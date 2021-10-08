Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Исландия
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Лаугардалсвёллур
Армения
23
Скуласон
Ари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лейфссон АриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Видарссон Арнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Монрой ХордиЗащитник
-
15 Мкоян ГрайрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гелоян ИшханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Исландия
Армения
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.17
|Севарссон Биркир
|1
|0.17
|Палссон Виктор
|1
|0.17
|Гудьонсен Андри
|1
|0.17
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.17
|Сигурьонссон Рунар
|1 (1)
|0.17
|Гудмундссон Альберт
|0
|0
|Траустасон Арнор
|0
|0
|Магнуссон Хёрдур
|0
|0
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|2 (1)
|0.33
|Байрамян Хорен
|1
|0.17
|Ароян Вараздат
|1
|0.17
|Сперцян Эдуард
|1
|0.17
|Мхитарян Генрих
|1 (1)
|0.17
|Григорян Артак
|0
|0
Карточки
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Арнасон Кари
|1
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Севарссон Биркир
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|3
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Барсегян Тигран
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Оганесян Камо
|1
|0
|Восканян Тарон
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
2
33%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
29%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
5
36%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Исландия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2
Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Армения - Исландия 2:0 Германия - Исландия 3:0 Англия - Исландия 4:0 Дания - Исландия 2:1 Венгрия - Исландия 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Исландия - Дания 0:3 Исландия - Румыния 2:1 Бельгия - Исландия 5:1 Исландия - Англия 0:1 Сальвадор - Исландия 0:1 Канада - Исландия 0:1 Молдова - Исландия 1:2
Армения
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1
Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1 Финляндия - Армения 3:0 Лихтенштейн - Армения 1:1 Армения - Босния и Герцеговина 4:2 Армения - Италия 1:3
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 3
|15
|2.
|Румыния
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Армения
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 9
|12
|4.
|Северная Македония
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Исландия
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|6.
|Лихтенштейн
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Румыния
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Германия
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|5.
|Исландия
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|6.
|Лихтенштейн
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Исландия 0:0 Армения
Исход игры
Исландия
49.4% (87)
Ничья
21.6% (38)
Армения
29% (51)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (65)
Меньше
51.85% (70)
Обе команды забьют
Да
68.89% (93)
Нет
31.11% (42)
Популярный счёт
2:1 Исландия
25% (44)
1:1 Ничья
17% (30)
1:0 Исландия
15.3% (27)
1:2 Армения
7.4% (13)
2:0 Исландия
4% (7)
2:2 Ничья
2.3% (4)
0:1 Армения
1.7% (3)
0:0 Ничья
1.1% (2)
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