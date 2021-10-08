Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Эстония
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: А. Ле Кок Арена
Беларусь
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
18 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Калласте КенЗащитник
-
23 Тенисте ТайоЗащитник
-
13 Пюрг ХенрикЗащитник
-
10 Зенёв СергейПолузащитник
-
11 Оямаа ХенрикПолузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
-
21 Ващук БогданПолузащитник
-
17 Кирсс РобертНападающий
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Седько ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кондратьев Георгий
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Эстония
Беларусь
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аниер Хенри
|3
|0.75
|Саппинен Рауно
|1
|0.25
|Кяйт Маттиас
|1
|0.25
|Сорга Эрик
|1
|0.25
|Лиландер Михаэл
|0
|0
|Васильев Константин
|0
|0
|Пури Сандер
|0
|0
|Ващук Богдан
|0
|0
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|3 (2)
|0.6
|Савицкий Павел
|1
|0.2
|Кендыш Юрий
|1
|0.2
|Седько Павел
|1
|0.2
|Стасевич Игорь
|0
|0
|Кисляк Сергей
|0
|0
Карточки
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйгус Карл
|1
|1
|Пури Сандер
|1
|0
|Аниер Хенри
|1
|0
|Аллику Рауно
|1
|0
|Тамм Йоонас
|1
|0
|Пюрг Хенрик
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Крейда Владислав
|1
|0
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбонг Макс
|2
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Лаптев Денис
|1
|0
|Черник Сергей
|1
|0
|Кендыш Юрий
|1
|0
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|Бегунов Роман
|1
|0
|Золотов Николай
|1
|0
|Подстрелов Дмитрий
|1
|0
|Georgi Kondratyev
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
5
33%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эстония
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1
Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3 Армения - Эстония 2:0 Эстония - Грузия 0:1 Голландия - Эстония 5:0 Украина - Эстония 1:0 Эстония - Германия 0:3
Беларусь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2
Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0 Румыния - Беларусь 5:3 Беларусь - Казахстан 2:0 Литва - Беларусь 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Беларусь - Албания 0:2 Болгария - Беларусь 0:1 Беларусь - Узбекистан 1:0 Черногория - Беларусь 2:0 Германия - Беларусь 4:0 Беларусь - Голландия 1:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 4
|16
|2.
|Уэльс
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|3.
|Чехия
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|4.
|Беларусь
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|5.
|Эстония
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 15
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Чехия
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Уэльс
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Беларусь
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|5.
|Эстония
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Эстония 0:0 Беларусь
Исход игры
Эстония
20.7% (31)
Ничья
40.7% (61)
Беларусь
38.7% (58)
Тотал 2.5
Больше
34.07% (46)
Меньше
65.93% (89)
Обе команды забьют
Да
70.37% (95)
Нет
29.63% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (49)
1:2 Беларусь
20.7% (31)
1:0 Эстония
10.7% (16)
2:1 Эстония
6.7% (10)
0:1 Беларусь
6% (9)
0:0 Ничья
4.7% (7)
0:2 Беларусь
4% (6)
2:0 Эстония
1.3% (2)
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