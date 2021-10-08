Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Турция
1:1
Конец матча
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Норвегия
1:0
6' ГолАктюркоглу Мухаммед
1:1
41' ГолТорстведт Кристиан
65' Желтая карточкаОздемир Берат
65' Желтая карточкаТорсби Мортен
84' Желтая карточкаЯзиджи Юсуф
90' Желтая карточкаАйхан Кан
90' Желтая карточкаХанше-Ольсен Андреас
16
Азиз
Сердар
18
Эркин
Джанер
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
-
18 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кунц Штефан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
Ход матча
6'
41'
65'
65'
70'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Турция
Норвегия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.57
|Чалханоглу Хакан
|3
|0.43
|Юндер Дженгиз
|2
|0.29
|Туфан Озан
|2
|0.29
|Караман Кенан
|2
|0.29
|Язиджи Юсуф
|1
|0.14
|Дервисоглу Халил
|1
|0.14
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.14
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.14
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|Мераш Умут
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5 (1)
|0.71
|Сорлот Александр
|3
|0.43
|Торстведт Кристиан
|3
|0.43
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.14
|Свенссон Юнас
|1
|0.14
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Страндберг Стефан
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
Карточки
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Туфан Озан
|1
|0
|Караман Кенан
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|1
|1
|Сорлот Александр
|2
|0
|Торсби Мортен
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
4
57%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
4
31%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
2
33%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Турция
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1
Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3 Турция - Сербия 2:2 РОССИЯ - Турция 1:1 Германия - Турция 3:3 Сербия - Турция 0:0 Турция - Венгрия 0:1
Норвегия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2
Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2 Мальта - Норвегия 1:2 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Румыния - Норвегия 1:1 Норвегия - Испания 1:1 Швеция - Норвегия 1:1 Норвегия - Мальта 2:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Сербия
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|Люксембург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|4.
|Ирландия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Швеция
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Греция
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Косово
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|5.
|Грузия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|2.
|Швейцария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|4.
|Болгария
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|5.
|Литва
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Финляндия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|3.
|Украина
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|6 - 6
|5
|4.
|Казахстан
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 4
|16
|2.
|Уэльс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|3.
|Чехия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|4.
|Эстония
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|5.
|Беларусь
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 0
|18
|2.
|Шотландия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Израиль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|4.
|Австрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|6.
|Молдова
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 18
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 6
|16
|2.
|Норвегия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Турция
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 14
|12
|4.
|Черногория
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|Латвия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 28
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 1
|16
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|Словения
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|4.
|Словакия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Мальта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|6.
|Кипр
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 11
|4
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 2
|16
|2.
|Албания
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|3.
|Польша
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|19 - 8
|11
|4.
|Венгрия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Андорра
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 24
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Армения
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 10
|12
|4.
|Румыния
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|5.
|Исландия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 19
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|2.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Швеция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Греция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Косово
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|5.
|Грузия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Швейцария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Болгария
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|Литва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|Финляндия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Украина
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|4.
|Казахстан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Эстония
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 11
|3
|5.
|Беларусь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 0
|9
|2.
|Шотландия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|6.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Турция
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|10 - 8
|6
|3.
|Норвегия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Хорватия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Польша
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Венгрия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|2.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Румыния
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Сербия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|5.
|Ирландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Швеция
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|Косово
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Греция
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Грузия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Швейцария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Болгария
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Литва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|3.
|Украина
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Казахстан
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|5.
|Финляндия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Уэльс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|3.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|4.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Беларусь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Израиль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|3.
|Шотландия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Голландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|3.
|Черногория
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Турция
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Латвия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Словения
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|4.
|Словакия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|5.
|Мальта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|6.
|Кипр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Венгрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|Польша
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|11 - 6
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|Армения
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 7
|5
|4.
|Румыния
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|5.
|Исландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Турция 1:1 Норвегия
Исход игры
Турция
63.4% (90)
Ничья
23.9% (34)
Норвегия
12.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
65.93% (89)
Меньше
34.07% (46)
Обе команды забьют
Да
81.48% (110)
Нет
18.52% (25)
Популярный счёт
2:1 Турция
44.4% (63)
1:1 Ничья
16.2% (23)
1:0 Турция
9.2% (13)
2:2 Ничья
6.3% (9)
1:2 Норвегия
4.2% (6)
2:0 Турция
3.5% (5)
3:2 Турция
2.8% (4)
2:3 Норвегия
2.1% (3)
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