Первый тайм

12' Георге Пушкаш получает мяч перед штрафной площадкой и пробивает по воротам - круглый транзитом от защитника Германии уходит за лицевую линию.

11' Невероятное развитие событий. Казалось, что Германия сейчас выйдет вперёд, получив пенальти, но судья одиннадцатиметровый не назначает, а потом забивает Румыния. Ждём ответ хозяев.

9' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ХАДЖИ!!! Янис берёт мяч на правом фланге, доходит до штрафной площадки, потом проникает в неё, уходя от нескольких соперников, и пробивает низом в левый угол.

8' После просмотра повтора арбитр меняет решение и сообщает, что фола не было, а вместе с ним не будет и пенальти.