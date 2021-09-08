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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Косово
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Испания
0' 26'
12
Мурич
Ариянет
2
Хадергьонай
Флорент
13
Ррахмани
Амир
6
Фазлии
Бетим
15
Войвода
Мергим
11
Рашани
Эльбасан
17
Лосаж
Флорьян
20
Дрешевич
Ибрахим
23
Бютюки
Зюмер
7
Рашица
Милот
18
Мурики
Ведат
23
Унай
Симон
6
Льоренте
Маркос
4
Иньиго
Мартинес
19
Лапорт
Эмерик
14
Регилон
Серхио
8
Коке
Хорхе
5
Бускетс
Серхио
10
Солер
Карлос
11
Торрес
Ферран
7
Мората
Альваро
21
Форнальс
Пабло
Косово
4-4-2
Испания
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мурики Ведат 2 0.4
2. Халими Бесар 1 0.2
3. Бериша Валон 0 0
4. Хадергьонай Флорент 0 0
Испания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Ферран 3 0.5
2. Ольмо Дани 2 0.33
3. Солер Карлос 2 0.33
4. Сарабия Пабло 1 0.17
5. Мората Альваро 1 0.17
6. Гайя Хосе 1 0.17
7. Морено Херард 1 0.17
8. Альба Жорди 0 0
9. Коке Хорхе 0 0
10. Льоренте Маркос 0 0
11. Форнальс Пабло 0 0
12. Педри 0 0

Карточки

Косово
# Игрок      
1. Бериша Бернард 1 1
2. Крьезиу Хекуран 2 0
3. Халими Бесар 2 0
4. Кастрати Лирим 2 0
5. Бериша Валон 1 0
6. Хадергьонай Флорент 1 0
7. Мурики Ведат 1 0
8. Войвода Мергим 1 0
9. Крюезиу Мирлинд 1 0
Испания
# Игрок      
1. Альба Жорди 1 0
2. Бускетс Серхио 1 0
3. Иньиго Мартинес 1 0
4. Льоренте Диего 1 0
5. Порро Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Косово 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Испания 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Косово Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Косово 1:1 Греция Грузия 0:1 Косово Гамбия 0:1 Косово Косово 1:2 Гвинея
Мальта 1:2 Косово Косово 4:1 Сан-Марино Испания 3:1 Косово Косово 0:3 Швеция Косово 4:0 Литва Косово 1:0 Молдова Словения 2:1 Косово Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово
Испания Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Испания 4:0 Грузия Швеция 2:1 Испания Италия 1:1 Испания Швейцария 1:1 Испания
Хорватия 3:5 Испания Словакия 0:5 Испания Испания 1:1 Польша Испания 0:0 Швеция Испания 0:0 Португалия Испания 3:1 Косово Грузия 1:2 Испания Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания

Последние игры между собой

Косово: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Испания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Испания 3:1 Косово Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
2. Швеция 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3. Косово 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
4. Греция 0:0 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
5. Грузия Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Швеция 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Греция 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Косово 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
5. Грузия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Испания 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Косово 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Греция 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Грузия Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    25'
    Флорьян Лосаж нарушает правила на правом фланге, толкая в спину Карлоса Солера. 
  • 24'
    Давненько не видели мы хозяев в атаке. Они сосредоточены на обороне, наблюдая за тем, как испанцы катают мяч с фланга на фланг. 
  • 23'
    Коке зацепился за мяч на правом фланге и выполнил прострел, но успел закрыть Войвода и игровой снаряд перехватил. 
  • 21'
    Испания продолжает владеть мячом на чужой половине поля, но хозяева обороняются плотно и не позволяют оппонентам нанести удар. 
  • 20'
    Форнальс принял мяч на левом фланге, подработал под правую и навесил - попал в Хадергьоная, но первым оказался на подборе. 
  • 19'
    Пабло Форнальс завершил атаку своей команды дальним ударом, но направить мяч в створ ворот не сумел. 
  • 17'
    А теперь Рашани полезно сыграл в обороне, прервав атаку Испании, развивающуюся левым флангом. 
  • Опасный момент
    16'
    ОПАСНО! Эльбасан Рашани принял мяч на правом фланге, сместился в центр и пробил с левой в левый нижний угол, но немного не попал. 
  • 15'
    Маркос Льоренте выполнил передачу по правому флангу на Коке, но получилось слишком сильно и игровой снаряд отправился за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Иньиго Мартинес нарушил правила на чужой половине поля, уронив на газон вернувшегося в оборону Мурики. 
  • 12'
    Солер сместился на левый фланг и попробовал войти в штрафную площадь, но обыграть Хадергьоная один в один не сумел. 
  • 11'
    Испанцы атакуют преимущественно через левый фланг. До штрафной площадки доходят, а вот до ударов дело не доходит. 
  • Офсайд
    9'
    Рашица вышел 1 на 1 с Симоном и не сумел забить, но не стоит расстраиваться, так как судьи усмотрели офсайд. 
  • 8'
    Пабло Форнальс получил мяч на левом фланге, а вот выполнить навес не сумел - пошёл в обыгрыш и лишился игрового снаряда. 
  • 7'
    Торрес снова активен на правом фланге. На сей раз простреливает во вратарскую, отправляя мяч в руки Муричу. 
  • 6'
    Мурики ворвался в штрафную площадь правым флангом, а потом прострелил в центр, но нашёл лишь соперников. 
  • 5'
    Эмерик Лапорт выиграл борьбу на втором этаже и пробил по воротам после навеса с угла поля, но в створ не попал. 
  • Угловой
    4'
    Ферран Торрес прорывается по правому флангу, входит в штрафную площадь и мяча лишается - Мергим Войвода выбивает мяч на угловой. 
  • 3'
    Высокий прессинг включает Испания и вынуждает соперников выбивать мяч вперёд, за боковую линию. 
  • 2'
    Испанцы начали с центра поля и сразу же попытались провести атаку правым флангом, но допустили ошибку в передаче. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Косово 0:0 Испания онлайн


Прогнозы на матч Косово 0:0 Испания

Исход игры
Косово
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Испания
99.3% (140)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
30.5% (43)
Нет
69.5% (98)
Популярный счёт
0:2 Испания
45.4% (64)
0:3 Испания
16.3% (23)
1:2 Испания
14.2% (20)
1:3 Испания
12.1% (17)
0:4 Испания
4.3% (6)
0:5 Испания
2.8% (4)
1:4 Испания
2.8% (4)
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