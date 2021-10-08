Янну со своей половины поля отправил мяч в руки Ливаковичу.

Артиматас справа издали решил пробить по воротам, но попал мячом в Гвардиола на линии штрафной площади.

Влашич справа прострелил на Крамарича, который с десяти метров в касание пробил выше ворот.

9' Киприоты активно попрессинговали соперников на чужой половине поля.

8' Янну на фланге выбил мяч у Модрича.

7' Хорваты постепенно обозначают свой преимущество в центре поля. Хозяева в такой ситуации стараются начинать атаки длинными забросами вперёд.

6' Перишич слева навесил в штрафную площадь, где Авраам спокойно остановил мяч грудью, а затем выбил его.

5' Папулис у центрального круга совершил перехват, но организовать опасную атаку хозяевам не удалось.

4' Перишич на левом фланге забрался в офсайд.

3' Сотириу слева ворвался в штрафную площадь, но его удар с пятнадцати метров заблокировал Гвардиол.

2' Сборная Кипра играет в синей форме, сборная Хорватии - в клетчатых красно-белых футболках и белых трусах.