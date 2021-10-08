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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Чехия
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Уэльс
0'
1' Желтая карточка
Ремзи Аарон
14'
1
Вацлик
Томаш
13
Матею
Алеш
6
Калаш
Томаш
3
Челюстка
Ондржей
17
Новак
Филип
21
Крал
Алекс
22
Соучек
Томаш
8
Пешек
Якуб
7
Барак
Антонин
19
Гложек
Адам
10
Шик
Патрик
12
Уорд
Дэнни
II
2
Гантер
Кристофер
6
Родон
Джо
5
Мефам
Крис
3
Уильямс
Неко
15
Ампаду
Этан
10
Ремзи
Аарон
7
Аллен
Джо
16
Моррелл
Джозефф
13
Мур
Киффер
20
Джеймс
Дэниэл
Чехия
4-2-3-1
Уэльс
4-4-2

Ход матча

1'
 
Ремзи Аарон

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

История личных встреч

Чехия
Уэльс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соучек Томаш 3 0.6
Барак Антонин 2 0.4
Янкто Якуб 1 0.2
Шик Патрик 1 0.2
Провод Лукас 1 0.2
Дарида Владимир 0 0
Кадержабек Павел 0 0
Гложек Адам 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэйл Гарет 3 (2) 0.75
Джеймс Дэниэл 1 0.25
Уилсон Гарри 1 0.25

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шик Патрик 0 1
Калаш Томаш 1 0
Янкто Якуб 1 0
Барак Антонин 1 0
Соучек Томаш 1 0
Зима Давид 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Коннор II 1 1
Гантер Кристофер 1 0
Robert Page 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Моррелл Джозефф 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2
Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1 Эстония - Чехия 2:6 Чехия - Словакия 2:0 Чехия - Израиль 1:0 Германия - Чехия 1:0 Шотландия - Чехия 1:0 Израиль - Чехия 1:2 Кипр - Чехия 1:2 Чехия - Шотландия 1:2
Уэльс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4
Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1 Уэльс - Финляндия 3:1 Уэльс - Ирландия 1:0 Уэльс - США 0:0 Болгария - Уэльс 0:1 Ирландия - Уэльс 0:0 Англия - Уэльс 3:0 Уэльс - Болгария 1:0 Финляндия - Уэльс 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
3. Чехия 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
4. Беларусь 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
5. Эстония 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 15 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Уэльс 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Беларусь 0:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
5. Эстония 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 11 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
3. Чехия 0:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Беларусь 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 9 1
5. Эстония 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    1'
    Ремзи Аарон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Чехия 76.9% (110)
X 20.3% (29)
Уэльс 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Уэльс
1.85
3.63
5.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Чехия 0:0 Уэльс онлайн


Прогнозы на матч Чехия 0:0 Уэльс

Исход игры
Чехия
77.3% (109)
Ничья
19.9% (28)
Уэльс
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (65)
Меньше
51.49% (69)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
2:1 Чехия
40.4% (57)
1:0 Чехия
24.8% (35)
1:1 Ничья
12.1% (17)
2:0 Чехия
9.9% (14)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:2 Уэльс
2.1% (3)
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