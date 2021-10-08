И вновь защитники сборной Словакии катают мяч, россияне прессингуют. Немного посвистывают зрители. Мне кажется, ожидалось, что первым номером будет наша команда играть. Но пока идёт борьба за инициативу.

А вот и первый опасный удар! Смолов приложился с подступов к штрафной площади, мяч летел под перекладину, и Родак переправил его на угловой!

Пошла подача справа на дальнюю штангу, но не удалось побороться за верховой мяч нашим футболистам. Отбились игроки сборной Словакии.

Перешли футболисты сборной Словакии на нашу половину поля, но удалось сыграть на перехвате, и теперь уже наши игроки готовят атаку.

Очень неплохой заброс вперёд в нашу штрафную площадь, Гараслин прорывался слева, но до мяча добраться ему так и не удалось. Сафонов сыграет от ворот.

6' Потеряли мяч на своей половине поля игроки сборной России, в итоге Куцка решил с дальней дистанции мощно по воротам пробить, но мяч совсем в сторону улетел.

5' Ганцко подключился к атаке, выполнял заброс в штрафную площадь сборной России, но получилось точно на голову нашему защитнику. Мяч выбит.

4' Довольно высоко прессингует сборная России, и пока словаки не могут толком в атаку выйти.

2' На этот раз решили разыграть справа мяч игроки сборной России, а вот до подачи в штрафную площадь дело так и не дошло.

2' Бакаев справа неплохо навесил на ближнюю штангу, и Ерохин чуть ли не спиной по воротам пробивал! В створ попасть не удалось, но был рикошет. Вновь угловой!

1' Перехватили мяч игроки сборной России, Смолов справа пытался сделать передачу в штрафную площадь, но накрыл его Гамшик. Угловой!