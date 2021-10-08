  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Эстония
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Беларусь
0' 14'
12
Хейн
Карл-Якоб
16
Тамм
Йоонас
2
Кууск
Мяртен
18
Метс
Кароль
15
Паскочи
Максим
5
Крейда
Владислав
4
Кяйт
Маттиас
7
Синявский
Василий
14
Васильев
Константин
8
Аниер
Хенри
9
Сорга
Эрик
1
Павлюченко
Павел
22
Бегунов
Роман
6
Юденков
Руслан
20
Бордачёв
Максим
5
Шевченко
Глеб
7
Быков
Артём
Геннадьевич
15
Селява
Александр
14
Яблонский
Евгений
21
Климович
Владислав
11
Соловей
Андрей
17
Лисакович
Виталий
Эстония
3-4-1-2
Беларусь
4-4-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Эстония
Беларусь

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ОМЧ2Е
4:2
Е2
0:0
Е2
1:2
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аниер Хенри 3 0.75
Саппинен Рауно 1 0.25
Кяйт Маттиас 1 0.25
Сорга Эрик 1 0.25
Лиландер Михаэл 0 0
Васильев Константин 0 0
Пури Сандер 0 0
Ващук Богдан 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 3 (2) 0.6
Савицкий Павел 1 0.2
Кендыш Юрий 1 0.2
Седько Павел 1 0.2
Стасевич Игорь 0 0
Кисляк Сергей 0 0

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйгус Карл 1 1
Пури Сандер 1 0
Аниер Хенри 1 0
Аллику Рауно 1 0
Тамм Йоонас 1 0
Пюрг Хенрик 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Крейда Владислав 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 2 0
Сигневич Николай 1 0
Лаптев Денис 1 0
Черник Сергей 1 0
Кендыш Юрий 1 0
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Бегунов Роман 1 0
Золотов Николай 1 0
Подстрелов Дмитрий 1 0
Georgi Kondratyev 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
5
33%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1
Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3 Армения - Эстония 2:0 Эстония - Грузия 0:1 Голландия - Эстония 5:0 Украина - Эстония 1:0 Эстония - Германия 0:3
Беларусь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2
Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0 Румыния - Беларусь 5:3 Беларусь - Казахстан 2:0 Литва - Беларусь 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Беларусь - Албания 0:2 Болгария - Беларусь 0:1 Беларусь - Узбекистан 1:0 Черногория - Беларусь 2:0 Германия - Беларусь 4:0 Беларусь - Голландия 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
3. Чехия 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
4. Беларусь 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
5. Эстония 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 15 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Уэльс 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Беларусь 0:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
5. Эстония 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 11 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
3. Чехия 0:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Беларусь 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 9 1
5. Эстония 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    15'
    Паскочи на чужой половине поля грубовато сфолил против Быкова. Арбитр на первый раз решил ограничиться устным внушением.
  • 14'
    Кяйт по левому краю сумел протащить мяч в штрафную площадку, но последующая прострельная передача в центр читалась белорусскими защитниками.
  • 13'
    Даже несколько удивительно, как в первом матче эти команды умудрились наколотить 6 голов на двоих.
  • 12'
    После отбора мяча футболисты обеих команд сразу разворачиваются лицом к своим воротам, и выполняют пас назад.
  • Офсайд
    11'
    Бегунов впервые побежал в атаку по своему левому флангу, но заброс в его адрес последовал с запозданием - положение "вне игры".
  • 10'
    Совсем скучной первая десмятиминутка получалась. Мяч просто катается в середине поля, без каких-либо перспектив.
  • Фол, нарушение
    9'
    Первый фол в матче только сейчас зафиксирован. Метс в середине поля придержал руками Лисаковича.
  • 8'
    Белорусы пока что в конструктивном плане не могут сделать совершенно ничего. Даже близко у них не выходит приблизиться к чужой штрафной площади.
  • 7'
    Обе команды всерьёз не претендуют на получение путёвки в финальную часть чемпионата мира. Это битва аутсайдеров за предпоследнее место в группе.
  • Угловой
    6'
    Первый угловой на правом фланге заработали эстонцы, но после подачи стандарта ничего опасного у белорусских владений не произошло - на высоте были защитники.
  • 5'
    Матч первого круга между этими соперниками подарил настоящую голевую феерию - белорусы в родных стенах победили эстонцев с хоккейным счётом 4:2.
  • 4'
    Постепенно игра переходит в спокойное русло. Сперва хозяева поля немного попасовались поперёк поля, а затем и гости проделали то же самое.
  • 3'
    Букмекеры не видели перед этим матчем фаворита, предлагая на победу каждой из сторон примерно равные коэффициенты.
  • 2'
    Стартовый сумбур наблюдается в матче. Белорусы стараются работать в высоком прессинге, желая играть первым номером, но и у эстонцев есть такие намерения.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты сборной Беларуси.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эстония 0:0 Беларусь онлайн


Прогнозы на матч Эстония 0:0 Беларусь

Исход игры
Эстония
20.7% (31)
Ничья
40.7% (61)
Беларусь
38.7% (58)
Тотал 2.5
Больше
34.07% (46)
Меньше
65.93% (89)
Обе команды забьют
Да
70.37% (95)
Нет
29.63% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (49)
1:2 Беларусь
20.7% (31)
1:0 Эстония
10.7% (16)
2:1 Эстония
6.7% (10)
0:1 Беларусь
6% (9)
0:0 Ничья
4.7% (7)
0:2 Беларусь
4% (6)
2:0 Эстония
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 