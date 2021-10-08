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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Турция
1:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Норвегия
23
Чакыр
Угурджан
2
Челик
Зеки
16
Азиз
Сердар
3
Демирал
Мерих
18
Эркин
Джанер
6
Туфан
Озан
5
Оздемир
Берат
7
Юндер
Дженгиз
10
Чалханоглу
Хакан
21
Актюркоглу
Мухаммед
17
Йилмаз
Бурак
1
Нюланд
Эрьян
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Страндберг
Стефан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Мелинг
Биргер
10
Эдегор
Мартин
8
Берг
Патрик
2
Торсби
Мортен
7
Хёуге
Йенс
19
Торстведт
Кристиан
11
Эльюнусси
Мохамед
Турция
4-2-3-1
Норвегия
4-3-3

Ход матча

7'
Актюркоглу Мухаммед
(Юндер Дженгиз)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Турция
Норвегия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:3
ЧЕ2(2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.67
Чалханоглу Хакан 3 0.5
Юндер Дженгиз 2 0.33
Туфан Озан 2 0.33
Караман Кенан 2 0.33
Язиджи Юсуф 1 0.17
Дервисоглу Халил 1 0.17
Сёюнджю Чаглар 1 0.17
Караджа Эфеджан 0 0
Мераш Умут 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0
Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 (1) 0.83
Сорлот Александр 3 0.5
Торстведт Кристиан 2 0.33
Эльюнусси Мохамед 1 0.17
Свенссон Юнас 1 0.17
Мелинг Биргер 0 0
Страндберг Стефан 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 2 1
Йилмаз Бурак 2 0
Кабак Озан 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Туфан Озан 1 0
Караман Кенан 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Унал Энес 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Мераш Умут 1 0
Челик Зеки 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 1 1
Сорлот Александр 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Торсби Мортен 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Эдегор Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
19%
1
8%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1
Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3 Турция - Сербия 2:2 РОССИЯ - Турция 1:1 Германия - Турция 3:3 Сербия - Турция 0:0 Турция - Венгрия 0:1
Норвегия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2
Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2 Мальта - Норвегия 1:2 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Румыния - Норвегия 1:1 Норвегия - Испания 1:1 Швеция - Норвегия 1:1 Норвегия - Мальта 2:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 0:0 Заявка 7 4 2 1 22 - 6 14
2. Турция 1:0 Заявка 7 4 2 1 17 - 13 14
3. Норвегия 0:1 Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
4. Черногория 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
5. Латвия 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
6. Гибралтар 0:1 Заявка 7 0 0 7 3 - 26 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 0:0 Заявка 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Турция 1:0 Заявка 4 2 2 0 10 - 7 8
3. Норвегия 0:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Черногория 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
6. Гибралтар 0:1 Заявка 4 0 0 4 0 - 14 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 0:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 1 9
2. Черногория 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
3. Турция 1:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4. Голландия 0:0 Заявка 4 1 2 1 10 - 5 5
5. Латвия 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар 0:1 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 3
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Бельгия Лукаку Ромелу 5 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
4. Кипр Сотериу Костас 2 1
5. Словения Куртич Ясмин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Турция 63.4% (90)
X 23.9% (34)
Норвегия 12.7% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Норвегия
2.60
3.62
3.59
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Турция 1:0 Норвегия онлайн


Прогнозы на матч Турция 1:0 Норвегия

Исход игры
Турция
63.8% (88)
Ничья
23.9% (33)
Норвегия
12.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
66.41% (87)
Меньше
33.59% (44)
Обе команды забьют
Да
82.44% (108)
Нет
17.56% (23)
Популярный счёт
2:1 Турция
44.9% (62)
1:1 Ничья
16.7% (23)
1:0 Турция
8.7% (12)
2:2 Ничья
6.5% (9)
1:2 Норвегия
3.6% (5)
2:0 Турция
3.6% (5)
3:2 Турция
2.9% (4)
2:3 Норвегия
2.2% (3)
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