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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Германия
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Румыния
0'
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Бурка Андрей
0:1
9' Гол
Хаджи Янис
14'
22
Тер
Штеген
Марк-Андре
18
Хофманн
Йонас
15
Зюле
Никлас
2
Рюдигер
Антонио
5
Керер
Тило
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Гнабри
Серж
11
Ройс
Марко
19
Сане
Лерой
9
Вернер
Тимо
1
Ницэ
Флорин
2
Ратиу
Андрей
17
Рус
Адриан
6
Кирикеш
Влад
15
Бурка
Андрей
3
Тошка
Алин
14
Хаджи
Янис
23
Станчу
Николае
18
Марин
Рэзван
22
Михэйлэ
Валентин
9
Пушкаш
Георге
Германия
4-2-3-1
Румыния
5-4-1

Ход матча

8'
 
Бурка Андрей
9'
0:1
Хаджи Янис

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

История личных встреч

Германия
Румыния

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гнабри Серж 4 0.67
Вернер Тимо 3 0.5
Сане Лерой 2 0.33
Гюндоган Илкай 2 (1) 0.33
Горецка Леон 1 0.17
Хаверц Кай 1 0.17
Ройс Марко 1 0.17
Хофманн Йонас 1 0.17
Рюдигер Антонио 1 0.17
Адейеми Карим 1 0.17
Киммих Йозуа 0 0
Вирц Флориан 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикылдэу Александру 2 0.33
Хаджи Янис 1 0.17
Станчу Николае 1 0.17
Тэнасе Флорин 1 0.17
Маня Кристьян 1 0.17
Тошка Алин 1 0.17
Ман Деннис 1 0.17
Михэйлэ Валентин 1 0.17
Марин Рэзван 0 0
Банку Никусор 0 0
Кешерю Клаудиу 0 0
Кирикеш Влад 0 0
Маркович Йован 0 0

Карточки

Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Госенс Робин 1 0
Сане Лерой 1 0
Хаверц Кай 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 1 1
Максим Александру 2 0
Неделку Драгош 2 0
Банку Никусор 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Ницэ Флорин 1 0
Могос Василе 1 0
Хаджи Янис 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

17
9
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
5
29%
29%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0
Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3 Украина - Германия 1:2 Германия - Турция 3:3 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Испания 1:1
Румыния
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0
Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1 Австрия - Румыния 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Испания - Румыния 5:0 Румыния - Швеция 0:2 Румыния - Норвегия 1:1 Фарерские острова - Румыния 0:3 Румыния - Мальта 1:0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 0:1 Заявка 7 5 0 2 17 - 3 15
2. Румыния 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Армения 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 9 12
4. Северная Македония 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
5. Исландия 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
6. Лихтенштейн 0:0 Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Румыния 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Германия 0:1 Заявка 4 2 0 2 10 - 3 6
4. Северная Македония 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
6. Лихтенштейн 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Румыния 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Северная Македония 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
4. Армения 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 6 5
5. Исландия 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    12'
    Георге Пушкаш получает мяч перед штрафной площадкой и пробивает по воротам - круглый транзитом от защитника Германии уходит за лицевую линию. 
  • 11'
    Невероятное развитие событий. Казалось, что Германия сейчас выйдет вперёд, получив пенальти, но судья одиннадцатиметровый не назначает, а потом забивает Румыния. Ждём ответ хозяев. 
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ХАДЖИ!!! Янис берёт мяч на правом фланге, доходит до штрафной площадки, потом проникает в неё, уходя от нескольких соперников, и пробивает низом в левый угол. 
  • Судья
    8'
    После просмотра повтора арбитр меняет решение и сообщает, что фола не было, а вместе с ним не будет и пенальти. 
  • Видеоповтор
    7'
    Сначала указал на точку Джюнейт Чакыр, а теперь решает убедиться в правильности решения посредством повтора. 
  • Пенальти!
    5'
    Ой-ой-ой, Андрей Бурка неаккуратно действует в своей штрафной площадке, нарушая правила, после чего арбитр указывает на "точку". 
  • 4'
    Снова Тимо Вернер с мячом, на сей раз выполнил проникающую передачу в штрафную площадку, но найти партнёров не сумел. 
  • 3'
    Вернер принял мяч перед штрафной площадкой, но долго раздумывал как поступить, в итоге был накрыт соперниками и остроту эпизод потерял. 
  • 2'
    Хозяева с первых минут берут мяч под контроль и стремительно отправляются на чужую половину поля, пытаясь провести первую атаку. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок стартовал. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Германия 0:1 Румыния онлайн


Прогнозы на матч Германия 0:1 Румыния

Исход игры
Германия
98.7% (149)
Ничья
0% (0)
Румыния
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.36% (83)
Меньше
36.64% (48)
Обе команды забьют
Да
31.3% (41)
Нет
68.7% (90)
Популярный счёт
2:0 Германия
30.5% (46)
3:0 Германия
23.2% (35)
3:1 Германия
19.9% (30)
4:1 Германия
4% (6)
4:0 Германия
3.3% (5)
2:1 Германия
2.6% (4)
6:0 Германия
1.3% (2)
1:0 Германия
1.3% (2)
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