Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
2
Шоу
Курт
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
17
Теума
Тедди
19
Аттард
Кейн
21
Димеч
Шон
11
Мбонг
Пол
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
14
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Шоу КуртЗащитник
-
13 Пепе ЭнрикоЗащитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
-
19 Аттард КейнПолузащитник
-
21 Димеч ШонНападающий
- Нападающий
-
11 Мбонг ПолНападающий
- Запасные игроки
-
12 Греч МэттьюВратарь
-
16 Галеа ДжейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гамбин ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Samir Arab2
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
-
20 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиянич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Штулац ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Мальта
Словения
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбонг Джозеф
|2
|0.33
|Аттард Кейн
|2
|0.33
|Гамбин Люк
|1
|0.17
|Сатариано Александер
|1
|0.17
|Камензули Райан
|0
|0
|Теума Тедди
|0
|0
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ловрич Санди
|2 (1)
|0.33
|Иличич Йосип
|1
|0.17
|Стоянович Петар
|1
|0.17
|Зайц Миха
|0
|0
Карточки
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Энрико
|1
|0
|Борг Стив
|1
|0
|Мускат Зак
|1
|0
|Камензули Райан
|1
|0
|Бонелло Анри
|1
|0
|Монтебельо Лука
|1
|0
|Мбонг Джозеф
|1
|0
|Корбалан Хуан
|1
|0
|Шоу Курт
|1
|0
|Мбонг Пол
|1
|0
|Сатариано Александер
|1
|0
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|3
|0
|Иличич Йосип
|2
|0
|Мевля Миха
|2
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
4
57%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2
Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Мальта 0:1 Андорра - Мальта 0:0 Мальта - Гибралтар 2:0 Мальта - Латвия 1:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Мальта - Норвегия 1:2 Испания - Мальта 7:0 Фарерские острова - Мальта 1:0 Мальта - Швеция 0:4
Словения
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0
Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0 Молдова - Словения 0:4 Косово - Словения 0:1 Словения - Сан-Марино 4:0 Словения - Молдова 1:0 Словения - Греция 0:0 Польша - Словения 3:2 Словения - Латвия 1:0 Словения - Австрия 0:1 Северная Македония - Словения 2:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 1
|14
|2.
|РОССИЯ
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|3.
|Словакия
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Словения
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|5.
|Мальта
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|6.
|Кипр
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|1 - 8
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|РОССИЯ
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Словакия
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Словения
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Кипр
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|6.
|Мальта
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Мальта 0:0 Словения
Исход игры
Мальта
3.7% (5)
Ничья
11.8% (16)
Словения
84.6% (115)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (45)
Меньше
66.67% (90)
Обе команды забьют
Да
36.3% (49)
Нет
63.7% (86)
Популярный счёт
0:1 Словения
27.9% (38)
0:2 Словения
25.7% (35)
1:2 Словения
20.6% (28)
1:1 Ничья
8.1% (11)
1:3 Словения
4.4% (6)
0:3 Словения
3.7% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:1 Мальта
2.2% (3)
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