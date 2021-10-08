Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Турция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Турция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норвегия будет все-таки засчитан.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Г О О О О Л - Торстведт Кристиан забивает с левой ноги!

38' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Турция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Эркин Джанер из команды Турция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Удар от ворот произведет Норвегия

36' Актюркоглу Мухаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Турция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Норвегия

33' Чакыр Угурджан взял и забрал мяч на выходе

33' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Турция пробьет пенальти!

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

31' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Турция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Чакыр Угурджан взял и забрал мяч на выходе

25' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

21' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Турция

16' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

12' Удар от ворот произведет Турция

12' Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали

11' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Оздемир Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Йилмаз Бурак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Турция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Команда Турция забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Отличные скиллы показывает Юндер Дженгиз , обводя своих соперников

6' Мелинг Биргер из команды Норвегия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

4' Удар от ворот произведет Норвегия

3' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Турция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Турция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Норвегия начинает с центра поля