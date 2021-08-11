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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Латвия
 
Позже

Стадион:
Голландия

История личных встреч

Латвия
Голландия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ОМЧ2Е
2:0
Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутковский Владислав 2 (1) 0.33
Савалниекс Робертс 1 0.17
Цыганик Андрей 1 0.17
Икаунекс Давис 1 0.17
Икауниекс Янис 1 0.17
Робертс Улдрикис 1 0.17
Камеш Владимир 0 0
Ошс Марцис 0 0
Юрковскис Райвис 0 0
Эмсис Эдуард 0 0
Кроллис Раймондс 0 0
Голландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 7 (2) 1.17
Классен Дэви 3 0.5
Де Йонг Люк 3 0.5
Бергёйс Стивен 2 0.33
Вейналдум Джорджиньо 2 0.33
Мален Дониэлл 2 0.33
Гакпо Коди 1 0.17
Ван де Бек Донни 1 0.17
Тиль Гус 1 0.17
Вайндал Оуэн 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Маласиа Тирелл 0 0
Ренсх Девайн 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камеш Владимир 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Карклиньш Кришс 2 0
Черномордийс Антонийс 2 0
Фёдоров Владислав 2 0
Икауниекс Янис 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Эмсис Эдуард 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Голландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Блинд Дэйли 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Классен Дэви 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Гравенберх Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 8
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
50%
3
30%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
22
2 В 1-ом тайме 7
5 Во 2-ом тайме 15
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
5
23%
31-45
2
29%
2
9%
46-60
0
0%
7
32%
61-75
3
43%
6
27%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1
Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3 Латвия - Мальта 0:1 Фарерские острова - Латвия 1:1 Черногория - Латвия 1:1 Мальта - Латвия 1:1 Латвия - Андорра 0:0 Латвия - Австрия 1:0 Словения - Латвия 1:0 Израиль - Латвия 3:1
Голландия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2
Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Голландия - Испания 1:1 Италия - Голландия 1:1 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Голландия - Мексика 0:1 Голландия - Италия 0:1 Голландия - Польша 1:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 6 4 1 1 22 - 6 13
2. Норвегия Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Турция Заявка 6 3 2 1 16 - 13 11
4. Черногория Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
5. Латвия Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
6. Гибралтар Заявка 6 0 0 6 3 - 25 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Турция Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
3. Норвегия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Турция Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Голландия Заявка 3 1 1 1 10 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Латвия - Голландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 50
    Латвия 2% (1)
    X 2% (1)
    Голландия 96% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Латвия
    Ничья
    Голландия
    38.00
    9.20
    1.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Латвия - Голландия онлайн


    Прогнозы на матч Латвия - Голландия

    Исход игры
    Латвия
    2.1% (1)
    Ничья
    2.1% (1)
    Голландия
    95.8% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.21% (33)
    Меньше
    29.79% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    23.4% (11)
    Нет
    76.6% (36)
    Популярный счёт
    0:3 Голландия
    31.3% (15)
    0:2 Голландия
    27.1% (13)
    1:3 Голландия
    18.8% (9)
    0:4 Голландия
    14.6% (7)
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