Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Северная Македония
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Тодор Проески
Румыния
10
Барди
Энис
22
Камора
Мауру
20
Ман
Деннис
13
Сореску
Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Атанасов ЯниПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Миовски БоянНападающий
-
Главный тренер: Милевски Благоя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
-
13 Сореску ДеянНападающий
- Запасные игроки
-
12 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
-
21 Гицэ ВирджилЗащитник
-
11 Марин МариусПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
19 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трайковски Александар
|3
|0.5
|2.
|Элмас Эльиф
|2
|0.33
|3.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.17
|4.
|Барди Энис
|1
|0.17
|5.
|Адеми Ариян
|1
|0.17
|6.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.17
|7.
|Пандев Горан
|1
|0.17
|8.
|Велкоски Дарко
|1
|0.17
|9.
|Ристовски Стефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|2
|0.33
|2.
|Хаджи Янис
|1
|0.17
|3.
|Станчу Николае
|1
|0.17
|4.
|Тэнасе Флорин
|1
|0.17
|5.
|Маня Кристьян
|1
|0.17
|6.
|Тошка Алин
|1
|0.17
|7.
|Ман Деннис
|1
|0.17
|8.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.17
|9.
|Марин Рэзван
|0
|0
|10.
|Банку Никусор
|0
|0
|11.
|Кешерю Клаудиу
|0
|0
|12.
|Кирикеш Влад
|0
|0
|13.
|Маркович Йован
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|2
|0
|2.
|Спировски Стефан
|1
|0
|3.
|Ристовски Стефан
|1
|0
|4.
|Велкоски Дарко
|1
|0
|5.
|Радески Марьян
|1
|0
|6.
|Николов Бобан
|1
|0
|7.
|Муслиу Визар
|1
|0
|8.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|9.
|Стояновски Влатко
|1
|0
|10.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|11.
|Элмас Эльиф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пушкаш Георге
|1
|1
|2.
|Максим Александру
|2
|0
|3.
|Банку Никусор
|2
|0
|4.
|Кирикеш Влад
|1
|0
|5.
|Ницэ Флорин
|1
|0
|6.
|Могос Василе
|1
|0
|7.
|Хаджи Янис
|1
|0
|8.
|Неделку Драгош
|1
|0
|9.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|10.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Северная Македония
|18.18% (2)
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|Румыния
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Северная Македония Последние 20 матчей: +8 =6 -6Исландия 2:2 Северная Македония Северная Македония 0:0 Армения Северная Македония 0:3 Голландия Украина 2:1 Северная Македония
Австрия 3:1 Северная Македония Северная Македония 4:0 Казахстан Северная Македония 1:1 Словения Германия 1:2 Северная Македония Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Румыния 3:2 Северная Македония Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония
Румыния Последние 20 матчей: +7 =3 -10Румыния 2:0 Лихтенштейн Исландия 0:2 Румыния Англия 1:0 Румыния Румыния 1:2 Грузия
Армения 3:2 Румыния Румыния 0:1 Германия Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания
Последние игры между собой
Северная Македония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Румыния: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|2:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 2
|15
|2.
|Армения
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 9
|11
|3.
|Румыния
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|4.
|Северная Македония
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|5.
|Исландия
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Германия
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|3.
|Румыния
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|5.
|Исландия
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Северная Македония 0:0 Румыния
Исход игры
Северная Македония
12.3% (17)
Ничья
58% (80)
Румыния
29.7% (41)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (44)
Меньше
68.12% (94)
Обе команды забьют
Да
82.61% (114)
Нет
17.39% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.7% (70)
1:2 Румыния
19.6% (27)
0:1 Румыния
7.2% (10)
2:1 Северная Македония
6.5% (9)
1:0 Северная Македония
5.1% (7)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Румыния
2.2% (3)
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