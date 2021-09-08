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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Беларусь
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Бельгия
0' 26'
1
Черник
Сергей
3
Швецов
Максим
4
Рахманов
Артём
20
Сачивко
Александр
13
Золотов
Николай
5
Шевченко
Глеб
10
Лисакович
Руслан
7
Быков
Артём
Геннадьевич
17
Лисакович
Виталий
21
Климович
Владислав
11
Скавыш
Максим
13
Кастельс
Коэн
2
Алдервейрельд
Тоби
4
Боята
Дедрик
3
Денайер
Джейсон
15
Салемакерс
Алексис
18
Прат
Деннис
8
Тилеманс
Юри
21
Кастань
Тимоти
7
Троссар
Леандро
23
Бачуайи
Миши
9
Лукебакио
Доди
Беларусь
4-5-1
Бельгия
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лисакович Виталий 3 (2) 0.6
2. Савицкий Павел 1 0.2
3. Кендыш Юрий 1 0.2
4. Седько Павел 1 0.2
5. Стасевич Игорь 0 0
6. Кисляк Сергей 0 0
Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 5 (1) 0.83
2. Ванакен Ханс 3 0.5
3. Троссар Леандро 2 0.33
4. Докю Жереми 1 0.17
5. Азар Эден 1 0.17
6. Де Брёйне Кевин 1 0.17
7. Бачуайи Миши 1 0.17
8. Прат Деннис 1 0.17
9. Азар Торган 1 0.17
10. Витсель Аксель 1 0.17
11. Бентеке Кристиан 1 0.17
12. Фокет Томас 1 0.17
13. Салемакерс Алексис 1 0.17
14. Мёнье Тома 0 0
15. Алдервейрельд Тоби 0 0
16. Янузай Аднан 0 0
17. Карраско Янник 0 0

Карточки

Беларусь
# Игрок      
1. Сигневич Николай 1 0
2. Лаптев Денис 1 0
3. Черник Сергей 1 0
4. Кендыш Юрий 1 0
5. Быков Артём Геннадьевич 1 0
6. Эбонг Макс 1 0
7. Georgi Kondratyev 1 0
Бельгия
# Игрок      
1. Вертонген Ян 2 0
2. Лукаку Ромелу 2 0
3. Витсель Аксель 1 0
4. Азар Торган 1 0
5. Кастань Тимоти 1 0
6. Салемакерс Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беларусь 0 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Бельгия 10% (2) 25% (5) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 15% (3)

Предыдущие игры

Беларусь Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Беларусь 2:3 Уэльс Чехия 1:0 Беларусь Беларусь 1:2 Азербайджан Бельгия 8:0 Беларусь
Беларусь 4:2 Эстония Беларусь 1:1 Гондурас Албания 3:2 Беларусь Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония
Бельгия Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Бельгия 3:0 Чехия Эстония 2:5 Бельгия Бельгия 1:2 Италия Бельгия 1:0 Португалия
Финляндия 0:2 Бельгия Дания 1:2 Бельгия Бельгия 3:0 РОССИЯ Бельгия 1:0 Хорватия Бельгия 1:1 Греция Бельгия 8:0 Беларусь Чехия 1:1 Бельгия Бельгия 3:1 Уэльс Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия

Последние игры между собой

Беларусь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бельгия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бельгия 8:0 Беларусь Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 0:0 Заявка 6 4 2 0 20 - 4 14
2. Уэльс 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
3. Чехия Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
4. Беларусь 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 14 4
5. Эстония 0:0 Заявка 4 0 1 3 6 - 15 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 0:0 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Уэльс 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Чехия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Беларусь 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
5. Эстония 0:0 Заявка 2 0 0 2 4 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
2. Уэльс 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
3. Чехия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Эстония 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    28'
    Лукебакио от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда белорусы мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    27'
    Климович на фланге придержал руками Лукебакио.
  • 26'
    Салемакерс справа навесил к дальней штанге, где Черник на выходе никому сыграть не дал.
  • 25'
    Руслан Лисакович слева отправил вперёд Климовича. Прострел Владислава к воротам бельгийцы перехватили.
  • 24'
    Кастань слева прострелил вдоль ворот, но до мяча никто не добрался.
  • Угловой
    23'
    Троссар от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил кулаками Черник.
  • Опасный момент
    22'
    Алдервейрельд справа навесил к воротам. Мяч отскочил к Бачуайи, который пробил низом рядом с левой штангой.
  • 21'
    Виталий Лисакович слева вывел к воротам Золотова, удар которого Кастельс сумел парировать.
  • 20'
    Виталий Лисакович слева со штрафного навесил слабо. Бельгийцы выбили мяч из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    19'
    Бачуайи на фланге сбил Золотова.
  • 18'
    Пас Троссара справа в штрафную площадь на ход Бачуайи перехватил Рахманов.
  • 17'
    Тилеманс слева с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • 16'
    Троссар слева с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 15'
    Лукебакио справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Черник и выбил мяч кулаками.
  • Фол, нарушение
    14'
    Золотов на фланге сбил Салемакерса.
  • 13'
    Преимущество бельгийцев велико. Номинальные хозяева лишь пару раз проникали на чужую половину поля.
  • Угловой
    12'
    Гости разыграли первый угловой удар в матче. Прострел слева в центр штрафной площади не прошёл.
  • 11'
    Прат попытался заработать пенальти, но Рачковски уверенно показал, что Быков правил не нарушал.
  • 10'
    Быков справа прострелил в центр штрафной площади, где бельгийские защитники соперникам сыграть не позволили.
  • Фол, нарушение
    9'
    Салемакерс на чужой половине поля придержал руками Золотова.
  • Фол, нарушение
    8'
    Виталий Лисакович на чужой половине поля нарушил правила.
  • 7'
    Салемакерс справа оказался в окружении трёх соперников и в штрафную площадь площадь проникнуть не смог.
  • 6'
    Виталий Лисакович мог убежать по центру к чужим воротам, но Кастельс выскочил далеко за пределы штрафной площади и опередил игрока "Локомотива".
  • 5'
    После прострела слева Бачуайи в касание пробил в ближний угол. Черник расположился верно и мяч смог остановить.
  • 4'
    На левом фланге у гостей комбинируют Денайер с Кастанем. Переводов в центр пока нет.
  • 3'
    Бельгийцы сразу же отправились вперёд. Прат с Троссаром активны на правом фланге.
  • 2'
    Сборная Беларуси играет в красной форме, сборная Бельгии - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Центральном стадионе!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tsentralnyi Stadion, Kazan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Беларусь 0:0 Бельгия онлайн


Прогнозы на матч Беларусь 0:0 Бельгия

Исход игры
Беларусь
1.3% (2)
Ничья
0% (0)
Бельгия
98.7% (149)
Тотал 2.5
Больше
79.19% (118)
Меньше
20.81% (31)
Обе команды забьют
Да
34.23% (51)
Нет
65.77% (98)
Популярный счёт
0:3 Бельгия
30.5% (46)
0:2 Бельгия
18.5% (28)
1:3 Бельгия
15.2% (23)
0:4 Бельгия
11.9% (18)
1:4 Бельгия
7.3% (11)
1:2 Бельгия
6.6% (10)
1:5 Бельгия
2.6% (4)
0:1 Бельгия
2% (3)
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