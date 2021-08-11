Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
РОССИЯ
Позже
Стадион: Ak Bars Arena
Словакия
История личных встреч
РОССИЯ
Словакия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РОССИЯ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|3
|0.5
|Фернандес Марио
|2
|0.33
|Смолов Фёдор
|1
|0.17
|Ерохин Александр
|1
|0.17
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.17
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.17
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.17
|Кузяев Далер
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкриньяр Милан
|2
|0.33
|Мак Роберт
|1
|0.17
|Шранц Иван
|1
|0.17
|Косцельник Мартин
|1
|0.17
|Боженик Роберт
|1
|0.17
|Стрелец Давид
|1
|0.17
|Губочан Томаш
|0
|0
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Грегуш Ян
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Карточки
РОССИЯ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|Миранчук Алексей
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Ерохин Александр
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюриш Михал
|1
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Шранц Иван
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
РОССИЯ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4
Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 РОССИЯ - Венгрия 0:0 РОССИЯ - Турция 1:1 РОССИЯ - Швеция 1:2 Венгрия - РОССИЯ 2:3 РОССИЯ - Сербия 3:1 Сан-Марино - РОССИЯ 0:5
Словакия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5
Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0 Словакия - Шотландия 1:0 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Словакия - Израиль 2:3 Шотландия - Словакия 1:0 Словакия - Ирландия 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Словакия - Чехия 1:3 Словакия - Азербайджан 2:0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 1
|13
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Словакия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Словения
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|5.
|Мальта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|6.
|Кипр
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|РОССИЯ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч РОССИЯ - Словакия
Исход игры
РОССИЯ
71% (44)
Ничья
21% (13)
Словакия
8.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (27)
Меньше
52.63% (30)
Обе команды забьют
Да
64.91% (37)
Нет
35.09% (20)
Популярный счёт
2:1 РОССИЯ
37.1% (23)
1:0 РОССИЯ
21% (13)
1:1 Ничья
16.1% (10)
2:0 РОССИЯ
8.1% (5)
1:2 Словакия
4.8% (3)
0:0 Ничья
3.2% (2)
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