:5 Испания
2.8% (4)
1:4 Испания
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!