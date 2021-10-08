  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

РОССИЯ
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Словакия
0' 12'
16
Сафонов
Матвей
18
Сутормин
Алексей
3
Дивеев
Игорь
14
Джикия
Георгий
22
Терехов
Сергей
23
Кузяев
Далер
6
Баринов
Дмитрий
21
Ерохин
Александр
10
Бакаев
Зелимхан
9
Смолов
Фёдор
20
Захарян
Арсен
1
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
5
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
18
Шранц
Иван
8
Дуда
Ондрей
7
Гараслин
Лукаш
9
Боженик
Роберт
РОССИЯ
4-3-3
Словакия
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

История личных встреч

РОССИЯ
Словакия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:1
Е2
1:2
ТМС
1:0
Е2
0:1
Е2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

РОССИЯ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 3 0.5
Фернандес Марио 2 0.33
Смолов Фёдор 1 0.17
Ерохин Александр 1 0.17
Жемалетдинов Рифат 1 0.17
Соболев Александр Сергеевич 1 0.17
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.17
Кузяев Далер 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Фомин Даниил 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкриньяр Милан 2 0.33
Мак Роберт 1 0.17
Шранц Иван 1 0.17
Косцельник Мартин 1 0.17
Боженик Роберт 1 0.17
Стрелец Давид 1 0.17
Губочан Томаш 0 0
Вайсс Владимир 0 0
Грегуш Ян 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

РОССИЯ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жемалетдинов Рифат 3 0
Миранчук Алексей 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Дзюба Артём 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Ерохин Александр 1 0
Черышев Денис 1 0
Баринов Дмитрий 1 0
Головин Александр 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюриш Михал 1 0
Пекарик Петер 1 0
Шранц Иван 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Громада Якуб 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Ганцко Давид 1 0
Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

РОССИЯ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4
Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 РОССИЯ - Венгрия 0:0 РОССИЯ - Турция 1:1 РОССИЯ - Швеция 1:2 Венгрия - РОССИЯ 2:3 РОССИЯ - Сербия 3:1 Сан-Марино - РОССИЯ 0:5
Словакия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5
Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0 Словакия - Шотландия 1:0 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Словакия - Израиль 2:3 Шотландия - Словакия 1:0 Словакия - Ирландия 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Словакия - Чехия 1:3 Словакия - Азербайджан 2:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 1 14
2. РОССИЯ 0:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
3. Словакия 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
4. Словения 0:0 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
5. Мальта 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
6. Кипр 0:0 Заявка 7 1 2 4 1 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. РОССИЯ 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Словакия 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Словения 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Кипр 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
6. Мальта 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Хорватия 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
3. Словакия 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
4. Словения 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
5. Мальта 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
6. Кипр 0:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Очень неплохой заброс вперёд в нашу штрафную площадь, Гараслин прорывался слева, но до мяча добраться ему так и не удалось. Сафонов сыграет от ворот.
  • 10'
    Перешли футболисты сборной Словакии на нашу половину поля, но удалось сыграть на перехвате, и теперь уже наши игроки готовят атаку.
  • Угловой
    9'
    Пошла подача справа на дальнюю штангу, но не удалось побороться за верховой мяч нашим футболистам. Отбились игроки сборной Словакии.
  • Опасный момент
    8'
    А вот и первый опасный удар! Смолов приложился с подступов к штрафной площади, мяч летел под перекладину, и Родак переправил его на угловой!
  • 7'
    И вновь защитники сборной Словакии катают мяч, россияне прессингуют. Немного посвистывают зрители. Мне кажется, ожидалось, что первым номером будет наша команда играть. Но пока идёт борьба за инициативу.
  • 6'
    Потеряли мяч на своей половине поля игроки сборной России, в итоге Куцка решил с дальней дистанции мощно по воротам пробить, но мяч совсем в сторону улетел.
  • 5'
    Ганцко подключился к атаке, выполнял заброс в штрафную площадь сборной России, но получилось точно на голову нашему защитнику. Мяч выбит.
  • 4'
    Довольно высоко прессингует сборная России, и пока словаки не могут толком в атаку выйти.
  • Угловой
    2'
    На этот раз решили разыграть справа мяч игроки сборной России, а вот до подачи в штрафную площадь дело так и не дошло.
  • Угловой
    2'
    Бакаев справа неплохо навесил на ближнюю штангу, и Ерохин чуть ли не спиной по воротам пробивал! В створ попасть не удалось, но был рикошет. Вновь угловой!
  • 1'
    Перехватили мяч игроки сборной России, Смолов справа пытался сделать передачу в штрафную площадь, но накрыл его Гамшик. Угловой!
  • Первый тайм начался
    1'
    Машинка с флажком "Погнали" вывезла мяч к центру поля, и поединок начали игроки сборной Словакии. В белых майках, тёмных трусах будут гости, а команда России будет играть в красных майках, белых трусах.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ak Bars Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч РОССИЯ 0:0 Словакия онлайн


Прогнозы на матч РОССИЯ 0:0 Словакия

Исход игры
РОССИЯ
69.5% (196)
Ничья
19.5% (55)
Словакия
11% (31)
Тотал 2.5
Больше
42.36% (61)
Меньше
57.64% (83)
Обе команды забьют
Да
59.72% (86)
Нет
40.28% (58)
Популярный счёт
2:1 РОССИЯ
18.1% (51)
1:0 РОССИЯ
14.2% (40)
1:1 Ничья
8.9% (25)
2:0 РОССИЯ
5% (14)
3:1 РОССИЯ
1.8% (5)
1:2 Словакия
1.8% (5)
0:0 Ничья
1.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 