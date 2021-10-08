Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Лихтенштейн
0:4
Конец матча
Стадион: Рейнпарк
Северная Македония
25' Желтая карточкаРистовски Милан
0:1
39' ГолВелкоски Дарко
49' Желтая карточкаВольфингер Фабио
52' Желтая карточкаКауфман Даниэль
0:2
66' ПенальтиАлиоски Эгзиян
0:3
74' ГолНиколов Бобан
0:4
83' ГолЧурлинов Дарко
23
Хофер
Йенс
10
Фрик
Ноах
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хофер ЙенсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фрик НоахНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Спириг РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Marco Marxer
-
Главный тренер: Штоклаза Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зайков ДжокоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ракип ЭрдальПолузащитник
-
21 Атанасов ЯниПолузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
-
23 Миовски БоянНападающий
-
Главный тренер: Милевски Благоя
Ход матча
25'
39'
46'
49'
52'
66'
0:2
74'
0:3
83'
0:4
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 14
-
0 Удары в створ 11
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
25 Владение мячом, % 75
История личных встреч
Лихтенштейн
Северная Македония
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрик Яник
|1
|0.14
|Фрик Ноах
|1
|0.14
|Фроммельт Ноах
|0
|0
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трайковски Александар
|3
|0.43
|Алиоски Эгзиян
|2 (1)
|0.29
|Велкоски Дарко
|2
|0.29
|Элмас Эльиф
|2
|0.29
|Барди Энис
|1
|0.14
|Адеми Ариян
|1
|0.14
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.14
|Пандев Горан
|1
|0.14
|Николов Бобан
|1
|0.14
|Чурлинов Дарко
|1
|0.14
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Ристевски Кирче
|0
|0
Карточки
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кауфман Даниэль
|2
|0
|Вольфингер Фабио
|2
|0
|Фроммельт Ноах
|2
|0
|Вольфингер Сандро
|1
|0
|Малин Андреас
|1
|0
|Фрик Яник
|1
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Хофер Йенс
|1
|0
|Гёппель Максимилиан
|1
|0
|Марксер Александер
|1
|0
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пандев Горан
|2
|0
|Муслиу Визар
|2
|0
|Ристовски Милан
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Спировски Стефан
|1
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Велкоски Дарко
|1
|0
|Радески Марьян
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Стояновски Влатко
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
100%
4
40%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
4
40%
3
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
3
15
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
100%
5
33%
76-90
Пропущено
18
6
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
5
28%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1
Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 0:2 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Финляндия - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Италия 0:5 Лихтенштейн - Армения 1:1 Греция - Лихтенштейн 1:1 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0
Северная Македония
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3
Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Северная Македония - Косово 2:1 Грузия - Северная Македония 1:1 Северная Македония - Армения 2:1 Северная Македония - Израиль 1:0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Армения
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 10
|12
|4.
|Румыния
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|5.
|Исландия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 19
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|2.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Румыния
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:4 Северная Македония
Исход игры
Лихтенштейн
2.8% (4)
Ничья
7.7% (11)
Северная Македония
89.4% (127)
Тотал 2.5
Больше
45.19% (61)
Меньше
54.81% (74)
Обе команды забьют
Да
42.22% (57)
Нет
57.78% (78)
Популярный счёт
0:2 Северная Македония
33.8% (48)
1:2 Северная Македония
22.5% (32)
0:1 Северная Македония
11.3% (16)
0:3 Северная Македония
8.5% (12)
1:3 Северная Македония
6.3% (9)
1:1 Ничья
6.3% (9)
2:1 Лихтенштейн
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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