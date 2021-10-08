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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Мальта
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Словения
0' 14'
1
Бонелло
Анри
2
Шоу
Курт
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
7
Мбонг
Джозеф
10
Пизани
Стивен
17
Теума
Тедди
19
Аттард
Кейн
21
Димеч
Шон
9
Монтебельо
Лука
11
Мбонг
Пол
1
Облак
Ян
18
Карничник
Зан
6
Бийол
Яка
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
22
Гнезда-Черин
Адам
14
Куртич
Ясмин
7
Иличич
Йосип
8
Ловрич
Санди
21
Вербич
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
Мальта
3-4-3
Словения
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Мальта
Словения

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
2:0
ОМЧ2Е
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Джозеф 2 0.33
Аттард Кейн 2 0.33
Гамбин Люк 1 0.17
Сатариано Александер 1 0.17
Камензули Райан 0 0
Теума Тедди 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ловрич Санди 2 (1) 0.33
Иличич Йосип 1 0.17
Стоянович Петар 1 0.17
Зайц Миха 0 0

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Энрико 1 0
Борг Стив 1 0
Мускат Зак 1 0
Камензули Райан 1 0
Бонелло Анри 1 0
Монтебельо Лука 1 0
Мбонг Джозеф 1 0
Корбалан Хуан 1 0
Шоу Курт 1 0
Мбонг Пол 1 0
Сатариано Александер 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 3 0
Иличич Йосип 2 0
Мевля Миха 2 0
Захович Лука 1 0
Бийол Яка 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
4
57%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2
Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Мальта 0:1 Андорра - Мальта 0:0 Мальта - Гибралтар 2:0 Мальта - Латвия 1:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Мальта - Норвегия 1:2 Испания - Мальта 7:0 Фарерские острова - Мальта 1:0 Мальта - Швеция 0:4
Словения
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0
Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0 Молдова - Словения 0:4 Косово - Словения 0:1 Словения - Сан-Марино 4:0 Словения - Молдова 1:0 Словения - Греция 0:0 Польша - Словения 3:2 Словения - Латвия 1:0 Словения - Австрия 0:1 Северная Македония - Словения 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 1 14
2. РОССИЯ 0:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
3. Словакия 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
4. Словения 0:0 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
5. Мальта 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
6. Кипр 0:0 Заявка 7 1 2 4 1 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. РОССИЯ 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Словакия 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Словения 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Кипр 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
6. Мальта 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Хорватия 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
3. Словакия 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
4. Словения 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
5. Мальта 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
6. Кипр 0:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
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    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Мальта 3.7% (5)
X 11.8% (16)
Словения 84.6% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Словения
7.93
3.84
1.73
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мальта 0:0 Словения онлайн


Прогнозы на матч Мальта 0:0 Словения

Исход игры
Мальта
3.7% (5)
Ничья
11.8% (16)
Словения
84.6% (115)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (45)
Меньше
66.67% (90)
Обе команды забьют
Да
36.3% (49)
Нет
63.7% (86)
Популярный счёт
0:1 Словения
27.9% (38)
0:2 Словения
25.7% (35)
1:2 Словения
20.6% (28)
1:1 Ничья
8.1% (11)
1:3 Словения
4.4% (6)
0:3 Словения
3.7% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:1 Мальта
2.2% (3)
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