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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Гибралтар
0:3
Конец матча

Стадион:
Черногория
0'
0:1
7' Гол
Марушич Адам
41' Желтая карточка
Голдвин Кайл
0:2
44' Пенальти
Бечирай Фатос
45' Желтая карточка
Бечирай Фатос
61' Желтая карточка
Томашевич Зарко
0:3
68' Гол
Бечирай Фатос
90'+11
1
Голдвин
Кайл
6
Уайзмэн
Скотт
14
Чиполина
Рой
3
Чиполина
Джозеф
12
Оливейро
Джэйси
17
Ронан
Киан
22
Торилья
Грэм
5
Эннсли
Лу
15
Валарино
Джулиан
10
Уолкер
Лайам
9
Стич
Рис
1
Миятович
Милан
7
Вешович
Марко
5
Вуячич
Игор
6
Томашевич
Зарко
3
Радунович
Ристо
23
Марушич
Адам
19
Шчекич
Александар
18
Косович
Небойша
17
Хакшабанович
Сеад
11
Бечирай
Фатос
9
Мугоша
Стефан
Гибралтар
4-4-1-1
Черногория
4-4-2

История личных встреч

Гибралтар
Черногория

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стич Рис 2 (1) 0.29
Де Барр Тиджей 1 (1) 0.14
Торилья Грэм 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 3 0.43
Бечирай Фатос 3 (1) 0.43
Марушич Адам 2 0.29
Томашевич Зарко 1 0.14
Симич Марко 1 0.14
Радунович Ристо 1 0.14
Косович Небойша 0 0
Хакшабанович Сеад 0 0
Джюрджевич Урош 0 0
Йовович Владимир 0 0

Карточки

Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муэли Айман 2 0
Голдвин Кайл 2 0
Эннсли Лу 2 0
Де Барр Тиджей 2 0
Стич Рис 1 0
Чиполина Джозеф 1 0
Понс Алан 1 0
Босио Джэймс 1 0
Барнетт Эрин 1 0
Бритто Итан 1 0
Ронан Киан 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савич Стефан 2 0
Джюрджевич Урош 2 0
Вуячич Игор 2 0
Бечирай Фатос 1 0
Божович Драшко 1 0
Томашевич Зарко 1 0
Вукчевич Марко 1 0
Косович Небойша 1 0
Лагатор Душан 1 0
Вулай Кристиян 1 0
Осмаич Милутин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

16
7
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
6%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
2
29%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

12
2
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
50%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

28
9
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
4%
1
11%
1-15
3
11%
2
22%
16-30
6
21%
3
33%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
5
18%
2
22%
61-75
7
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0
Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Мальта - Гибралтар 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Швейцария 1:6 Дания - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Грузия 2:3 Косово - Гибралтар 1:0 Швейцария - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Дания 0:6
Черногория
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3
Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Черногория - Беларусь 2:0 Англия - Черногория 7:0 Косово - Черногория 2:0 Черногория - Болгария 0:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 7 5 1 1 23 - 6 16
2. Норвегия Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Турция Заявка 7 3 3 1 17 - 14 12
4. Черногория Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
5. Латвия Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
6. Гибралтар Заявка 7 0 0 7 3 - 28 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Турция Заявка 4 1 3 0 10 - 8 6
3. Норвегия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 0 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Голландия Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
3. Черногория Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Турция Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Гибралтар 1.4% (2)
X 1.4% (2)
Черногория 97.2% (141)
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Прогнозы на матч Гибралтар 0:3 Черногория

Исход игры
Гибралтар
1.4% (2)
Ничья
1.4% (2)
Черногория
97.2% (141)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (66)
Меньше
51.82% (71)
Обе команды забьют
Да
25.55% (35)
Нет
74.45% (102)
Популярный счёт
0:2 Черногория
40.7% (59)
0:3 Черногория
19.3% (28)
1:2 Черногория
11.7% (17)
1:3 Черногория
8.3% (12)
0:1 Черногория
6.9% (10)
0:4 Черногория
2.8% (4)
1:4 Черногория
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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