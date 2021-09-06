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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Эстония
 
Позже

Стадион:
Беларусь

История личных встреч

Эстония
Беларусь

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ОМЧ2Е
4:2
Е2
0:0
Е2
1:2
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аниер Хенри 3 0.75
Саппинен Рауно 1 0.25
Кяйт Маттиас 1 0.25
Сорга Эрик 1 0.25
Лиландер Михаэл 0 0
Васильев Константин 0 0
Пури Сандер 0 0
Ващук Богдан 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 3 (2) 0.6
Савицкий Павел 1 0.2
Кендыш Юрий 1 0.2
Седько Павел 1 0.2
Стасевич Игорь 0 0
Кисляк Сергей 0 0

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйгус Карл 1 1
Пури Сандер 1 0
Аниер Хенри 1 0
Аллику Рауно 1 0
Тамм Йоонас 1 0
Пюрг Хенрик 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Крейда Владислав 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 2 0
Сигневич Николай 1 0
Лаптев Денис 1 0
Черник Сергей 1 0
Кендыш Юрий 1 0
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Бегунов Роман 1 0
Золотов Николай 1 0
Подстрелов Дмитрий 1 0
Georgi Kondratyev 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 7
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
5
33%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1
Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3 Армения - Эстония 2:0 Эстония - Грузия 0:1 Голландия - Эстония 5:0 Украина - Эстония 1:0 Эстония - Германия 0:3
Беларусь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2
Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0 Румыния - Беларусь 5:3 Беларусь - Казахстан 2:0 Литва - Беларусь 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Беларусь - Албания 0:2 Болгария - Беларусь 0:1 Беларусь - Узбекистан 1:0 Черногория - Беларусь 2:0 Германия - Беларусь 4:0 Беларусь - Голландия 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
3. Чехия Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
4. Беларусь Заявка 5 1 0 4 6 - 15 3
5. Эстония Заявка 4 0 1 3 6 - 15 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Уэльс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Чехия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Беларусь Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
5. Эстония Заявка 2 0 0 2 4 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
3. Чехия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Эстония Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эстония - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 51
    Эстония 17.6% (9)
    X 35.3% (18)
    Беларусь 47.1% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эстония
    Ничья
    Беларусь
    2.46
    3.38
    3.28
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эстония - Беларусь онлайн


    Прогнозы на матч Эстония - Беларусь

    Исход игры
    Эстония
    16% (8)
    Ничья
    36% (18)
    Беларусь
    48% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (21)
    Меньше
    57.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    75.51% (37)
    Нет
    24.49% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32% (16)
    1:2 Беларусь
    30% (15)
    2:1 Эстония
    8% (4)
    1:0 Эстония
    8% (4)
    0:1 Беларусь
    8% (4)
    0:2 Беларусь
    4% (2)
    0:0 Ничья
    4% (2)
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