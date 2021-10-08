Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Турция
1:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Норвегия
1:0
7' ГолАктюркоглу Мухаммед
16
Азиз
Сердар
18
Эркин
Джанер
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
-
18 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кунц Штефан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
Ход матча
7'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
История личных встреч
Турция
Норвегия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.67
|Чалханоглу Хакан
|3
|0.5
|Юндер Дженгиз
|2
|0.33
|Туфан Озан
|2
|0.33
|Караман Кенан
|2
|0.33
|Язиджи Юсуф
|1
|0.17
|Дервисоглу Халил
|1
|0.17
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.17
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|Мераш Умут
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5 (1)
|0.83
|Сорлот Александр
|3
|0.5
|Торстведт Кристиан
|2
|0.33
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.17
|Свенссон Юнас
|1
|0.17
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Страндберг Стефан
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
Карточки
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Туфан Озан
|1
|0
|Караман Кенан
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|1
|1
|Сорлот Александр
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
19%
1
8%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Турция
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1
Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3 Турция - Сербия 2:2 РОССИЯ - Турция 1:1 Германия - Турция 3:3 Сербия - Турция 0:0 Турция - Венгрия 0:1
Норвегия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2
Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2 Мальта - Норвегия 1:2 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Румыния - Норвегия 1:1 Норвегия - Испания 1:1 Швеция - Норвегия 1:1 Норвегия - Мальта 2:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|22 - 6
|14
|2.
|Турция
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 13
|14
|3.
|Норвегия
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|Черногория
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|Латвия
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|6.
|Гибралтар
|0:1 Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 26
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Турция
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|3.
|Норвегия
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Черногория
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|Гибралтар
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 14
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|3
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|4.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|3
|0
Прогнозы на матч Турция 1:0 Норвегия
Исход игры
Турция
63.8% (88)
Ничья
23.9% (33)
Норвегия
12.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
66.41% (87)
Меньше
33.59% (44)
Обе команды забьют
Да
82.44% (108)
Нет
17.56% (23)
Популярный счёт
2:1 Турция
44.9% (62)
1:1 Ничья
16.7% (23)
1:0 Турция
8.7% (12)
2:2 Ничья
6.5% (9)
1:2 Норвегия
3.6% (5)
2:0 Турция
3.6% (5)
3:2 Турция
2.9% (4)
2:3 Норвегия
2.2% (3)
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