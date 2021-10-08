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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Кипр
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Хорватия
0' 14'
22
Михаил
Неофитос
14
Андреу
Стелиос
16
Сотериу
Костас
4
Иоанну
Николас
5
Псалтис
Парис
18
Артиматас
Костакис
20
Кастанос
Григорис
11
Авраам
Андреас
23
Питтас
Яннис
10
Сотириу
Пиерос
15
Папулис
Фотис
1
Ливакович
Доминик
6
Станишич
Йосип
5
Чалета-Цар
Дуе
20
Гвардиол
Йошко
19
Соса
Борна
13
Влашич
Никола
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
4
Перишич
Иван
9
Крамарич
Андрей
Кипр
3-4-3
Хорватия
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

История личных встреч

Кипр
Хорватия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 1 0.17
Папулис Фотис 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 2 0.33
Перишич Иван 1 0.17
Брозович Марсело 1 0.17
Ливайя Марко 1 0.17
Влашич Никола 1 0.17
Брекало Йосип 1 0.17
Модрич Лука 1 (1) 0.17
Оршич Мислав 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сотериу Костас 2 1
Авраам Андреас 1 0
Папулис Фотис 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Питтас Яннис 1 0
Кателарис Фанос 1 0
Деметриу Деметрис 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 2 0
Перишич Иван 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Брозович Марсело 1 0
Ковачич Матео 1 0
Будимир Анте 1 0
Баришич Борна 1 0
Влашич Никола 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Ивушич Ивица 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0
Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Бельгия - Кипр 6:1 Кипр - Шотландия 1:2 Кипр - РОССИЯ 0:5 Казахстан - Кипр 1:2
Хорватия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5
Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Швеция - Хорватия 2:1 Турция - Хорватия 3:3 Хорватия - Франция 1:2 Хорватия - Швеция 2:1 Швейцария - Хорватия 1:2 Франция - Хорватия 4:2 Португалия - Хорватия 4:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 1 14
2. РОССИЯ 0:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
3. Словакия 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
4. Словения 0:0 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
5. Мальта 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
6. Кипр 0:0 Заявка 7 1 2 4 1 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. РОССИЯ 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Словакия 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Словения 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Кипр 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
6. Мальта 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Хорватия 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
3. Словакия 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
4. Словения 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
5. Мальта 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
6. Кипр 0:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Удар Перишича слева с пятнадцавти метров заблокировал Андреу.
  • 13'
    Влашич справа прострелил на Крамарича, который с десяти метров в касание пробил выше ворот.
  • 12'
    Артиматас справа издали решил пробить по воротам, но попал мячом в Гвардиола на линии штрафной площади.
  • Офсайд
    11'
    Крамарич забрался в офсайд.
  • 10'
    Янну со своей половины поля отправил мяч в руки Ливаковичу.
  • 9'
    Киприоты активно попрессинговали соперников на чужой половине поля.
  • 8'
    Янну на фланге выбил мяч у Модрича.
  • 7'
    Хорваты постепенно обозначают свой преимущество в центре поля. Хозяева в такой ситуации стараются начинать атаки длинными забросами вперёд.
  • 6'
    Перишич слева навесил в штрафную площадь, где Авраам спокойно остановил мяч грудью, а затем выбил его.
  • 5'
    Папулис у центрального круга совершил перехват, но организовать опасную атаку хозяевам не удалось.
  • Офсайд
    4'
    Перишич на левом фланге забрался в офсайд.
  • 3'
    Сотириу слева ворвался в штрафную площадь, но его удар с пятнадцати метров заблокировал Гвардиол.
  • 2'
    Сборная Кипра играет в синей форме, сборная Хорватии - в клетчатых красно-белых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "АЕК Арене"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кипр 0:0 Хорватия онлайн


Прогнозы на матч Кипр 0:0 Хорватия

Исход игры
Кипр
0.7% (1)
Ничья
4.1% (6)
Хорватия
95.2% (140)
Тотал 2.5
Больше
43.38% (59)
Меньше
56.62% (77)
Обе команды забьют
Да
32.35% (44)
Нет
67.65% (92)
Популярный счёт
0:2 Хорватия
43.5% (64)
1:2 Хорватия
17.7% (26)
0:3 Хорватия
10.2% (15)
1:3 Хорватия
8.2% (12)
0:1 Хорватия
6.8% (10)
1:1 Ничья
2% (3)
0:4 Хорватия
2% (3)
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