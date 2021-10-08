Бегунов впервые побежал в атаку по своему левому флангу, но заброс в его адрес последовал с запозданием - положение "вне игры".

После отбора мяча футболисты обеих команд сразу разворачиваются лицом к своим воротам, и выполняют пас назад.

Даже несколько удивительно, как в первом матче эти команды умудрились наколотить 6 голов на двоих.

Кяйт по левому краю сумел протащить мяч в штрафную площадку, но последующая прострельная передача в центр читалась белорусскими защитниками.

Паскочи на чужой половине поля грубовато сфолил против Быкова. Арбитр на первый раз решил ограничиться устным внушением.

10' Совсем скучной первая десмятиминутка получалась. Мяч просто катается в середине поля, без каких-либо перспектив.

9' Первый фол в матче только сейчас зафиксирован. Метс в середине поля придержал руками Лисаковича.

8' Белорусы пока что в конструктивном плане не могут сделать совершенно ничего. Даже близко у них не выходит приблизиться к чужой штрафной площади.

7' Обе команды всерьёз не претендуют на получение путёвки в финальную часть чемпионата мира. Это битва аутсайдеров за предпоследнее место в группе.

6' Первый угловой на правом фланге заработали эстонцы, но после подачи стандарта ничего опасного у белорусских владений не произошло - на высоте были защитники.

5' Матч первого круга между этими соперниками подарил настоящую голевую феерию - белорусы в родных стенах победили эстонцев с хоккейным счётом 4:2.

4' Постепенно игра переходит в спокойное русло. Сперва хозяева поля немного попасовались поперёк поля, а затем и гости проделали то же самое.

3' Букмекеры не видели перед этим матчем фаворита, предлагая на победу каждой из сторон примерно равные коэффициенты.

2' Стартовый сумбур наблюдается в матче. Белорусы стараются работать в высоком прессинге, желая играть первым номером, но и у эстонцев есть такие намерения.