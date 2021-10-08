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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Исландия
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Армения
0' 13'
13
Олафссон
Элиас-Рафн
2
Севарссон
Биркир
6
Херманнссон
Хьёртур
21
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Скуласон
Ари
8
Бьярнасон
Биркир
4
Палссон
Виктор
20
Хельгасон
Торир
11
Торстейнссон
Йон
9
Кьяртанссон
Видар
10
Гудмундссон
Альберт
1
Юрченко
Давид
13
Оганесян
Камо
4
Восканян
Тарон
3
Ароян
Вараздат
2
Тертерян
Давид
17
Удо
Соломон
11
Барсегян
Тигран
18
Мхитарян
Генрих
8
Сперцян
Эдуард
22
Адамян
Саркис
9
Селараян
Лукас
Исландия
4-3-3
Армения
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Исландия
Армения

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
2:0
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 1 0.17
Севарссон Биркир 1 0.17
Палссон Виктор 1 0.17
Гудьонсен Андри 1 0.17
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.17
Сигурьонссон Рунар 1 (1) 0.17
Гудмундссон Альберт 0 0
Траустасон Арнор 0 0
Магнуссон Хёрдур 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 2 (1) 0.33
Байрамян Хорен 1 0.17
Ароян Вараздат 1 0.17
Сперцян Эдуард 1 0.17
Мхитарян Генрих 1 (1) 0.17
Григорян Артак 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 3 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Арнасон Кари 1 0
Скуласон Ари 1 0
Севарссон Биркир 1 0
Палссон Виктор 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 3 0
Байрамян Хорен 2 0
Барсегян Тигран 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Оганесян Камо 1 0
Восканян Тарон 1 0
Адамян Саркис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
2
33%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
29%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
5
36%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2
Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Армения - Исландия 2:0 Германия - Исландия 3:0 Англия - Исландия 4:0 Дания - Исландия 2:1 Венгрия - Исландия 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Исландия - Дания 0:3 Исландия - Румыния 2:1 Бельгия - Исландия 5:1 Исландия - Англия 0:1 Сальвадор - Исландия 0:1 Канада - Исландия 0:1 Молдова - Исландия 1:2
Армения
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1
Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1 Финляндия - Армения 3:0 Лихтенштейн - Армения 1:1 Армения - Босния и Герцеговина 4:2 Армения - Италия 1:3

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 0:1 Заявка 7 5 0 2 17 - 3 15
2. Румыния 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Армения 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 9 12
4. Северная Македония 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
5. Исландия 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
6. Лихтенштейн 0:0 Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Румыния 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Германия 0:1 Заявка 4 2 0 2 10 - 3 6
4. Северная Македония 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
6. Лихтенштейн 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Румыния 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Северная Македония 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
4. Армения 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 6 5
5. Исландия 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    С правого фланга навесил в штрафную Севарссон, но пробить Торстейнссону не позволили защитники.
  • 11'
    Пробивал с дальней дистанции Хельгасон после паса от Бьярнасона, но угодил в защитника.
  • 10'
    Мог убегать на ворота соперника Кьяртанссон после заброса от Палссона, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
  • 9'
    По флангу забросил Скуласон на Хельгасона, но тот выпустил мяч в аут в борьбе с защитником.
  • 8'
    С фланга последовал навес от Барсегяна в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Исландия 0:0 Армения онлайн


Прогнозы на матч Исландия 0:0 Армения

Исход игры
Исландия
49.4% (87)
Ничья
21.6% (38)
Армения
29% (51)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (65)
Меньше
51.85% (70)
Обе команды забьют
Да
68.89% (93)
Нет
31.11% (42)
Популярный счёт
2:1 Исландия
25% (44)
1:1 Ничья
17% (30)
1:0 Исландия
15.3% (27)
1:2 Армения
7.4% (13)
2:0 Исландия
4% (7)
2:2 Ничья
2.3% (4)
0:1 Армения
1.7% (3)
0:0 Ничья
1.1% (2)
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