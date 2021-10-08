Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
12
Озолс
Роберт
17
Зюзин
Артур
17
Блинд
Дэйли
14
Классен
Дэви
12
Тиль
Гус
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
-
12 Озолс РобертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Зюзин АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казакевич Дайнис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиль ГусПолузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Крул ТимВратарь
-
23 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луи ван Гал
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
История личных встреч
Латвия
Голландия
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутковский Владислав
|2 (1)
|0.33
|Савалниекс Робертс
|1
|0.17
|Цыганик Андрей
|1
|0.17
|Икаунекс Давис
|1
|0.17
|Икауниекс Янис
|1
|0.17
|Робертс Улдрикис
|1
|0.17
|Камеш Владимир
|0
|0
|Ошс Марцис
|0
|0
|Юрковскис Райвис
|0
|0
|Эмсис Эдуард
|0
|0
|Кроллис Раймондс
|0
|0
Голландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|7 (2)
|1.17
|Классен Дэви
|3
|0.5
|Де Йонг Люк
|3
|0.5
|Бергёйс Стивен
|2
|0.33
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.33
|Мален Дониэлл
|2
|0.33
|Гакпо Коди
|1
|0.17
|Ван де Бек Донни
|1
|0.17
|Тиль Гус
|1
|0.17
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
Карточки
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камеш Владимир
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Карклиньш Кришс
|2
|0
|Черномордийс Антонийс
|2
|0
|Фёдоров Владислав
|2
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Эмсис Эдуард
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Голландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Блинд Дэйли
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
50%
3
30%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
33%
3
25%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
22
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
5
23%
31-45
2
29%
2
9%
46-60
0
0%
7
32%
61-75
3
43%
6
27%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Латвия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1
Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3 Латвия - Мальта 0:1 Фарерские острова - Латвия 1:1 Черногория - Латвия 1:1 Мальта - Латвия 1:1 Латвия - Андорра 0:0 Латвия - Австрия 1:0 Словения - Латвия 1:0 Израиль - Латвия 3:1
Голландия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2
Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Голландия - Испания 1:1 Италия - Голландия 1:1 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Голландия - Мексика 0:1 Голландия - Италия 0:1 Голландия - Польша 1:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|22 - 6
|14
|2.
|Турция
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 13
|14
|3.
|Норвегия
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|Черногория
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|Латвия
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|6.
|Гибралтар
|0:1 Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 26
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Турция
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|3.
|Норвегия
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Черногория
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|Гибралтар
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 14
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Латвия 0:0 Голландия
Исход игры
Латвия
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Голландия
97.8% (136)
Тотал 2.5
Больше
70.9% (95)
Меньше
29.1% (39)
Обе команды забьют
Да
20.15% (27)
Нет
79.85% (107)
Популярный счёт
0:3 Голландия
33.1% (46)
0:2 Голландия
26.6% (37)
1:3 Голландия
15.1% (21)
0:4 Голландия
12.9% (18)
0:5 Голландия
2.2% (3)
1:5 Голландия
1.4% (2)
1:4 Голландия
1.4% (2)
1:2 Голландия
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!