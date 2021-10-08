Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Лихтенштейн
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Рейнпарк
Северная Македония
23
Хофер
Йенс
10
Фрик
Ноах
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хофер ЙенсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фрик НоахНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Спириг РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Marco Marxer
-
Главный тренер: Штоклаза Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зайков ДжокоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ракип ЭрдальПолузащитник
-
21 Атанасов ЯниПолузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
-
23 Миовски БоянНападающий
-
Главный тренер: Милевски Благоя
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
История личных встреч
Лихтенштейн
Северная Македония
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрик Яник
|1
|0.14
|Фрик Ноах
|1
|0.14
|Фроммельт Ноах
|0
|0
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трайковски Александар
|3
|0.43
|Элмас Эльиф
|2
|0.29
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.14
|Барди Энис
|1
|0.14
|Адеми Ариян
|1
|0.14
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.14
|Пандев Горан
|1
|0.14
|Велкоски Дарко
|1
|0.14
|Ристовски Стефан
|0
|0
Карточки
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фроммельт Ноах
|2
|0
|Кауфман Даниэль
|1
|0
|Вольфингер Сандро
|1
|0
|Малин Андреас
|1
|0
|Фрик Яник
|1
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Хофер Йенс
|1
|0
|Гёппель Максимилиан
|1
|0
|Вольфингер Фабио
|1
|0
|Марксер Александер
|1
|0
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пандев Горан
|2
|0
|Муслиу Визар
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Спировски Стефан
|1
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Велкоски Дарко
|1
|0
|Радески Марьян
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Ристовски Милан
|1
|0
|Стояновски Влатко
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
50%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
3
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
100%
4
36%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1
Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 0:2 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Финляндия - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Италия 0:5 Лихтенштейн - Армения 1:1 Греция - Лихтенштейн 1:1 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0
Северная Македония
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3
Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Северная Македония - Косово 2:1 Грузия - Северная Македония 1:1 Северная Македония - Армения 2:1 Северная Македония - Израиль 1:0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 3
|15
|2.
|Румыния
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Армения
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 9
|12
|4.
|Северная Македония
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Исландия
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|6.
|Лихтенштейн
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Румыния
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Германия
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|5.
|Исландия
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|6.
|Лихтенштейн
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:0 Северная Македония
Исход игры
Лихтенштейн
2.9% (4)
Ничья
7.2% (10)
Северная Македония
89.9% (125)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (60)
Меньше
54.55% (72)
Обе команды забьют
Да
41.67% (55)
Нет
58.33% (77)
Популярный счёт
0:2 Северная Македония
34.5% (48)
1:2 Северная Македония
23% (32)
0:1 Северная Македония
10.8% (15)
0:3 Северная Македония
8.6% (12)
1:3 Северная Македония
5.8% (8)
1:1 Ничья
5.8% (8)
2:1 Лихтенштейн
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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