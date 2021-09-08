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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Венгрия
2:1
Конец матча

Стадион:
Андорра
0'
1:0
9' Пенальти
Салаи Адам
9' Желтая карточка
Гарсия Эмили
12' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
2:0
18' Гол
Ботка Эндре
38' Желтая карточка
Виейра Марсио
63' Желтая карточка
Сан-Никола Мойсес
2:1
82' Гол
Льовера Макс
87' Желтая карточка
Алаведра Альберт
89' Желтая карточка
Салаи Адам
90' Желтая карточка
Тамаш Марк
90'+5
12
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
5
Фиоло
Оттила
15
Кляйнхайслер
Ласло
8
Надь
Адам
13
Шефер
Андраш
20
Шаллаи
Роланд
9
Салаи
Адам
11
Шен
Саболч
12
Альварес
Икер
15
Сан-Никола
Мойсес
20
Льовера
Макс
5
Гарсия
Эмили
5
Алаведра
Альберт
21
Гарсия
Марк
14
Алаез
Жорди
8
Виейра
Марсио
17
Сервос
Жоан
7
Пуйоль
Марк
19
Фернандес
Рикард
Венгрия
4-3-3
Андорра
5-3-2

Ход матча

9'
Салаи Адам
1:0
9'
 
Гарсия Эмили
12'
Шаллаи Роланд
 
18'
Ботка Эндре
(Шен Саболч)
2:0
38'
 
Виейра Марсио
46'
Саллой Даниэль
Шаллаи Роланд
 
46'
Собослаи Доминик
Кляйнхайслер Ласло
 
63'
 
Сан-Никола Мойсес
65'
Газдаг Даниэль
Надь Адам
 
74'
Николич Неманья
Шен Саболч
 
76'
 
Мартинес Алекс
Сервос Жоан
76'
 
Мартинес Кристиан
Виейра Марсио
80'
 
Лима Ильдефонс
Пуйоль Марк
80'
 
Бернат Виктор
Фернандес Рикард
82'
2:1
Льовера Макс
87'
 
Алаведра Альберт
89'
Салаи Адам
 
90'
Ботка Эндре
 
90'
Тамаш Марк
 
90'
Тамаш Марк
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 75 Владение мячом, % 25

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салаи Адам 2 (2) 0.33
2. Шаллаи Роланд 2 0.33
3. Николич Неманья III 1 (1) 0.17
4. Фиоло Оттила 1 0.17
5. Ботка Эндре 1 0.17
6. Орбан Вилли 1 0.17
7. Салай Адам 1 0.17
8. Него Лоик 1 0.17
9. Кляйнхайслер Ласло 1 0.17
10. Газдаг Даниэль 1 0.17
11. Лонг Адам II 0 0
12. Шен Саболч 0 0
Андорра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валес Марк 2 0.33
2. Пуйоль Марк 1 (1) 0.17
3. Льовера Макс 1 0.17
4. Сервос Жоан 0 0

Карточки

Венгрия
# Игрок      
1. Фиоло Оттила 1 1
2. Орбан Вилли 2 0
3. Надь Адам 2 0
4. Салаи Адам 1 0
5. Чери Тамаш 1 0
6. Тамаш Марк 1 0
7. Газдаг Даниэль 1 0
8. Ботка Эндре 1 0
9. Шаллаи Роланд 1 0
10. Лонг Адам II 1 0
11. Хандья Силвестер 1 0
12. Салаи Аттила 1 0
13. Болла Бендегуз 1 0
Андорра
# Игрок      
1. Виейра Марсио 2 0
2. Пуйоль Марк 2 0
3. Валес Марк 2 0
4. Гарсия Кристиан II 2 0
5. Ребес Марк 2 0
6. Сан-Никола Мойсес 2 0
7. Рубио Хесус II 2 0
8. Алаез Жорди 2 0
9. Алаведра Альберт 2 0
10. Гарсия Эмили 1 0
11. Рубио Хорди 1 0
12. Фернандес Рикард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венгрия 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 25% (3)
 Андорра 0 50% (2) 0 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Венгрия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Албания 1:0 Венгрия Венгрия 0:4 Англия Германия 2:2 Венгрия Венгрия 1:1 Франция
Венгрия 0:3 Португалия Венгрия 0:0 Ирландия Венгрия 1:0 Кипр Андорра 1:4 Венгрия Сан-Марино 0:3 Венгрия Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай
Андорра Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Англия 4:0 Андорра Андорра 2:0 Сан-Марино Андорра 0:0 Гибралтар Андорра 1:4 Ирландия
Андорра 1:4 Венгрия Польша 3:0 Андорра Андорра 0:1 Албания Андорра 0:5 Латвия Мальта 3:1 Андорра Португалия 7:0 Андорра Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра

Последние игры между собой

Венгрия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Андорра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Андорра 1:4 Венгрия Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Андорра 1:0 Венгрия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Венгрия 4:0 Андорра Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Венгрия 2:0 Андорра Чемпионат Мира
Андорра 0:5 Венгрия Чемпионат Мира

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 6 5 1 0 18 - 2 16
2. Албания Заявка 6 4 0 2 10 - 6 12
3. Польша Заявка 6 3 2 1 19 - 8 11
4. Венгрия Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5. Андорра Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
6. Сан-Марино Заявка 6 0 0 6 1 - 24 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Польша Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Албания Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Венгрия Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
5. Андорра Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Албания Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Венгрия Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Виейра Марсио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Ботка Эндре бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Шаллаи Роланд получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Гарсия Эмили получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Салаи Адам из команды Венгрия забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ferenc Puskas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Венгрия 100% (140)
X 0% (0)
Андорра 0% (0)
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Прогнозы на матч Венгрия 2:1 Андорра

Исход игры
Венгрия
100% (140)
Ничья
0% (0)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (88)
Меньше
37.14% (52)
Обе команды забьют
Да
15% (21)
Нет
85% (119)
Популярный счёт
3:0 Венгрия
37.1% (52)
2:0 Венгрия
33.6% (47)
2:1 Венгрия
9.3% (13)
4:0 Венгрия
9.3% (13)
3:1 Венгрия
5.7% (8)
1:0 Венгрия
3.6% (5)
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