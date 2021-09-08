Кастань слева прострелил вдоль ворот, но до мяча никто не добрался.

Салемакерс справа навесил к дальней штанге, где Черник на выходе никому сыграть не дал.

Лукебакио от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда белорусы мяч выбили.

23' Троссар от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил кулаками Черник.

22' Алдервейрельд справа навесил к воротам. Мяч отскочил к Бачуайи, который пробил низом рядом с левой штангой.

21' Виталий Лисакович слева вывел к воротам Золотова, удар которого Кастельс сумел парировать.

20' Виталий Лисакович слева со штрафного навесил слабо. Бельгийцы выбили мяч из штрафной площади.

19' Бачуайи на фланге сбил Золотова.

18' Пас Троссара справа в штрафную площадь на ход Бачуайи перехватил Рахманов.

17' Тилеманс слева с линии штрафной площади пробил выше ворот.

16' Троссар слева с двадцати двух метров пробил выше ворот.

15' Лукебакио справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Черник и выбил мяч кулаками.

14' Золотов на фланге сбил Салемакерса.

13' Преимущество бельгийцев велико. Номинальные хозяева лишь пару раз проникали на чужую половину поля.

12' Гости разыграли первый угловой удар в матче. Прострел слева в центр штрафной площади не прошёл.

11' Прат попытался заработать пенальти, но Рачковски уверенно показал, что Быков правил не нарушал.

10' Быков справа прострелил в центр штрафной площади, где бельгийские защитники соперникам сыграть не позволили.

9' Салемакерс на чужой половине поля придержал руками Золотова.

8' Виталий Лисакович на чужой половине поля нарушил правила.

7' Салемакерс справа оказался в окружении трёх соперников и в штрафную площадь площадь проникнуть не смог.

6' Виталий Лисакович мог убежать по центру к чужим воротам, но Кастельс выскочил далеко за пределы штрафной площади и опередил игрока "Локомотива".

5' После прострела слева Бачуайи в касание пробил в ближний угол. Черник расположился верно и мяч смог остановить.

4' На левом фланге у гостей комбинируют Денайер с Кастанем. Переводов в центр пока нет.

3' Бельгийцы сразу же отправились вперёд. Прат с Троссаром активны на правом фланге.

2' Сборная Беларуси играет в красной форме, сборная Бельгии - в белой.