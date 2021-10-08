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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Латвия
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Голландия
0' 13'
12
Озолс
Роберт
11
Савалниекс
Робертс
5
Черномордийс
Антонийс
4
Дубра
Каспар
13
Юрковскис
Райвис
17
Зюзин
Артур
8
Эмсис
Эдуард
16
Яунземс
Алвис
9
Кигурс
Мартиньш
14
Цыганик
Андрей
20
Робертс
Улдрикис
1
Бейло
Юстин
22
Дюмфрис
Дензел
6
Де
Врей
Стефан
4
Ван
Дейк
Виргил
17
Блинд
Дэйли
14
Классен
Дэви
21
Де
Йонг
Френки
12
Тиль
Гус
11
Бергёйс
Стивен
10
Депай
Мемфис
7
Гакпо
Коди
Латвия
4-2-3-1
Голландия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

История личных встреч

Латвия
Голландия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ОМЧ2Е
2:0
Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутковский Владислав 2 (1) 0.33
Савалниекс Робертс 1 0.17
Цыганик Андрей 1 0.17
Икаунекс Давис 1 0.17
Икауниекс Янис 1 0.17
Робертс Улдрикис 1 0.17
Камеш Владимир 0 0
Ошс Марцис 0 0
Юрковскис Райвис 0 0
Эмсис Эдуард 0 0
Кроллис Раймондс 0 0
Голландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 7 (2) 1.17
Классен Дэви 3 0.5
Де Йонг Люк 3 0.5
Бергёйс Стивен 2 0.33
Вейналдум Джорджиньо 2 0.33
Мален Дониэлл 2 0.33
Гакпо Коди 1 0.17
Ван де Бек Донни 1 0.17
Тиль Гус 1 0.17
Вайндал Оуэн 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Маласиа Тирелл 0 0
Ренсх Девайн 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камеш Владимир 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Карклиньш Кришс 2 0
Черномордийс Антонийс 2 0
Фёдоров Владислав 2 0
Икауниекс Янис 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Эмсис Эдуард 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Голландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Блинд Дэйли 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Классен Дэви 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Гравенберх Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
50%
3
30%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
22
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
5
23%
31-45
2
29%
2
9%
46-60
0
0%
7
32%
61-75
3
43%
6
27%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1
Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3 Латвия - Мальта 0:1 Фарерские острова - Латвия 1:1 Черногория - Латвия 1:1 Мальта - Латвия 1:1 Латвия - Андорра 0:0 Латвия - Австрия 1:0 Словения - Латвия 1:0 Израиль - Латвия 3:1
Голландия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2
Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Голландия - Испания 1:1 Италия - Голландия 1:1 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Голландия - Мексика 0:1 Голландия - Италия 0:1 Голландия - Польша 1:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 0:0 Заявка 7 4 2 1 22 - 6 14
2. Турция 1:0 Заявка 7 4 2 1 17 - 13 14
3. Норвегия 0:1 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
4. Черногория 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
5. Латвия 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
6. Гибралтар 0:1 Заявка 7 0 0 7 3 - 26 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 0:0 Заявка 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Турция 1:0 Заявка 4 2 2 0 10 - 7 8
3. Норвегия 0:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Черногория 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
6. Гибралтар 0:1 Заявка 4 0 0 4 0 - 14 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 0:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 1 9
2. Черногория 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
3. Турция 1:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4. Голландия 0:0 Заявка 4 1 2 1 10 - 5 5
5. Латвия 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар 0:1 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    В последние минуты команды стараются отвечать атакой на атаку, но остроты больше в действиях гостей, у которых пока хромает завершение. 
  • 11'
    Одну из редких позиционных атак проводит Латвия, которую дальним и неточным выстрелом завершает Эдуард Эмсис. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Мемфис Депай выполнил подачу со штрафного, но борьба на втором этаже осталась за защитниками сборной Латвии. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Энди Мэдли прерывает игру свистком, так как увидел фол со стороны Артура Зюзина в центре поля. 
  • 7'
    Голландия продолжает владеть мячом и постепенно усиливает давление, а Латвия начинает оставлять соперникам слишком много свободных зон. 
  • Опасный момент
    5'
    Мемфис Депай наносит первый удар в сегодняшнем матче, после которого мяч разминается со створом, пролетая рядом со штангой. 
  • 4'
    Дэви Классен получает мяч в штрафной площадке и тут же пробивает по воротам, но Роберт Озолс грамотно занимает позицию и игровой снаряд фиксирует. 
  • 3'
    Через центральную зону Голландия попыталась провести атаку, но Каспар Дубра прочитал замысел и мяч перехватил. 
  • 2'
    Дензел Дюмфрис получает мяч на правом фланге, а вот развивать атаку самостоятельно не решается, назад выполняет передачу. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Латвия 0:0 Голландия онлайн


Прогнозы на матч Латвия 0:0 Голландия

Исход игры
Латвия
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Голландия
97.8% (136)
Тотал 2.5
Больше
70.9% (95)
Меньше
29.1% (39)
Обе команды забьют
Да
20.15% (27)
Нет
79.85% (107)
Популярный счёт
0:3 Голландия
33.1% (46)
0:2 Голландия
26.6% (37)
1:3 Голландия
15.1% (21)
0:4 Голландия
12.9% (18)
0:5 Голландия
2.2% (3)
1:5 Голландия
1.4% (2)
1:4 Голландия
1.4% (2)
1:2 Голландия
1.4% (2)
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