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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Венгрия
2:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Андорра
0'
1:0
9' Пенальти
Салаи Адам
9' Желтая карточка
Гарсия Эмили
12' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
2:0
18' Гол
Ботка Эндре
26'
12
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
5
Фиоло
Оттила
15
Кляйнхайслер
Ласло
8
Надь
Адам
13
Шефер
Андраш
20
Шаллаи
Роланд
9
Салаи
Адам
11
Шен
Саболч
12
Альварес
Икер
15
Сан-Никола
Мойсес
20
Льовера
Макс
5
Гарсия
Эмили
5
Алаведра
Альберт
21
Гарсия
Марк
14
Алаез
Жорди
8
Виейра
Марсио
17
Сервос
Жоан
7
Пуйоль
Марк
19
Фернандес
Рикард
Венгрия
4-3-3
Андорра
5-3-2

Ход матча

9'
Салаи Адам
1:0
9'
 
Гарсия Эмили
12'
Шаллаи Роланд
 
18'
Ботка Эндре
(Шен Саболч)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 93 Владение мячом, % 7

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салаи Адам 2 (2) 0.33
2. Шаллаи Роланд 2 0.33
3. Николич Неманья III 1 (1) 0.17
4. Фиоло Оттила 1 0.17
5. Ботка Эндре 1 0.17
6. Орбан Вилли 1 0.17
7. Салай Адам 1 0.17
8. Него Лоик 1 0.17
9. Кляйнхайслер Ласло 1 0.17
10. Газдаг Даниэль 1 0.17
11. Лонг Адам II 0 0
12. Шен Саболч 0 0
Андорра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валес Марк 2 0.33
2. Пуйоль Марк 1 (1) 0.17
3. Сервос Жоан 0 0

Карточки

Венгрия
# Игрок      
1. Фиоло Оттила 1 1
2. Орбан Вилли 2 0
3. Надь Адам 2 0
4. Чери Тамаш 1 0
5. Газдаг Даниэль 1 0
6. Ботка Эндре 1 0
7. Шаллаи Роланд 1 0
8. Лонг Адам II 1 0
9. Хандья Силвестер 1 0
10. Салаи Аттила 1 0
11. Болла Бендегуз 1 0
Андорра
# Игрок      
1. Пуйоль Марк 2 0
2. Валес Марк 2 0
3. Гарсия Кристиан II 2 0
4. Ребес Марк 2 0
5. Рубио Хесус II 2 0
6. Алаез Жорди 2 0
7. Виейра Марсио 1 0
8. Гарсия Эмили 1 0
9. Рубио Хорди 1 0
10. Сан-Никола Мойсес 1 0
11. Фернандес Рикард 1 0
12. Алаведра Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венгрия 20% (2) 0 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3)
 Андорра 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Венгрия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Албания 1:0 Венгрия Венгрия 0:4 Англия Германия 2:2 Венгрия Венгрия 1:1 Франция
Венгрия 0:3 Португалия Венгрия 0:0 Ирландия Венгрия 1:0 Кипр Андорра 1:4 Венгрия Сан-Марино 0:3 Венгрия Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай
Андорра Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Англия 4:0 Андорра Андорра 2:0 Сан-Марино Андорра 0:0 Гибралтар Андорра 1:4 Ирландия
Андорра 1:4 Венгрия Польша 3:0 Андорра Андорра 0:1 Албания Андорра 0:5 Латвия Мальта 3:1 Андорра Португалия 7:0 Андорра Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра

Последние игры между собой

Венгрия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Андорра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Андорра 1:4 Венгрия Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Андорра 1:0 Венгрия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Венгрия 4:0 Андорра Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Венгрия 2:0 Андорра Чемпионат Мира
Андорра 0:5 Венгрия Чемпионат Мира

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 6 5 1 0 17 - 1 16
2. Польша 0:0 Заявка 6 3 2 1 18 - 7 11
3. Албания 0:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
4. Венгрия 2:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Андорра 0:2 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
6. Сан-Марино 0:0 Заявка 6 0 1 5 1 - 19 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Польша 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Албания 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
4. Венгрия 2:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
5. Андорра 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
6. Сан-Марино 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Албания 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Венгрия 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша 0:0 Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Сан-Марино 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 7 1
6. Андорра 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ferenc Puskas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Венгрия 100% (140)
X 0% (0)
Андорра 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Андорра
1.18
9.25
86.30
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Венгрия 2:0 Андорра онлайн


Прогнозы на матч Венгрия 2:0 Андорра

Исход игры
Венгрия
100% (138)
Ничья
0% (0)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (87)
Меньше
36.96% (51)
Обе команды забьют
Да
15.22% (21)
Нет
84.78% (117)
Популярный счёт
3:0 Венгрия
37% (51)
2:0 Венгрия
33.3% (46)
2:1 Венгрия
9.4% (13)
4:0 Венгрия
9.4% (13)
3:1 Венгрия
5.8% (8)
1:0 Венгрия
3.6% (5)
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