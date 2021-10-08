Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Гибралтар
0:1
Первый тайм: 13'
Стадион: Виктория (Гибралтар)
Черногория
0:1
7' ГолМарушич Адам
14
Чиполина
Рой
17
Ронан
Киан
22
Торилья
Грэм
10
Уолкер
Лайам
9
Стич
Рис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ронан КианПолузащитник
-
22 Торилья ГрэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уолкер ЛайамПолузащитник
-
9 Стич РисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Банда БрэдлиВратарь
-
23 Робба ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Понс АланЗащитник
-
20 Бритто ИтанЗащитник
-
19 Винет ДжеронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рибас Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марушич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шаркич МатияВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
История личных встреч
Гибралтар
Черногория
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стич Рис
|2 (1)
|0.33
|Де Барр Тиджей
|1 (1)
|0.17
|Торилья Грэм
|0
|0
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|3
|0.5
|Бечирай Фатос
|1
|0.17
|Симич Марко
|1
|0.17
|Томашевич Зарко
|1
|0.17
|Радунович Ристо
|1
|0.17
|Марушич Адам
|1
|0.17
|Косович Небойша
|0
|0
|Джюрджевич Урош
|0
|0
|Йовович Владимир
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
Карточки
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муэли Айман
|2
|0
|Эннсли Лу
|2
|0
|Де Барр Тиджей
|2
|0
|Стич Рис
|1
|0
|Чиполина Джозеф
|1
|0
|Понс Алан
|1
|0
|Босио Джэймс
|1
|0
|Барнетт Эрин
|1
|0
|Голдвин Кайл
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
|Ронан Киан
|1
|0
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савич Стефан
|2
|0
|Джюрджевич Урош
|2
|0
|Вуячич Игор
|2
|0
|Божович Драшко
|1
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Лагатор Душан
|1
|0
|Вулай Кристиян
|1
|0
|Осмаич Милутин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
13
7
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
12
2
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
50%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
25
9
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
12%
2
22%
16-30
5
20%
3
33%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
4
16%
2
22%
61-75
7
28%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0
Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Мальта - Гибралтар 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Швейцария 1:6 Дания - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Грузия 2:3 Косово - Гибралтар 1:0 Швейцария - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Дания 0:6
Черногория
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3
Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Черногория - Беларусь 2:0 Англия - Черногория 7:0 Косово - Черногория 2:0 Черногория - Болгария 0:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|22 - 6
|14
|2.
|Турция
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 13
|14
|3.
|Норвегия
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|Черногория
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|Латвия
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|6.
|Гибралтар
|0:1 Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 26
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Турция
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|3.
|Норвегия
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Черногория
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|Гибралтар
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 14
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Гибралтар 0:1 Черногория
Исход игры
Гибралтар
1.4% (2)
Ничья
1.4% (2)
Черногория
97.2% (141)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (66)
Меньше
51.82% (71)
Обе команды забьют
Да
25.55% (35)
Нет
74.45% (102)
Популярный счёт
0:2 Черногория
40.7% (59)
0:3 Черногория
19.3% (28)
1:2 Черногория
11.7% (17)
1:3 Черногория
8.3% (12)
0:1 Черногория
6.9% (10)
0:4 Черногория
2.8% (4)
1:4 Черногория
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!