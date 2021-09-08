Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Беларусь
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Центральный (Казань)
Бельгия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Седько ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кондратьев Георгий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Селс МатцВратарь
- Защитник
-
16 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ЭденНападающий
- Нападающий
-
17 Ванакен ХансНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лисакович Виталий
|3 (2)
|0.6
|2.
|Савицкий Павел
|1
|0.2
|3.
|Кендыш Юрий
|1
|0.2
|4.
|Седько Павел
|1
|0.2
|5.
|Стасевич Игорь
|0
|0
|6.
|Кисляк Сергей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|0.83
|2.
|Ванакен Ханс
|3
|0.5
|3.
|Троссар Леандро
|2
|0.33
|4.
|Докю Жереми
|1
|0.17
|5.
|Азар Эден
|1
|0.17
|6.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.17
|7.
|Бачуайи Миши
|1
|0.17
|8.
|Прат Деннис
|1
|0.17
|9.
|Азар Торган
|1
|0.17
|10.
|Витсель Аксель
|1
|0.17
|11.
|Бентеке Кристиан
|1
|0.17
|12.
|Фокет Томас
|1
|0.17
|13.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.17
|14.
|Мёнье Тома
|0
|0
|15.
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|16.
|Янузай Аднан
|0
|0
|17.
|Карраско Янник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сигневич Николай
|1
|0
|2.
|Лаптев Денис
|1
|0
|3.
|Черник Сергей
|1
|0
|4.
|Кендыш Юрий
|1
|0
|5.
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|6.
|Эбонг Макс
|1
|0
|7.
|Georgi Kondratyev
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вертонген Ян
|2
|0
|2.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|3.
|Витсель Аксель
|1
|0
|4.
|Азар Торган
|1
|0
|5.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|6.
|Салемакерс Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беларусь
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Бельгия
|10% (2)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|15% (3)
Предыдущие игры
Беларусь Последние 20 матчей: +6 =3 -11Беларусь 2:3 Уэльс Чехия 1:0 Беларусь Беларусь 1:2 Азербайджан Бельгия 8:0 Беларусь
Беларусь 4:2 Эстония Беларусь 1:1 Гондурас Албания 3:2 Беларусь Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония
Бельгия Последние 20 матчей: +15 =3 -2Бельгия 3:0 Чехия Эстония 2:5 Бельгия Бельгия 1:2 Италия Бельгия 1:0 Португалия
Финляндия 0:2 Бельгия Дания 1:2 Бельгия Бельгия 3:0 РОССИЯ Бельгия 1:0 Хорватия Бельгия 1:1 Греция Бельгия 8:0 Беларусь Чехия 1:1 Бельгия Бельгия 3:1 Уэльс Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия
Последние игры между собой
Беларусь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бельгия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 4
|14
|2.
|Уэльс
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|3.
|Чехия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|4.
|Беларусь
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|5.
|Эстония
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 15
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Уэльс
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Беларусь
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|Эстония
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 11
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Беларусь 0:0 Бельгия
Исход игры
Беларусь
1.3% (2)
Ничья
0% (0)
Бельгия
98.7% (149)
Тотал 2.5
Больше
79.19% (118)
Меньше
20.81% (31)
Обе команды забьют
Да
34.23% (51)
Нет
65.77% (98)
Популярный счёт
0:3 Бельгия
30.5% (46)
0:2 Бельгия
18.5% (28)
1:3 Бельгия
15.2% (23)
0:4 Бельгия
11.9% (18)
1:4 Бельгия
7.3% (11)
1:2 Бельгия
6.6% (10)
1:5 Бельгия
2.6% (4)
0:1 Бельгия
2% (3)
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