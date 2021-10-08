Голландия продолжает владеть мячом и постепенно усиливает давление, а Латвия начинает оставлять соперникам слишком много свободных зон.

Энди Мэдли прерывает игру свистком, так как увидел фол со стороны Артура Зюзина в центре поля.

Мемфис Депай выполнил подачу со штрафного, но борьба на втором этаже осталась за защитниками сборной Латвии.

Одну из редких позиционных атак проводит Латвия, которую дальним и неточным выстрелом завершает Эдуард Эмсис.

В последние минуты команды стараются отвечать атакой на атаку, но остроты больше в действиях гостей, у которых пока хромает завершение.

5' Мемфис Депай наносит первый удар в сегодняшнем матче, после которого мяч разминается со створом, пролетая рядом со штангой.

4' Дэви Классен получает мяч в штрафной площадке и тут же пробивает по воротам, но Роберт Озолс грамотно занимает позицию и игровой снаряд фиксирует.

3' Через центральную зону Голландия попыталась провести атаку, но Каспар Дубра прочитал замысел и мяч перехватил.

2' Дензел Дюмфрис получает мяч на правом фланге, а вот развивать атаку самостоятельно не решается, назад выполняет передачу.