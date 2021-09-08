Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Албания
5:0
Конец матча
Стадион: Эльбасан Арена
Сан-Марино
19' Желтая карточкаТомассини Давид
1:0
32' ГолМанай Рей
2:0
58' ГолЛяци Казим
3:0
61' ГолБроя Армандо
4:0
68' ГолХюсай Эльсейд
77' Желтая карточкаРоши Одисе
5:0
80' ГолУзуни Мюрто
13
Михай
Энеа
20
Траши
Лоренц
14
Ляци
Казим
11
Узуни
Мюрто
10
Манай
Рей
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Траши ЛоренцПолузащитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
-
10 Манай РейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Чокай ЭнисПолузащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
-
22 Дока АльбиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Броя АрмандоНападающий
-
19 Балай БекимНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хирш АдольфоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нанни НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Варрелла Франко
Ход матча
19'
32'
1:0
58'
2:0
61'
3:0
68'
4:0
77'
80'
5:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 0
-
11 Удары в створ 0
-
12 Угловые 0
-
6 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
73 Владение мячом, % 27
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|2
|0.33
|2.
|Узуни Мюрто
|2
|0.33
|3.
|Манай Рей
|2
|0.33
|4.
|Леняни Эрмир
|1
|0.17
|5.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.17
|6.
|Чикалеши Сокол
|1
|0.17
|7.
|Ляци Казим
|1
|0.17
|8.
|Роши Одисе
|0
|0
|9.
|Баре Кейди
|0
|0
|10.
|Весели Фредерик
|0
|0
|11.
|Гьясула Клаус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нанни Никола
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|3.
|Манай Рей
|2
|0
|4.
|Баре Кейди
|2
|0
|5.
|Абраши Амир
|1
|0
|6.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|7.
|Роши Одисе
|1
|0
|8.
|Джимсити Берат
|1
|0
|9.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|10.
|Цекици Эндри
|1
|0
|11.
|Броя Армандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баттистини Мануэль
|2
|0
|2.
|Лунадей Лоренцо
|2
|0
|3.
|Муларони Марчелло
|2
|0
|4.
|Симончини Давиде
|1
|0
|5.
|Хирш Адольфо
|1
|0
|6.
|Томассини Фабио
|1
|0
|7.
|Нанни Никола
|1
|0
|8.
|Росси Данте
|1
|0
|9.
|Фаббри Филиппо
|1
|0
|10.
|Томассини Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Албания
|0
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|30% (3)
|Сан-Марино
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Албания Последние 20 матчей: +9 =4 -7Албания 1:0 Венгрия Польша 4:1 Албания Чехия 3:1 Албания Уэльс 0:0 Албания
Сан-Марино 0:2 Албания Албания 0:2 Англия Андорра 0:1 Албания Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания
Сан-Марино Последние 20 матчей: +4 =5 -11Сан-Марино 1:7 Польша Андорра 2:0 Сан-Марино Косово 4:1 Сан-Марино Италия 7:0 Сан-Марино
Сан-Марино 0:2 Албания Сан-Марино 0:3 Венгрия Англия 5:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:0 Гибралтар Сан-Марино 0:3 Латвия Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Словения 4:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Гибралтар 1:0 Сан-Марино Атлетико Фрегене 0:4 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Санджустезе Real Giulianova 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Кьети Сан-Марино 1:0 Montegiorgio Реканатезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Олимпия Аньонезе
Последние игры между собой
Албания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 2
|16
|2.
|Албания
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|3.
|Польша
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|19 - 8
|11
|4.
|Венгрия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Андорра
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 24
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Польша
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Венгрия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Албания 5:0 Сан-Марино
Исход игры
Албания
99.3% (142)
Ничья
0.7% (1)
Сан-Марино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (78)
Меньше
45.45% (65)
Обе команды забьют
Да
11.89% (17)
Нет
88.11% (126)
Популярный счёт
2:0 Албания
38.5% (55)
3:0 Албания
28.7% (41)
4:0 Албания
9.8% (14)
2:1 Албания
7.7% (11)
1:0 Албания
6.3% (9)
3:1 Албания
3.5% (5)
5:0 Албания
3.5% (5)
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