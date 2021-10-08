Первый тайм

12' С правого фланга навесил в штрафную Севарссон, но пробить Торстейнссону не позволили защитники.

11' Пробивал с дальней дистанции Хельгасон после паса от Бьярнасона, но угодил в защитника.

10' Мог убегать на ворота соперника Кьяртанссон после заброса от Палссона, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

9' По флангу забросил Скуласон на Хельгасона, но тот выпустил мяч в аут в борьбе с защитником.