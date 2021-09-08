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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Северная Македония
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Румыния
0' 26'
1
Димитриевски
Столе
13
Ристовски
Стефан
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
8
Алиоски
Эгзиян
20
Спировски
Стефан
10
Барди
Энис
7
Элмас
Эльиф
21
Костадинов
Тихомир
19
Ристовски
Милан
11
Чурлинов
Дарко
1
Ницэ
Флорин
2
Ратиу
Андрей
6
Кирикеш
Влад
5
Неделчару
Ионуц
22
Камора
Мауру
23
Станчу
Николае
14
Неделку
Драгош
8
Чикылдэу
Александру
20
Ман
Деннис
9
Маркович
Йован
13
Сореску
Деян
Северная Македония
4-3-3
Румыния
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трайковски Александар 3 0.5
2. Элмас Эльиф 2 0.33
3. Алиоски Эгзиян 1 0.17
4. Барди Энис 1 0.17
5. Адеми Ариян 1 0.17
6. Несторовски Илья 1 (1) 0.17
7. Пандев Горан 1 0.17
8. Велкоски Дарко 1 0.17
9. Ристовски Стефан 0 0
Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 2 0.33
2. Хаджи Янис 1 0.17
3. Станчу Николае 1 0.17
4. Тэнасе Флорин 1 0.17
5. Маня Кристьян 1 0.17
6. Тошка Алин 1 0.17
7. Ман Деннис 1 0.17
8. Михэйлэ Валентин 1 0.17
9. Марин Рэзван 0 0
10. Банку Никусор 0 0
11. Кешерю Клаудиу 0 0
12. Кирикеш Влад 0 0
13. Маркович Йован 0 0

Карточки

Северная Македония
# Игрок      
1. Пандев Горан 2 0
2. Спировски Стефан 1 0
3. Ристовски Стефан 1 0
4. Велкоски Дарко 1 0
5. Радески Марьян 1 0
6. Николов Бобан 1 0
7. Муслиу Визар 1 0
8. Алиоски Эгзиян 1 0
9. Стояновски Влатко 1 0
10. Костадинов Тихомир 1 0
11. Элмас Эльиф 1 0
Румыния
# Игрок      
1. Пушкаш Георге 1 1
2. Максим Александру 2 0
3. Банку Никусор 2 0
4. Кирикеш Влад 1 0
5. Ницэ Флорин 1 0
6. Могос Василе 1 0
7. Хаджи Янис 1 0
8. Неделку Драгош 1 0
9. Попеску Овидиу 1 0
10. Михэйлэ Валентин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Северная Македония 18.18% (2) 0 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 36.36% (4)
 Румыния 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Северная Македония Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Исландия 2:2 Северная Македония Северная Македония 0:0 Армения Северная Македония 0:3 Голландия Украина 2:1 Северная Македония
Австрия 3:1 Северная Македония Северная Македония 4:0 Казахстан Северная Македония 1:1 Словения Германия 1:2 Северная Македония Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Румыния 3:2 Северная Македония Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония
Румыния Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Румыния 2:0 Лихтенштейн Исландия 0:2 Румыния Англия 1:0 Румыния Румыния 1:2 Грузия
Армения 3:2 Румыния Румыния 0:1 Германия Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания

Последние игры между собой

Северная Македония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Румыния: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Румыния 3:2 Северная Македония Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Румыния 0:1 Северная Македония Товарищеские матчи

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 2:0 Заявка 6 5 0 1 15 - 2 15
2. Армения Заявка 6 3 2 1 7 - 9 11
3. Румыния 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
4. Северная Македония 0:0 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
5. Исландия 0:2 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
6. Лихтенштейн Заявка 6 0 1 5 2 - 15 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Германия 2:0 Заявка 3 2 0 1 10 - 2 6
3. Румыния 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 2:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Северная Македония 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Армения Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4
4. Румыния 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Исландия 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Северная Македония 12.1% (17)
X 58.6% (82)
Румыния 29.3% (41)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Румыния
2.62
3.35
3.28
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Где смотреть матч Северная Македония 0:0 Румыния онлайн


Прогнозы на матч Северная Македония 0:0 Румыния

Исход игры
Северная Македония
12.3% (17)
Ничья
58% (80)
Румыния
29.7% (41)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (44)
Меньше
68.12% (94)
Обе команды забьют
Да
82.61% (114)
Нет
17.39% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.7% (70)
1:2 Румыния
19.6% (27)
0:1 Румыния
7.2% (10)
2:1 Северная Македония
6.5% (9)
1:0 Северная Македония
5.1% (7)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Румыния
2.2% (3)
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