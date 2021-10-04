Лига наций УЕФА 2021
Бельгия
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Франция
История личных встреч
Бельгия
Франция
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2
Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0 Чехия - Бельгия 1:1 Бельгия - Уэльс 3:1 Бельгия - Дания 4:2 Бельгия - Англия 2:0 Бельгия - Швейцария 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Англия - Бельгия 2:1 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Бельгия - Исландия 5:1
Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3
Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2 Хорватия - Франция 1:2 Франция - Португалия 0:0 Франция - Украина 7:1 Франция - Хорватия 4:2 Швеция - Франция 0:1
Прогнозы на матч Бельгия - Франция
Исход игры
Бельгия
50% (25)
Ничья
32% (16)
Франция
18% (9)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
87.5% (42)
Нет
12.5% (6)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
30% (15)
1:1 Ничья
24% (12)
1:2 Франция
14% (7)
1:0 Бельгия
6% (3)
2:2 Ничья
6% (3)
3:2 Бельгия
4% (2)
2:0 Бельгия
4% (2)
3:1 Бельгия
4% (2)
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