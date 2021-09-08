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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Албания
5:0
Конец матча

Стадион:
Сан-Марино
0'
19' Желтая карточка
Томассини Давид
1:0
32' Гол
Манай Рей
2:0
58' Гол
Ляци Казим
3:0
61' Гол
Броя Армандо
4:0
68' Гол
Хюсай Эльсейд
77' Желтая карточка
Роши Одисе
5:0
80' Гол
Узуни Мюрто
90'+4
23
Стракоша
Томас
13
Михай
Энеа
15
Кумбулла
Мараш
6
Джимсити
Берат
4
Хюсай
Эльсейд
8
Байрами
Недим
7
Баре
Кейди
20
Траши
Лоренц
14
Ляци
Казим
11
Узуни
Мюрто
10
Манай
Рей
1
Бенедеттини
Элиа
22
Баттистини
Мануэль
16
Фаббри
Филиппо
11
Бролли
Кристиан
3
Палацци
Мирко
13
Грандони
Андреа
20
Хирш
Адольфо
8
Голинуччи
Энрико
17
Голинуччи
Алессандро
4
Томассини
Давид
19
Нанни
Никола
Албания
3-4-2-1
Сан-Марино
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 2 0.33
2. Узуни Мюрто 2 0.33
3. Манай Рей 2 0.33
4. Леняни Эрмир 1 0.17
5. Хюсай Эльсейд 1 0.17
6. Чикалеши Сокол 1 0.17
7. Ляци Казим 1 0.17
8. Роши Одисе 0 0
9. Баре Кейди 0 0
10. Весели Фредерик 0 0
11. Гьясула Клаус 0 0
Сан-Марино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нанни Никола 1 0.17

Карточки

Албания
# Игрок      
1. Гьясула Клаус 4 0
2. Хюсай Эльсейд 2 0
3. Манай Рей 2 0
4. Баре Кейди 2 0
5. Абраши Амир 1 0
6. Мемушай Ледиан 1 0
7. Роши Одисе 1 0
8. Джимсити Берат 1 0
9. Чикалеши Сокол 1 0
10. Цекици Эндри 1 0
11. Броя Армандо 1 0
Сан-Марино
# Игрок      
1. Баттистини Мануэль 2 0
2. Лунадей Лоренцо 2 0
3. Муларони Марчелло 2 0
4. Симончини Давиде 1 0
5. Хирш Адольфо 1 0
6. Томассини Фабио 1 0
7. Нанни Никола 1 0
8. Росси Данте 1 0
9. Фаббри Филиппо 1 0
10. Томассини Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Албания 0 10% (1) 20% (2) 10% (1) 30% (3) 30% (3)
 Сан-Марино 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Албания 1:0 Венгрия Польша 4:1 Албания Чехия 3:1 Албания Уэльс 0:0 Албания
Сан-Марино 0:2 Албания Албания 0:2 Англия Андорра 0:1 Албания Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания
Сан-Марино Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Сан-Марино 1:7 Польша Андорра 2:0 Сан-Марино Косово 4:1 Сан-Марино Италия 7:0 Сан-Марино
Сан-Марино 0:2 Албания Сан-Марино 0:3 Венгрия Англия 5:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:0 Гибралтар Сан-Марино 0:3 Латвия Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Словения 4:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Гибралтар 1:0 Сан-Марино Атлетико Фрегене 0:4 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Санджустезе Real Giulianova 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Кьети Сан-Марино 1:0 Montegiorgio Реканатезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Олимпия Аньонезе

Последние игры между собой

Албания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сан-Марино 0:2 Албания Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Сан-Марино 0:3 Албания Товарищеские матчи

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 6 5 1 0 18 - 2 16
2. Албания Заявка 6 4 0 2 10 - 6 12
3. Польша Заявка 6 3 2 1 19 - 8 11
4. Венгрия Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5. Андорра Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
6. Сан-Марино Заявка 6 0 0 6 1 - 24 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Польша Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Албания Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Венгрия Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
5. Андорра Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Албания Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Венгрия Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Манай Рей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Томассини Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elbasan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Албания 99.3% (142)
X 0.7% (1)
Сан-Марино 0% (0)
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Прогнозы на матч Албания 5:0 Сан-Марино

Исход игры
Албания
99.3% (142)
Ничья
0.7% (1)
Сан-Марино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (78)
Меньше
45.45% (65)
Обе команды забьют
Да
11.89% (17)
Нет
88.11% (126)
Популярный счёт
2:0 Албания
38.5% (55)
3:0 Албания
28.7% (41)
4:0 Албания
9.8% (14)
2:1 Албания
7.7% (11)
1:0 Албания
6.3% (9)
3:1 Албания
3.5% (5)
5:0 Албания
3.5% (5)
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