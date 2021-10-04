  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2021

Лига наций УЕФА 2021

2021
Бельгия
 
Позже

Стадион:
Франция

История личных встреч

Бельгия
Франция

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЧМПФ2
1:0
ТМС
3:4
ТМС
0:0
ТМС
0:0

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2
Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0 Чехия - Бельгия 1:1 Бельгия - Уэльс 3:1 Бельгия - Дания 4:2 Бельгия - Англия 2:0 Бельгия - Швейцария 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Англия - Бельгия 2:1 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Бельгия - Исландия 5:1
Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3
Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2 Хорватия - Франция 1:2 Франция - Португалия 0:0 Франция - Украина 7:1 Франция - Хорватия 4:2 Швеция - Франция 0:1
1/2 финала
0 Италия
0 Испания
0 Бельгия
0 Франция
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2021, осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Бельгия 50% (25)
    X 32% (16)
    Франция 18% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Франция
    3.26
    3.25
    2.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бельгия - Франция онлайн


    Прогнозы на матч Бельгия - Франция

    Исход игры
    Бельгия
    50% (25)
    Ничья
    32% (16)
    Франция
    18% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (42)
    Нет
    12.5% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Бельгия
    30% (15)
    1:1 Ничья
    24% (12)
    1:2 Франция
    14% (7)
    1:0 Бельгия
    6% (3)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    3:2 Бельгия
    4% (2)
    2:0 Бельгия
    4% (2)
    3:1 Бельгия
    4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет для тебя!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1500 рублей для новых игроков!
    30 000 рублей бонусы!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    50 000 000 рублей от Winline
    Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     