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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Чехия
2:2
Конец матча

Стадион:
Уэльс
0'
1' Желтая карточка
Ремзи Аарон
26' Желтая карточка
Ампаду Этан
26' Желтая карточка
Барак Антонин
0:1
36' Гол
Ремзи Аарон
1:1
38' Гол
Пешек Якуб
2:1
49' Гол в свои ворота
Уорд Дэнни
2:2
69' Гол
Джеймс Дэниэл
90' Желтая карточка
Садилек Михал
90' Желтая карточка
Мур Киффер
90'+4
1
Вацлик
Томаш
13
Матею
Алеш
6
Калаш
Томаш
3
Челюстка
Ондржей
17
Новак
Филип
21
Крал
Алекс
22
Соучек
Томаш
8
Пешек
Якуб
7
Барак
Антонин
19
Гложек
Адам
10
Шик
Патрик
12
Уорд
Дэнни
II
2
Гантер
Кристофер
6
Родон
Джо
5
Мефам
Крис
3
Уильямс
Неко
15
Ампаду
Этан
10
Ремзи
Аарон
7
Аллен
Джо
16
Моррелл
Джозефф
13
Мур
Киффер
20
Джеймс
Дэниэл
Чехия
4-2-3-1
Уэльс
4-4-2

Ход матча

1'
 
Ремзи Аарон
26'
 
Ампаду Этан
26'
Барак Антонин
 
36'
0:1
Ремзи Аарон
(Уильямс Неко)
38'
Пешек Якуб
(Новак Филип)
1:1
49'
Уорд Дэнни
2:1
60'
 
Робертс Коннор
Гантер Кристофер
60'
 
Уилсон Гарри
Моррелл Джозефф
69'
2:2
Джеймс Дэниэл
(Уилсон Гарри)
76'
 
Томас Сорба
Уильямс Неко
76'
Выдра Матей
Пешек Якуб
 
76'
Садилек Михал
Барак Антонин
 
83'
Кухта Ян
Крал Алекс
 
83'
Виснер Томаш
Новак Филип
 
86'
 
Робертс Тайлер
Мефам Крис
90'
Гложек Адам
 
90'
Садилек Михал
 
90'
 
Мур Киффер
90'
Змрхаль Яромир
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Чехия
Уэльс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соучек Томаш 3 0.5
Барак Антонин 2 0.33
Янкто Якуб 1 0.17
Шик Патрик 1 0.17
Пешек Якуб 1 0.17
Провод Лукас 1 0.17
Дарида Владимир 0 0
Новак Филип 0 0
Кадержабек Павел 0 0
Гложек Адам 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэйл Гарет 3 (2) 0.6
Джеймс Дэниэл 2 0.4
Уилсон Гарри 1 0.2
Ремзи Аарон 1 0.2
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барак Антонин 2 0
Шик Патрик 0 1
Калаш Томаш 1 0
Янкто Якуб 1 0
Соучек Томаш 1 0
Садилек Михал 1 0
Зима Давид 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Коннор II 1 1
Гантер Кристофер 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Robert Page 1 0
Мур Киффер 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Моррелл Джозефф 1 0
Ампаду Этан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2
Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1 Эстония - Чехия 2:6 Чехия - Словакия 2:0 Чехия - Израиль 1:0 Германия - Чехия 1:0 Шотландия - Чехия 1:0 Израиль - Чехия 1:2 Кипр - Чехия 1:2 Чехия - Шотландия 1:2
Уэльс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4
Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1 Уэльс - Финляндия 3:1 Уэльс - Ирландия 1:0 Уэльс - США 0:0 Болгария - Уэльс 0:1 Ирландия - Уэльс 0:0 Англия - Уэльс 3:0 Уэльс - Болгария 1:0 Финляндия - Уэльс 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
3. Чехия Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
4. Эстония Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
5. Беларусь Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Уэльс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Эстония Заявка 3 1 0 2 6 - 11 3
5. Беларусь Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
3. Чехия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Эстония Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Пешек Якуб бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ремзи Аарон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Барак Антонин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ампаду Этан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Ремзи Аарон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Чехия 76.9% (110)
X 20.3% (29)
Уэльс 2.8% (4)
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Прогнозы на матч Чехия 2:2 Уэльс

Исход игры
Чехия
76.9% (110)
Ничья
20.3% (29)
Уэльс
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
61.03% (83)
Нет
38.97% (53)
Популярный счёт
2:1 Чехия
39.9% (57)
1:0 Чехия
24.5% (35)
1:1 Ничья
12.6% (18)
2:0 Чехия
10.5% (15)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:2 Уэльс
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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