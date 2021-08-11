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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

РОССИЯ
 
Позже

Стадион:
Словакия

История личных встреч

РОССИЯ
Словакия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:1
Е2
1:2
ТМС
1:0
Е2
0:1
Е2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

РОССИЯ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 3 0.5
Фернандес Марио 2 0.33
Смолов Фёдор 1 0.17
Ерохин Александр 1 0.17
Жемалетдинов Рифат 1 0.17
Соболев Александр Сергеевич 1 0.17
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.17
Кузяев Далер 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Фомин Даниил 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкриньяр Милан 2 0.33
Мак Роберт 1 0.17
Шранц Иван 1 0.17
Косцельник Мартин 1 0.17
Боженик Роберт 1 0.17
Стрелец Давид 1 0.17
Губочан Томаш 0 0
Вайсс Владимир 0 0
Грегуш Ян 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

РОССИЯ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жемалетдинов Рифат 3 0
Миранчук Алексей 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Дзюба Артём 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Ерохин Александр 1 0
Черышев Денис 1 0
Баринов Дмитрий 1 0
Головин Александр 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюриш Михал 1 0
Пекарик Петер 1 0
Шранц Иван 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Громада Якуб 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Ганцко Давид 1 0
Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

РОССИЯ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4
Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 РОССИЯ - Венгрия 0:0 РОССИЯ - Турция 1:1 РОССИЯ - Швеция 1:2 Венгрия - РОССИЯ 2:3 РОССИЯ - Сербия 3:1 Сан-Марино - РОССИЯ 0:5
Словакия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5
Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0 Словакия - Шотландия 1:0 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Словакия - Израиль 2:3 Шотландия - Словакия 1:0 Словакия - Ирландия 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Словакия - Чехия 1:3 Словакия - Азербайджан 2:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 6 4 1 1 8 - 1 13
2. РОССИЯ Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Словакия Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
4. Словения Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
5. Мальта Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
6. Кипр Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Словакия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. РОССИЯ Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Кипр Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
6. Мальта Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Хорватия Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Словакия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Мальта Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
5. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
6. Словения Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Словакия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    РОССИЯ 71.4% (45)
    X 20.6% (13)
    Словакия 7.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РОССИЯ
    Ничья
    Словакия
    1.92
    3.58
    4.88
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч РОССИЯ - Словакия онлайн


    Прогнозы на матч РОССИЯ - Словакия

    Исход игры
    РОССИЯ
    71% (44)
    Ничья
    21% (13)
    Словакия
    8.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (27)
    Меньше
    52.63% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (37)
    Нет
    35.09% (20)
    Популярный счёт
    2:1 РОССИЯ
    37.1% (23)
    1:0 РОССИЯ
    21% (13)
    1:1 Ничья
    16.1% (10)
    2:0 РОССИЯ
    8.1% (5)
    1:2 Словакия
    4.8% (3)
    0:0 Ничья
    3.2% (2)
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