Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
23
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костеноглу Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Грбич ИвоВратарь
-
23 Слуга СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Шкорич МилеЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далич Златко
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
История личных встреч
Кипр
Хорватия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|1
|0.17
|Папулис Фотис
|0
|0
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|2
|0.33
|Перишич Иван
|1
|0.17
|Брозович Марсело
|1
|0.17
|Ливайя Марко
|1
|0.17
|Влашич Никола
|1
|0.17
|Брекало Йосип
|1
|0.17
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.17
|Оршич Мислав
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сотериу Костас
|2
|1
|Авраам Андреас
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Кателарис Фанос
|1
|0
|Деметриу Деметрис
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|2
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кипр
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0
Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Бельгия - Кипр 6:1 Кипр - Шотландия 1:2 Кипр - РОССИЯ 0:5 Казахстан - Кипр 1:2
Хорватия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5
Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Швеция - Хорватия 2:1 Турция - Хорватия 3:3 Хорватия - Франция 1:2 Хорватия - Швеция 2:1 Швейцария - Хорватия 1:2 Франция - Хорватия 4:2 Португалия - Хорватия 4:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 1
|14
|2.
|РОССИЯ
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|3.
|Словакия
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Словения
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|5.
|Мальта
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|6.
|Кипр
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|1 - 8
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|РОССИЯ
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Словакия
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Словения
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Кипр
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|6.
|Мальта
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
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- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Кипр 0:0 Хорватия
Исход игры
Кипр
0.7% (1)
Ничья
4.1% (6)
Хорватия
95.2% (140)
Тотал 2.5
Больше
43.38% (59)
Меньше
56.62% (77)
Обе команды забьют
Да
32.35% (44)
Нет
67.65% (92)
Популярный счёт
0:2 Хорватия
43.5% (64)
1:2 Хорватия
17.7% (26)
0:3 Хорватия
10.2% (15)
1:3 Хорватия
8.2% (12)
0:1 Хорватия
6.8% (10)
1:1 Ничья
2% (3)
0:4 Хорватия
2% (3)
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