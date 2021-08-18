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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Беларусь
 
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Стадион:
Бельгия

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лисакович Виталий 3 (2) 0.75
2. Савицкий Павел 1 0.25
3. Кендыш Юрий 1 0.25
4. Седько Павел 1 0.25
5. Стасевич Игорь 0 0
6. Кисляк Сергей 0 0
Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 5 (1) 1
2. Ванакен Ханс 3 0.6
3. Троссар Леандро 2 0.4
4. Докю Жереми 1 0.2
5. Азар Эден 1 0.2
6. Де Брёйне Кевин 1 0.2
7. Бачуайи Миши 1 0.2
8. Прат Деннис 1 0.2
9. Азар Торган 1 0.2
10. Витсель Аксель 1 0.2
11. Бентеке Кристиан 1 0.2
12. Фокет Томас 1 0.2
13. Салемакерс Алексис 1 0.2
14. Мёнье Тома 0 0
15. Алдервейрельд Тоби 0 0
16. Янузай Аднан 0 0
17. Карраско Янник 0 0

Карточки

Беларусь
# Игрок      
1. Сигневич Николай 1 0
2. Лаптев Денис 1 0
3. Черник Сергей 1 0
4. Кендыш Юрий 1 0
5. Быков Артём Геннадьевич 1 0
6. Эбонг Макс 1 0
7. Georgi Kondratyev 1 0
Бельгия
# Игрок      
1. Вертонген Ян 2 0
2. Лукаку Ромелу 2 0
3. Витсель Аксель 1 0
4. Азар Торган 1 0
5. Кастань Тимоти 1 0
6. Салемакерс Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беларусь 0 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Бельгия 10% (2) 25% (5) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 15% (3)

Предыдущие игры

Беларусь Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Беларусь 2:3 Уэльс Чехия 1:0 Беларусь Беларусь 1:2 Азербайджан Бельгия 8:0 Беларусь
Беларусь 4:2 Эстония Беларусь 1:1 Гондурас Албания 3:2 Беларусь Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония
Бельгия Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Бельгия 3:0 Чехия Эстония 2:5 Бельгия Бельгия 1:2 Италия Бельгия 1:0 Португалия
Финляндия 0:2 Бельгия Дания 1:2 Бельгия Бельгия 3:0 РОССИЯ Бельгия 1:0 Хорватия Бельгия 1:1 Греция Бельгия 8:0 Беларусь Чехия 1:1 Бельгия Бельгия 3:1 Уэльс Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия

Последние игры между собой

Беларусь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бельгия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бельгия 8:0 Беларусь Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 5 4 1 0 20 - 4 13
2. Чехия Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
3. Уэльс Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Беларусь Заявка 4 1 0 3 6 - 14 3
5. Эстония Заявка 3 0 0 3 6 - 15 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Уэльс Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Беларусь Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
5. Эстония Заявка 2 0 0 2 4 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Уэльс Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
3. Чехия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Беларусь Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 7 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
3. Израиль Захави Эран 6 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
5. Голландия Депай Мемфис 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Словения Куртич Ясмин 3 0
4. Армения Ароян Вараздат 3 0
5. РОССИЯ Жемалетдинов Рифат 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 41
    Беларусь 0% (0)
    X 0% (0)
    Бельгия 100% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь
    Ничья
    Бельгия
    30.00
    9.50
    1.14
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Беларусь - Бельгия онлайн


    Прогнозы на матч Беларусь - Бельгия

    Исход игры
    Беларусь
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бельгия
    100% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    46.34% (19)
    Нет
    53.66% (22)
    Популярный счёт
    0:2 Бельгия
    31.7% (13)
    1:3 Бельгия
    19.5% (8)
    1:2 Бельгия
    14.6% (6)
    0:3 Бельгия
    12.2% (5)
    0:4 Бельгия
    7.3% (3)
    1:5 Бельгия
    4.9% (2)
    1:4 Бельгия
    4.9% (2)
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