Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Венгрия
2:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Ференц Пушкаш
Андорра
1:0
9' ПенальтиСалаи Адам
9' Желтая карточкаГарсия Эмили
12' Желтая карточкаШаллаи Роланд
2:0
18' ГолБотка Эндре
12
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
13
Шефер
Андраш
11
Шен
Саболч
20
Льовера
Макс
21
Гарсия
Марк
14
Алаез
Жорди
17
Сервос
Жоан
- Основной состав
-
12 Дибус ДенешВратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шен СаболчНападающий
- Запасные игроки
-
22 Богдан АдамВратарь
- Защитник
-
18 Тамаш МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хахн ЯношНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ХордиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альварес Хесус
Ход матча
9'
1:0
9'
12'
18'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
93 Владение мячом, % 7
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салаи Адам
|2 (2)
|0.33
|2.
|Шаллаи Роланд
|2
|0.33
|3.
|Николич Неманья III
|1 (1)
|0.17
|4.
|Фиоло Оттила
|1
|0.17
|5.
|Ботка Эндре
|1
|0.17
|6.
|Орбан Вилли
|1
|0.17
|7.
|Салай Адам
|1
|0.17
|8.
|Него Лоик
|1
|0.17
|9.
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.17
|10.
|Газдаг Даниэль
|1
|0.17
|11.
|Лонг Адам II
|0
|0
|12.
|Шен Саболч
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валес Марк
|2
|0.33
|2.
|Пуйоль Марк
|1 (1)
|0.17
|3.
|Сервос Жоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Орбан Вилли
|2
|0
|3.
|Надь Адам
|2
|0
|4.
|Чери Тамаш
|1
|0
|5.
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|6.
|Ботка Эндре
|1
|0
|7.
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|8.
|Лонг Адам II
|1
|0
|9.
|Хандья Силвестер
|1
|0
|10.
|Салаи Аттила
|1
|0
|11.
|Болла Бендегуз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пуйоль Марк
|2
|0
|2.
|Валес Марк
|2
|0
|3.
|Гарсия Кристиан II
|2
|0
|4.
|Ребес Марк
|2
|0
|5.
|Рубио Хесус II
|2
|0
|6.
|Алаез Жорди
|2
|0
|7.
|Виейра Марсио
|1
|0
|8.
|Гарсия Эмили
|1
|0
|9.
|Рубио Хорди
|1
|0
|10.
|Сан-Никола Мойсес
|1
|0
|11.
|Фернандес Рикард
|1
|0
|12.
|Алаведра Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венгрия
|20% (2)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|Андорра
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Венгрия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Албания 1:0 Венгрия Венгрия 0:4 Англия Германия 2:2 Венгрия Венгрия 1:1 Франция
Венгрия 0:3 Португалия Венгрия 0:0 Ирландия Венгрия 1:0 Кипр Андорра 1:4 Венгрия Сан-Марино 0:3 Венгрия Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай
Андорра Последние 20 матчей: +2 =5 -13Англия 4:0 Андорра Андорра 2:0 Сан-Марино Андорра 0:0 Гибралтар Андорра 1:4 Ирландия
Андорра 1:4 Венгрия Польша 3:0 Андорра Андорра 0:1 Албания Андорра 0:5 Латвия Мальта 3:1 Андорра Португалия 7:0 Андорра Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Андорра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 1
|16
|2.
|Польша
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 7
|11
|3.
|Албания
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|4.
|Венгрия
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Андорра
|0:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|6.
|Сан-Марино
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 19
|1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Польша
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Албания
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|4.
|Венгрия
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|5.
|Андорра
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|6.
|Сан-Марино
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Венгрия 2:0 Андорра
Исход игры
Венгрия
100% (138)
Ничья
0% (0)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (87)
Меньше
36.96% (51)
Обе команды забьют
Да
15.22% (21)
Нет
84.78% (117)
Популярный счёт
3:0 Венгрия
37% (51)
2:0 Венгрия
33.3% (46)
2:1 Венгрия
9.4% (13)
4:0 Венгрия
9.4% (13)
3:1 Венгрия
5.8% (8)
1:0 Венгрия
3.6% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!