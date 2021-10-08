Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
1' Желтая карточкаРемзи Аарон
13
Матею
Алеш
17
Новак
Филип
21
Крал
Алекс
22
Соучек
Томаш
19
Гложек
Адам
10
Шик
Патрик
15
Ампаду
Этан
10
Ремзи
Аарон
13
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Новак ФилипЗащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гложек АдамПолузащитник
-
10 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Мандоус АлешВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Гавел МиланЗащитник
-
12 Копич ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кухта ЯнНападающий
-
20 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
10 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мур КифферНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Бен КабангоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Томас СорбаПолузащитник
-
18 Харрис МаркПолузащитник
-
19 Воулкс УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пэйдж Роберт
Ход матча
1'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
История личных встреч
Чехия
Уэльс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соучек Томаш
|3
|0.6
|Барак Антонин
|2
|0.4
|Янкто Якуб
|1
|0.2
|Шик Патрик
|1
|0.2
|Провод Лукас
|1
|0.2
|Дарида Владимир
|0
|0
|Кадержабек Павел
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэйл Гарет
|3 (2)
|0.75
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.25
|Уилсон Гарри
|1
|0.25
Карточки
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шик Патрик
|0
|1
|Калаш Томаш
|1
|0
|Янкто Якуб
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Зима Давид
|1
|0
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Коннор II
|1
|1
|Гантер Кристофер
|1
|0
|Robert Page
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Моррелл Джозефф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2
Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1 Эстония - Чехия 2:6 Чехия - Словакия 2:0 Чехия - Израиль 1:0 Германия - Чехия 1:0 Шотландия - Чехия 1:0 Израиль - Чехия 1:2 Кипр - Чехия 1:2 Чехия - Шотландия 1:2
Уэльс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4
Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1 Уэльс - Финляндия 3:1 Уэльс - Ирландия 1:0 Уэльс - США 0:0 Болгария - Уэльс 0:1 Ирландия - Уэльс 0:0 Англия - Уэльс 3:0 Уэльс - Болгария 1:0 Финляндия - Уэльс 0:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 4
|16
|2.
|Уэльс
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|3.
|Чехия
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|4.
|Беларусь
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|5.
|Эстония
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 15
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Чехия
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Уэльс
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Беларусь
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|5.
|Эстония
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Чехия 0:0 Уэльс
Исход игры
Чехия
77.3% (109)
Ничья
19.9% (28)
Уэльс
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (65)
Меньше
51.49% (69)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
2:1 Чехия
40.4% (57)
1:0 Чехия
24.8% (35)
1:1 Ничья
12.1% (17)
2:0 Чехия
9.9% (14)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:2 Уэльс
2.1% (3)
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