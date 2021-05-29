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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Исландия
 
Позже

Стадион:
Армения

История личных встреч

Исландия
Армения

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
2:0
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 1 0.17
Севарссон Биркир 1 0.17
Палссон Виктор 1 0.17
Гудьонсен Андри 1 0.17
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.17
Сигурьонссон Рунар 1 (1) 0.17
Гудмундссон Альберт 0 0
Траустасон Арнор 0 0
Магнуссон Хёрдур 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 2 (1) 0.33
Байрамян Хорен 1 0.17
Ароян Вараздат 1 0.17
Сперцян Эдуард 1 0.17
Мхитарян Генрих 1 (1) 0.17
Григорян Артак 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 3 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Арнасон Кари 1 0
Скуласон Ари 1 0
Севарссон Биркир 1 0
Палссон Виктор 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 3 0
Байрамян Хорен 2 0
Барсегян Тигран 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Оганесян Камо 1 0
Восканян Тарон 1 0
Адамян Саркис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
2
33%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
29%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
5
36%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2
Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Армения - Исландия 2:0 Германия - Исландия 3:0 Англия - Исландия 4:0 Дания - Исландия 2:1 Венгрия - Исландия 2:1 Исландия - Бельгия 1:2 Исландия - Дания 0:3 Исландия - Румыния 2:1 Бельгия - Исландия 5:1 Исландия - Англия 0:1 Сальвадор - Исландия 0:1 Канада - Исландия 0:1 Молдова - Исландия 1:2
Армения
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1
Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1 Италия - Армения 9:1 Армения - Греция 0:1 Финляндия - Армения 3:0 Лихтенштейн - Армения 1:1 Армения - Босния и Герцеговина 4:2 Армения - Италия 1:3

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 6 5 0 1 17 - 2 15
2. Армения Заявка 6 3 2 1 7 - 9 11
3. Румыния Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
4. Северная Македония Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
5. Исландия Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
6. Лихтенштейн Заявка 6 0 1 5 2 - 15 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Германия Заявка 3 2 0 1 10 - 2 6
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Северная Македония Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Армения Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4
4. Румыния Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Исландия 66.7% (36)
    X 18.5% (10)
    Армения 14.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Исландия
    Ничья
    Армения
    2.23
    3.44
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Исландия - Армения онлайн


    Прогнозы на матч Исландия - Армения

    Исход игры
    Исландия
    66% (35)
    Ничья
    18.9% (10)
    Армения
    15.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (28)
    Меньше
    42.86% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (35)
    Нет
    28.57% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Исландия
    37.7% (20)
    1:1 Ничья
    15.1% (8)
    2:0 Исландия
    11.3% (6)
    1:0 Исландия
    11.3% (6)
    1:2 Армения
    7.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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