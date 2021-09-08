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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Греция
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Швеция
0'
8' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
25'
1
Влаходимос
Одиссей
17
Хацидиакос
Пантелис
22
Мавропанос
Константинос
3
Цавелас
Георгиос
15
Андруцос
Танасис
8
Зека
Карлос
5
Бухалакис
Андреас
21
Цимикас
Костас
11
Бакасетас
Тасос
16
Павлидис
Вангелис
9
Дувикас
Анастасиос
1
Ольсен
Робин
13
Йоханссон
Маттиас
14
Хеландер
Филип
3
Линделоф
Виктор
6
Аугустинссон
Людвиг
7
Классон
Виктор
20
Олссон
Кристоффер
19
Сванберг
Маттиас
10
Форсберг
Эмиль
21
Кулушевски
Деян
9
Исак
Александр
Греция
3-4-3
Швеция
4-4-2

Ход матча

8'
Павлидис Вангелис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Греция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакасетас Тасос 1 (1) 0.25
2. Дувикас Анастасиос 1 0.25
Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Классон Виктор 2 0.5
2. Исак Александр 2 0.5
3. Аугустинссон Людвиг 1 0.25
4. Ларссон Себастьян 1 (1) 0.25
5. Ибрагимович Златан 0 0
6. Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Греция
# Игрок      
1. Зека Карлос 2 0
2. Якумакис Георгиос 2 0
3. Пападопулос Кирьякос 1 0
4. Цавелас Георгиос 1 0
5. Фортунис Костас 1 0
6. Влаходимос Одиссей 1 0
7. Павлидис Вангелис 1 0
Швеция
# Игрок      
1. Ибрагимович Златан 1 0
2. Крафт Эмиль 1 0
3. Аугустинссон Людвиг 1 0
4. Олссон Кристоффер 1 0
5. Исак Александр 1 0
6. Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Греция 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Швеция 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Греция Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Косово 1:1 Греция Швейцария 2:1 Греция Норвегия 1:2 Греция Бельгия 1:1 Греция
Греция 1:1 Грузия Греция 2:1 Гондурас Испания 1:1 Греция Греция 0:0 Словения Молдова 0:2 Греция Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн
Швеция Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Швеция 2:1 Узбекистан Швеция 2:1 Испания Швеция 1:2 Украина Швеция 3:2 Польша
Швеция 1:0 Словакия Испания 0:0 Швеция Швеция 3:1 Армения Швеция 2:0 Финляндия Швеция 1:0 Эстония Косово 0:3 Швеция Швеция 1:0 Грузия Франция 4:2 Швеция Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово

Последние игры между собой

Греция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Греция 0:2 Швеция Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
2. Швеция 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3. Косово 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
4. Греция 0:0 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
5. Грузия Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Швеция 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Греция 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Косово 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
5. Грузия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Испания 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Косово 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Греция 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Грузия Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 2
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Греция 4.2% (6)
X 30.8% (44)
Швеция 65% (93)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Швеция
3.71
3.30
2.70
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Где смотреть матч Греция 0:0 Швеция онлайн


Прогнозы на матч Греция 0:0 Швеция

Исход игры
Греция
4.2% (6)
Ничья
31% (44)
Швеция
64.8% (92)
Тотал 2.5
Больше
50.7% (72)
Меньше
49.3% (70)
Обе команды забьют
Да
76.76% (109)
Нет
23.24% (33)
Популярный счёт
1:2 Швеция
43.7% (62)
1:1 Ничья
26.8% (38)
0:1 Швеция
14.1% (20)
0:2 Швеция
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:1 Греция
2.8% (4)
1:3 Швеция
2.1% (3)
1:0 Греция
1.4% (2)
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