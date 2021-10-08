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  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Турция
1:1
Конец матча

Стадион:
Норвегия
0'
1:0
6' Гол
Актюркоглу Мухаммед
1:1
41' Гол
Торстведт Кристиан
65' Желтая карточка
Оздемир Берат
65' Желтая карточка
Торсби Мортен
84' Желтая карточка
Язиджи Юсуф
90' Желтая карточка
Айхан Кан
90' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
90'+6
23
Чакыр
Угурджан
2
Челик
Зеки
16
Азиз
Сердар
3
Демирал
Мерих
18
Эркин
Джанер
6
Туфан
Озан
5
Оздемир
Берат
7
Юндер
Дженгиз
10
Чалханоглу
Хакан
21
Актюркоглу
Мухаммед
17
Йилмаз
Бурак
1
Нюланд
Эрьян
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Страндберг
Стефан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Мелинг
Биргер
10
Эдегор
Мартин
8
Берг
Патрик
2
Торсби
Мортен
7
Хёуге
Йенс
19
Торстведт
Кристиан
11
Эльюнусси
Мохамед
Турция
4-2-3-1
Норвегия
4-3-3

Ход матча

6'
Актюркоглу Мухаммед
(Юндер Дженгиз)
1:0
41'
1:1
Торстведт Кристиан
(Ханше-Ольсен Андреас)
58'
Кутлу Беркан
Туфан Озан
 
65'
Оздемир Берат
 
65'
 
Торсби Мортен
70'
Антальялы Тайлан
Юндер Дженгиз
 
70'
Айхан Кан
Азиз Сердар
 
70'
Язиджи Юсуф
Оздемир Берат
 
75'
 
Дели Матс Мёллер
Хёуге Йенс
75'
 
Бериша Ветон
Торстведт Кристиан
75'
 
Эурснес Фредрик
Берг Патрик
84'
Язиджи Юсуф
 
84'
Караман Кенан
Актюркоглу Мухаммед
 
84'
 
Рюэрсон Юлиан
Педерсен Маркус Гольмгрен
90'
Айхан Кан
 
90'
 
Ханше-Ольсен Андреас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Турция
Норвегия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:3
ЧЕ2(2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.57
Чалханоглу Хакан 3 0.43
Юндер Дженгиз 2 0.29
Туфан Озан 2 0.29
Караман Кенан 2 0.29
Язиджи Юсуф 1 0.14
Дервисоглу Халил 1 0.14
Сёюнджю Чаглар 1 0.14
Актюркоглу Мухаммед 1 0.14
Караджа Эфеджан 0 0
Мераш Умут 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0
Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 (1) 0.71
Сорлот Александр 3 0.43
Торстведт Кристиан 3 0.43
Эльюнусси Мохамед 1 0.14
Свенссон Юнас 1 0.14
Мелинг Биргер 0 0
Страндберг Стефан 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Ханше-Ольсен Андреас 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 2 1
Йилмаз Бурак 2 0
Кабак Озан 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Туфан Озан 1 0
Караман Кенан 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Айхан Кан 1 0
Унал Энес 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Мераш Умут 1 0
Язиджи Юсуф 1 0
Челик Зеки 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Оздемир Берат 1 0
Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 1 1
Сорлот Александр 2 0
Торсби Мортен 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
4
57%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
4
31%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
2
33%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1
Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3 Турция - Сербия 2:2 РОССИЯ - Турция 1:1 Германия - Турция 3:3 Сербия - Турция 0:0 Турция - Венгрия 0:1
Норвегия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2
Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2 Мальта - Норвегия 1:2 Норвегия - Фарерские острова 4:0 Румыния - Норвегия 1:1 Норвегия - Испания 1:1 Швеция - Норвегия 1:1 Норвегия - Мальта 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Сербия Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Люксембург Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
4. Ирландия Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
5. Азербайджан Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Швеция Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3. Греция Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Косово Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
5. Грузия Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
2. Швейцария Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Северная Ирландия Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
4. Болгария Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
5. Литва Заявка 5 0 0 5 1 - 13 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 6 3 3 0 8 - 3 12
2. Финляндия Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
3. Украина Заявка 5 0 5 0 6 - 6 5
4. Казахстан Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
5. Босния и Герцеговина Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
3. Чехия Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
4. Эстония Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
5. Беларусь Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 6 6 0 0 22 - 0 18
2. Шотландия Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Израиль Заявка 6 3 1 2 14 - 11 10
4. Австрия Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
5. Фарерские острова Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
6. Молдова Заявка 6 0 1 5 3 - 18 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 7 5 1 1 23 - 6 16
2. Норвегия Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Турция Заявка 7 3 3 1 17 - 14 12
4. Черногория Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
5. Латвия Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
6. Гибралтар Заявка 7 0 0 7 3 - 28 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 7 5 1 1 11 - 1 16
2. РОССИЯ Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. Словения Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
4. Словакия Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
5. Мальта Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
6. Кипр Заявка 7 1 1 5 1 - 11 4

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 6 5 1 0 18 - 2 16
2. Албания Заявка 6 4 0 2 10 - 6 12
3. Польша Заявка 6 3 2 1 19 - 8 11
4. Венгрия Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5. Андорра Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
6. Сан-Марино Заявка 6 0 0 6 1 - 24 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2. Северная Македония Заявка 7 3 3 1 15 - 6 12
3. Армения Заявка 7 3 3 1 8 - 10 12
4. Румыния Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Исландия Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
6. Лихтенштейн Заявка 7 0 1 6 2 - 19 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
2. Португалия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Ирландия Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Азербайджан Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Швеция Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Греция Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Косово Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
5. Грузия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Швейцария Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Болгария Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Северная Ирландия Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
5. Литва Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Финляндия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Украина Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Казахстан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Уэльс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Эстония Заявка 3 1 0 2 6 - 11 3
5. Беларусь Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 15 - 0 9
2. Шотландия Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Австрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
5. Фарерские острова Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
6. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Турция Заявка 4 1 3 0 10 - 8 6
3. Норвегия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 0 - 16 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Хорватия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Словакия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Кипр Заявка 4 1 1 2 1 - 5 4
6. Мальта Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Польша Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Албания Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Венгрия Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
5. Андорра Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Сербия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Азербайджан Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
5. Ирландия Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Швеция Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Косово Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Греция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Грузия Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Швейцария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Северная Ирландия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Болгария Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Литва Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
3. Украина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Казахстан Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
5. Финляндия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
3. Чехия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Эстония Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Израиль Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
3. Шотландия Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Австрия Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Голландия Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
3. Черногория Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Турция Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Словения Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
4. Словакия Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
5. Мальта Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
6. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Албания Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Венгрия Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Армения Заявка 4 1 2 1 2 - 7 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Турция 63.4% (90)
X 23.9% (34)
Норвегия 12.7% (18)
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Прогнозы на матч Турция 1:1 Норвегия

Исход игры
Турция
63.4% (90)
Ничья
23.9% (34)
Норвегия
12.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
65.93% (89)
Меньше
34.07% (46)
Обе команды забьют
Да
81.48% (110)
Нет
18.52% (25)
Популярный счёт
2:1 Турция
44.4% (63)
1:1 Ничья
16.2% (23)
1:0 Турция
9.2% (13)
2:2 Ничья
6.3% (9)
1:2 Норвегия
4.2% (6)
2:0 Турция
3.5% (5)
3:2 Турция
2.8% (4)
2:3 Норвегия
2.1% (3)
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