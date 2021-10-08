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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Лихтенштейн
0:4
Конец матча

Стадион:
Северная Македония
0'
25' Желтая карточка
Ристовски Милан
0:1
39' Гол
Велкоски Дарко
49' Желтая карточка
Вольфингер Фабио
52' Желтая карточка
Кауфман Даниэль
0:2
66' Пенальти
Алиоски Эгзиян
0:3
74' Гол
Николов Бобан
0:4
83' Гол
Чурлинов Дарко
90'+4
1
Бюхель
Бенджамин
20
Вольфингер
Сандро
6
Малин
Андреас
4
Кауфман
Даниэль
23
Хофер
Йенс
3
Гёппель
Максимилиан
8
Зеле
Арон
16
Вольфингер
Фабио
18
Хаслер
Николас
10
Фрик
Ноах
7
Фрик
Яник
1
Димитриевски
Столе
11
Чурлинов
Дарко
13
Ристовски
Стефан
14
Велкоски
Дарко
4
Ристевски
Кирче
20
Спировски
Стефан
5
Адеми
Ариян
7
Элмас
Эльиф
9
Трайковски
Александар
8
Алиоски
Эгзиян
19
Ристовски
Милан
Лихтенштейн
5-3-2
Северная Македония
4-2-3-1

История личных встреч

Лихтенштейн
Северная Македония

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ОМЧ2Е
5:0
ЛНУ
0:2
ЛНУ
4:1
ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Яник 1 0.14
Фрик Ноах 1 0.14
Фроммельт Ноах 0 0
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трайковски Александар 3 0.43
Алиоски Эгзиян 2 (1) 0.29
Велкоски Дарко 2 0.29
Элмас Эльиф 2 0.29
Барди Энис 1 0.14
Адеми Ариян 1 0.14
Несторовски Илья 1 (1) 0.14
Пандев Горан 1 0.14
Николов Бобан 1 0.14
Чурлинов Дарко 1 0.14
Ристовски Стефан 0 0
Ристевски Кирче 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кауфман Даниэль 2 0
Вольфингер Фабио 2 0
Фроммельт Ноах 2 0
Вольфингер Сандро 1 0
Малин Андреас 1 0
Фрик Яник 1 0
Зеле Арон 1 0
Хофер Йенс 1 0
Гёппель Максимилиан 1 0
Марксер Александер 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пандев Горан 2 0
Муслиу Визар 2 0
Ристовски Милан 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Спировски Стефан 1 0
Ристовски Стефан 1 0
Велкоски Дарко 1 0
Радески Марьян 1 0
Николов Бобан 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Стояновски Влатко 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
100%
4
40%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
4
40%
3
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

3
15
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
100%
5
33%
76-90

Пропущено

18
6
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
5
28%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1
Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Сан-Марино - Лихтенштейн 0:2 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Финляндия - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Италия 0:5 Лихтенштейн - Армения 1:1 Греция - Лихтенштейн 1:1 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0
Северная Македония
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3
Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Северная Македония - Косово 2:1 Грузия - Северная Македония 1:1 Северная Македония - Армения 2:1 Северная Македония - Израиль 1:0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2. Северная Македония Заявка 7 3 3 1 15 - 6 12
3. Армения Заявка 7 3 3 1 8 - 10 12
4. Румыния Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Исландия Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
6. Лихтенштейн Заявка 7 0 1 6 2 - 19 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Армения Заявка 4 1 2 1 2 - 7 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Велкоски Дарко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Ристовски Милан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Лихтенштейн 2.8% (4)
X 7.7% (11)
Северная Македония 89.4% (127)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Лихтенштейн 0:4 Северная Македония онлайн


Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:4 Северная Македония

Исход игры
Лихтенштейн
2.8% (4)
Ничья
7.7% (11)
Северная Македония
89.4% (127)
Тотал 2.5
Больше
45.19% (61)
Меньше
54.81% (74)
Обе команды забьют
Да
42.22% (57)
Нет
57.78% (78)
Популярный счёт
0:2 Северная Македония
33.8% (48)
1:2 Северная Македония
22.5% (32)
0:1 Северная Македония
11.3% (16)
0:3 Северная Македония
8.5% (12)
1:3 Северная Македония
6.3% (9)
1:1 Ничья
6.3% (9)
2:1 Лихтенштейн
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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