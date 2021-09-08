Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Венгрия
2:1
Конец матча
Стадион: Ференц Пушкаш
Андорра
1:0
9' ПенальтиСалаи Адам
9' Желтая карточкаГарсия Эмили
12' Желтая карточкаШаллаи Роланд
2:0
18' ГолБотка Эндре
38' Желтая карточкаВиейра Марсио
63' Желтая карточкаСан-Никола Мойсес
2:1
82' ГолЛьовера Макс
87' Желтая карточкаАлаведра Альберт
89' Желтая карточкаСалаи Адам
90' Желтая карточкаТамаш Марк
12
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
13
Шефер
Андраш
11
Шен
Саболч
20
Льовера
Макс
21
Гарсия
Марк
14
Алаез
Жорди
17
Сервос
Жоан
- Основной состав
-
12 Дибус ДенешВратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шен СаболчНападающий
- Запасные игроки
-
22 Богдан АдамВратарь
- Защитник
-
18 Тамаш МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хахн ЯношНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ХордиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альварес Хесус
Ход матча
9'
1:0
9'
12'
18'
2:0
38'
82'
2:1
87'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
75 Владение мячом, % 25
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салаи Адам
|2 (2)
|0.33
|2.
|Шаллаи Роланд
|2
|0.33
|3.
|Николич Неманья III
|1 (1)
|0.17
|4.
|Фиоло Оттила
|1
|0.17
|5.
|Ботка Эндре
|1
|0.17
|6.
|Орбан Вилли
|1
|0.17
|7.
|Салай Адам
|1
|0.17
|8.
|Него Лоик
|1
|0.17
|9.
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.17
|10.
|Газдаг Даниэль
|1
|0.17
|11.
|Лонг Адам II
|0
|0
|12.
|Шен Саболч
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валес Марк
|2
|0.33
|2.
|Пуйоль Марк
|1 (1)
|0.17
|3.
|Льовера Макс
|1
|0.17
|4.
|Сервос Жоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Орбан Вилли
|2
|0
|3.
|Надь Адам
|2
|0
|4.
|Салаи Адам
|1
|0
|5.
|Чери Тамаш
|1
|0
|6.
|Тамаш Марк
|1
|0
|7.
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|8.
|Ботка Эндре
|1
|0
|9.
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|10.
|Лонг Адам II
|1
|0
|11.
|Хандья Силвестер
|1
|0
|12.
|Салаи Аттила
|1
|0
|13.
|Болла Бендегуз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Марсио
|2
|0
|2.
|Пуйоль Марк
|2
|0
|3.
|Валес Марк
|2
|0
|4.
|Гарсия Кристиан II
|2
|0
|5.
|Ребес Марк
|2
|0
|6.
|Сан-Никола Мойсес
|2
|0
|7.
|Рубио Хесус II
|2
|0
|8.
|Алаез Жорди
|2
|0
|9.
|Алаведра Альберт
|2
|0
|10.
|Гарсия Эмили
|1
|0
|11.
|Рубио Хорди
|1
|0
|12.
|Фернандес Рикард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венгрия
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|Андорра
|0
|50% (2)
|0
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Венгрия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Албания 1:0 Венгрия Венгрия 0:4 Англия Германия 2:2 Венгрия Венгрия 1:1 Франция
Венгрия 0:3 Португалия Венгрия 0:0 Ирландия Венгрия 1:0 Кипр Андорра 1:4 Венгрия Сан-Марино 0:3 Венгрия Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай
Андорра Последние 20 матчей: +2 =5 -13Англия 4:0 Андорра Андорра 2:0 Сан-Марино Андорра 0:0 Гибралтар Андорра 1:4 Ирландия
Андорра 1:4 Венгрия Польша 3:0 Андорра Андорра 0:1 Албания Андорра 0:5 Латвия Мальта 3:1 Андорра Португалия 7:0 Андорра Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Андорра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 2
|16
|2.
|Албания
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|3.
|Польша
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|19 - 8
|11
|4.
|Венгрия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Андорра
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 24
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Польша
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Венгрия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Венгрия 2:1 Андорра
Исход игры
Венгрия
100% (140)
Ничья
0% (0)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (88)
Меньше
37.14% (52)
Обе команды забьют
Да
15% (21)
Нет
85% (119)
Популярный счёт
3:0 Венгрия
37.1% (52)
2:0 Венгрия
33.6% (47)
2:1 Венгрия
9.3% (13)
4:0 Венгрия
9.3% (13)
3:1 Венгрия
5.7% (8)
1:0 Венгрия
3.6% (5)
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