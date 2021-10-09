  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Казахстан
0:2
Второй тайм: 77'

Стадион:
Босния и Герцеговина
0'
0:1
25' Гол
Превляк Смаил
42' Желтая карточка
Логвиненко Юрий
45' Желтая карточка
Шомко Дмитрий
0:2
66' Гол
Превляк Смаил
77'
1
Покатилов
Стас
20
Быстров
Марат
2
Малый
Сергей
3
Алип
Нуралы
11
Вороговский
Ян
23
Логвиненко
Юрий
5
Куат
Исламбек
18
Шомко
Дмитрий
19
Зайнутдинов
Бактиёр
10
Жуков
Георгий
9
Щёткин
Алексей
12
Шехич
Ибрагим
16
Ахмедходжич
Анел
3
Ковачевич
Аднан
2
Чивич
Эльдар
20
Стеванович
Мирослав
13
Цимирот
Гойко
18
Хаджиахметович
Амир
10
Гояк
Амер
5
Колашинац
Сеад
11
Джеко
Эдин
9
Превляк
Смаил
Казахстан
4-1-2-1-2
Босния и Герцеговина
3-5-2

Ход матча

25'
0:1
Превляк Смаил
(Стеванович Мирослав)
42'
Логвиненко Юрий
 
45'
Шомко Дмитрий
 
61'
Жаксылыков Айбар
Жуков Георгий
 
61'
Омиртаев Оралхан
Щёткин Алексей
 
62'
 
Налич Ади
Цимирот Гойко
66'
0:2
Превляк Смаил
(Джеко Эдин)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

История личных встреч

Казахстан
Босния и Герцеговина

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валиуллин Руслан 2 0.33
Мужиков Серикжан 1 0.17
Куат Исламбек 1 0.17
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.17
Тагыберген Асхат 0 0
Нургалиев Азат 0 0
Логвиненко Юрий 0 0
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьянич Миралем 2 (1) 0.4
Превляк Смаил 2 0.4
Джеко Эдин 1 0.2
Стеванович Мирослав 1 0.2
Менало Лука 1 0.2
Демирович Эрмедин 0 0

Карточки

Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покатилов Стас 2 0
Васильев Владислав Олегович 2 0
Логвиненко Юрий 1 0
Шомко Дмитрий 1 0
Мужиков Серикжан 1 0
Ерланов Темирлан 1 0
Вороговский Ян 1 0
Марочкин Александр 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Жарынбетов Самат 1 0
Алип Нуралы 1 0
Абикен Айбол 1 0
Каримов Рамазан 1 0
Оразов Рамазан 1 0
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджиахметович Амир 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Джеко Эдин 1 0
Саничанин Синиша 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0
Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Литва - Казахстан 0:2 Шотландия - Казахстан 3:1 Сан-Марино - Казахстан 1:3 Казахстан - Бельгия 0:2 Казахстан - Кипр 1:2 РОССИЯ - Казахстан 1:0 Кипр - Казахстан 1:1 Казахстан - Сан-Марино 4:0
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0
Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 1:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:1 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Босния и Герцеговина - Италия 0:3 Греция - Босния и Герцеговина 2:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Сербия Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Люксембург Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
4. Ирландия Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
5. Азербайджан Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Швеция Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3. Греция Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Косово Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
5. Грузия Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
2. Швейцария Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Болгария 1:1 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
4. Северная Ирландия Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Литва 1:1 Заявка 6 0 1 5 2 - 14 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 6 3 3 0 8 - 3 12
2. Босния и Герцеговина 2:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
3. Финляндия Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
4. Украина Заявка 5 0 5 0 6 - 6 5
5. Казахстан 0:2 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
3. Чехия Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
4. Эстония Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
5. Беларусь Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 6 6 0 0 22 - 0 18
2. Шотландия Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Израиль Заявка 6 3 1 2 14 - 11 10
4. Австрия Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
5. Фарерские острова Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
6. Молдова Заявка 6 0 1 5 3 - 18 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 7 5 1 1 23 - 6 16
2. Норвегия Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Турция Заявка 7 3 3 1 17 - 14 12
4. Черногория Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
5. Латвия Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
6. Гибралтар Заявка 7 0 0 7 3 - 28 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 7 5 1 1 11 - 1 16
2. РОССИЯ Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. Словения Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
4. Словакия Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
5. Мальта Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
6. Кипр Заявка 7 1 1 5 1 - 11 4

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 6 5 1 0 18 - 2 16
2. Албания Заявка 6 4 0 2 10 - 6 12
3. Польша Заявка 6 3 2 1 19 - 8 11
4. Венгрия Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5. Андорра Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
6. Сан-Марино Заявка 6 0 0 6 1 - 24 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2. Северная Македония Заявка 7 3 3 1 15 - 6 12
3. Армения Заявка 7 3 3 1 8 - 10 12
4. Румыния Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Исландия Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
6. Лихтенштейн Заявка 7 0 1 6 2 - 19 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
2. Португалия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Ирландия Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Азербайджан Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Швеция Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Греция Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Косово Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
5. Грузия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Швейцария Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Болгария 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Северная Ирландия Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
5. Литва 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Финляндия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Украина Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Босния и Герцеговина 2:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Казахстан 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Уэльс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Эстония Заявка 3 1 0 2 6 - 11 3
5. Беларусь Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 15 - 0 9
2. Шотландия Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Австрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
5. Фарерские острова Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
6. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Турция Заявка 4 1 3 0 10 - 8 6
3. Норвегия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 0 - 16 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Хорватия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Словакия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Кипр Заявка 4 1 1 2 1 - 5 4
6. Мальта Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Польша Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Албания Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Венгрия Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
5. Андорра Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Сербия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Азербайджан Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
5. Ирландия Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Швеция Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Косово Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Греция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Грузия Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Швейцария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Северная Ирландия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Болгария 1:1 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
5. Литва 1:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Босния и Герцеговина 2:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Украина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Казахстан 0:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
5. Финляндия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
3. Чехия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Эстония Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Израиль Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
3. Шотландия Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Австрия Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Голландия Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
3. Черногория Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Турция Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Словения Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
4. Словакия Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
5. Мальта Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
6. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Албания Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Венгрия Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 11 - 6 4
5. Андорра Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Армения Заявка 4 1 2 1 2 - 7 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Сербия Митрович Александр 7 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
4. Израиль Захави Эран 6 0 0
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 4 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 2 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Оразов готовится к тому, чтобы выйти на футбольное поле и попытаться помочь своему коллективу забить хотя бы один мяч в ворота соперника.
  • Травма, повреждение
    75'
    Логвиненко получил повреждение в столкновении со своим же футболистом. Куат его, мягко говоря, "подрезал". Медицинский штаб вышел на поле.
  • 73'
    Отрадно, что фанаты продолжают гнать вперед сборную Казахстана. Могут еще хозяева забить хотя бы гол престижа. Время на это остается.
  • 72'
    В онлайн-таблице сборная Боснии перемещается на вторую строчку. Победа в сегодняшнем матче открывает перед командой гостей огромные перспективы в борьбе за место на ЧМ-2022.
  • Штанга
    71'
    ОПАСНО! И снова каркас ворот спасает Казахстан. Следует подача от углового флага на правый угол штрафной, откуда Джеко головой выстреливает по рамке противника, но попадает в штангу. Совсем не везет игроку миланского "Интера".
  • Штанга
    69'
    МОМЕНТИЩЕ! Стеванович с правого фланга выкатил сферу под удар Джеко. Набежал на мяч Эдин и выстрелил в касание. Сфера попала в защитника, после чего срикошетила в перекладину, уйдя на угловой!
  • 68'
    Превляк сегодня проявил себя наилучшим образом. Во всех опасных эпизодах у ворот соперника он проявил себя с лучшей стороны. Да и Джеко ему хорошо ассистеровал.
  • Опасный момент
    67'
    МОМЕНТ! Куат ворвался в штрафную соперника, получил передачу и пробил по центру ворот. Сфера прилетела точно по позиции Шехича.
  • 66'
    Все, пожалуй, можно завершать эту игру. Ничего не получалось на протяжении всего поединка у казахов, и сейчас, когда они пропустили два гола, спастись будет сложно.
  • 2 гола - дубль!
    65'
    ГОЛ! ПРЕВЛЯК! 0:2!
    Оформляет он дубль за свою сборную. Джеко спокойно покатил мяч на партнера, который переправил сферу в сетку, не испытывая давление со стороны.
  • Опасный момент
    63'
    МОМЕНТИЩЕ! Цимирот! Практически с линии штрафной он производил удар по воротам соперника, но мяч полетел значительно выше цели!
  • Замена
    62'
    Налич вместо Цимирота в составе сборной Боснии вышел тем временем.
  • Замена
    61'
    Жаксылыков вместо Жукова на поле появился в составе сборной Казахстана.
  • Замена
    60'
    Омиртаев вместо Щёткина на поле появился тем временем в составе Казахстана.
  • Угловой
    59'
    Стеванович отлично отработал сейчас в обороне, выбив мяч подальше от своей рамки. Отлично сегодня играет оборона Боснии и Герцеговины.
  • 58'
    Цимирот отметился подачей с левого фланга на дальнюю штангу - слишком сильным вышел этот навес. В очередной раз до адресата навес не доходит.
  • 56'
    Сейчас, скорее, близки ко второму голу футболисты сборной Боснии, нежели Казахстан к тому, чтобы сравнять счет на табло. Слишком уж уверенно чувствует себя команда гостей.
  • 55'
    Джеко попытался пробить по воротам соперника после подачи с левого фланга, но угодил в защитника. Выстрел был заблокирован, а сфера оказалась в руках вратаря.
  • 54'
    В центре поля перехватили мяч игроки сборной Казахстана. Зайнутдинов выполнил подачу с левого фланга в центр штрафной - на выходе уверенно сыграл голкипер.
  • 53'
    Перекатывают мяч на половине поля соперника футболисты сборной Боснии и Герцеговины. Как мне кажется, второй гол в этой встрече окончательно предрешит исход встречи.
  • Фол, нарушение
    52'
    Зайнутдинов получил удар по ногам в районе центрального круга. Очередной фол в нашем поединке, и снова остановка в игре.
  • 51'
    В касание от Стевановича прошла передача на дальнюю штангу, которую пытался замкнуть Джеко, но уперся он в защитника. Выстрел пришелся точно в оборонца.
  • Фол, нарушение
    50'
    Против Шомко были нарушены правила в районе центрального круга. Возмущался футболист сборной Казахстана, едва не получив карточку желтого цвета за споры. 
  • 48'
    Активно поддерживают фанаты сборной Казахстана свою команду. Казахи, к слову, пока действуют не так активно, как этого многим бы хотелось.
  • 47'
    В перерыве в составах команд не было никаких изменений. А этом значит, что в прежнем сочетании вышли на поле коллективы. Посмотрим, как это повлияет на ход игры.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм нашего поединка. Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. Истекла компенсированная судьей минута. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Впереди Босния и Герцеговина!
  • Желтая карточка
    44'
    Шомко сейчас сфолил в центре поля. На свою карточку желтого цвета футболист сборной Казахстана сегодня наиграл. Рефери ее прямо сейчас и демонстрирует нарушителю.
  • 43'
    Снова подача с правого фланга от Стевановича, но на сей раз на дальней штанге не оказывается никого из партнеров, которые могли бы переправить сферу в сетку.
  • 42'
    Отбились после подачи стандартного положения футболисты Казахстана, но произвести собственную контратаку хозяевам не удалось. За счет прессинга Босния снова вернула мяч под свой контроль.
  • Угловой
    41'
    Чивич со штрафного нанес удар по воротам соперника со стандарта, но угодил в "стенку". Мяч улетел за лицевую линию. Очередной угловой для Боснии.
  • Желтая карточка
    40'
    Логвиненко получил карточку желтого за свой фол. При этом, футболист казахской команды пока не вернулся на поле. Врачи увели его за пределы газона.
  • Фол, нарушение
    39'
    Логвиненко нарушил правила перед своей штрафной. Оказался футболист лежащим на газоне. Досталось при этом и самому футболисту казахской команды.
  • 37'
    Джеко снова позволили пробить. На сей раз с линии штрафной Эдин пробивал, но не смог он толком поймать сферу на подъем. Она улетела выше цели.
  • 36'
    Щеткин получил снаряд на половине поля соперника. С линии штрафной он попытался произвести удар, но бросились под выстрел защитники, не позволившие сфере долететь до створа.
  • 35'
    Превляк тем временем пробил по воротам соперника после подачи с левого фланга, но направил он сферу значительно левее мишени.
  • 34'
    Чуть больше 10 минут остается играть до конца первого тайма. Мяч снова находится у Боснии, которая ищет ключики к обороне соперника.
  • 32'
    Джеко споткнулся на подступах к штрафной, что не позволило ему добраться до снаряда. Упал на газон Джеко, но судья на этот эпизод никак не отреагировал.
  • 31'
    Пытается обострять игру казахская команда, но в атаке у коллектива хозяев получается далеко не все. Ударов по воротам боснийцев мы не видим.
  • Судья
    30'
    Полчаса отыграли соперники в этом противостоянии. Джеко обвел соперника на левом фланге, после чего от Вороговского получил толчок в спину. Встречу можно продолжать.
  • 29'
    На сей раз Покатилов проявил себя наилучшим образом. Снял он верх после подачи с левого фланга, не позволив Джеко нанести удар по воротам.
  • 28'
    Превляк снова в центре внимания. Пытался он протиснуться по левой бровке к воротам соперника, но сфера у него была отобрана.
  • Фол, нарушение
    26'
    Колашинац буквально ударил локтем в лицо Быстрову. Требуют карточку желтого цвета для защитника Боснии фанаты, но рефери ограничивается устным предупреждением.
  • 25'
    Зайнутдинов снова по правому флангу продирался к воротам соперника, однако его подача с бровки оставляла желать лучшего. Потеря за потерей.
  • 24'
    Ожидаемый гол, честно говоря, ведь в начале встречи Казахстан по всем показателям уступал своему сопернику и вполне заслуженно пропустил этот гол.
  • Описание гола
    23'
    ГОЛ. ПРЕВЛЯК! 0:1!
    Стеванович с правого фланга спокойно подал мяч в чужую штрафную. Ошибся на выходе голкипер Казахстана, не сумев добраться до снаряда, а Превляк головой отправил сферу под перекладину.
  • 21'
    Сборная Казахстана сейчас в очередной раз отбивается от попытки Джеко проникнуть в штрафную. Играет в подкате против него Куат, выбивая сферу за боковую линию.
  • 20'
    20 минут отыграли команды в первом тайме. Честно говоря, пока опасных моментов в нашей встрече не было. Хотелось бы как можно скорее увидеть гол в исполнении одного из коллективов.
  • 18'
    Сильную подачу с правого фланга произвели сейчас боснийцы, но на дальней штанге никого из футболистов этой команды не оказалось. Дело до удара не дошло.
  • Угловой
    17'
    Джеко продирался к штрафной соперника, после чего выполнил прострел с правого края в чужую штрафную. Мяч от ноги защитника ушел на угловой.
  • Судья
    16'
    Против Джеко фолит сейчас один из футболистов казахской команды. Очередной свисток прозвучал в нашем поединке. Джеко, к слову, решением судьи недоволен совсем. Возмущен форвард, что для соперника нет карточки.
  • Судья
    15'
    Эдин Джеко упал при небольшом контакте с соперником на его половине поля. Свисток судьи молчит, встречу можно продолжать, как кажется.
  • 14'
    Такое ощущение, что выжидательную тактику заняли соперники. Никто из них не торопится форсировать события на футбольном поле, хотя стоило бы поторопиться.
  • Угловой
    12'
    Угловой снова подали игроки сборной Боснии и Герцеговины. Пошел навес с левого фланга в штрафную соперника - вернулся Зайнутдинов в штрафную и выбил сферу подальше от ворот.
  • 11'
    Стеванович после подачи с правого фланга пробил головой по рамке соперника - сфера прилетела по позиции голкипера, который на всякий случай рванул за снарядом, зафиксировав его в своих перчатках.
  • 10'
    Джеко в атаке нарушает правила. Досталось от Эдина по ногам от соперника. Благо, без травмы дело обошлось, встречу можно продолжать.
  • 9'
    Достаточно скромно пока что смотрятся оба коллектива в атаке. Не видим мы активных действий в исполнении соперников. Такими темпами будет сложно порадовать фанатов результативностью.
  • 8'
    Зайнутдинов промчался по правому флангу к штрафной соперника, после чего выполнил далеко не самую удачную передачу в центр штрафной. Сфера досталась голкиперу боснийцев.
  • Угловой
    7'
    Угловой удар подавали футболисты сборной Боснии и Герцеговины. Пошла передача на Джеко в центр штрафной, но на выходе удачно сыграл голкипер казахов. 
  • 5'
    Пытались игроки сборной Боснии провести атаку по правому флангу, однако упустили по мере движения к воротам снаряд гости за боковую линию.
  • 4'
    Неплохая поддержка у Казахстана на первых минутах встречи. Фанаты команды хозяев гонят вперед своих любимцев, пытаясь их смотивировать на результат.
  • Фол, нарушение
    3'
    Сборная Казахстана провела хорошую атаку по левому флангу. Дело закончилось подачей в штрафную сборной Боснии и Герцеговины, где правила были нарушены против Ковачевича.
  • 2'
    Сборная Казахстана вышла на газон во всем желтом, в то время, как футболисты Боснии и Герцеговины предстали во всем синем.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Шомко Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Логвиненко Юрий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Astana Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Казахстан 0:2 Босния и Герцеговина онлайн


Прогнозы на матч Казахстан 0:2 Босния и Герцеговина

Исход игры
Казахстан
20.4% (31)
Ничья
31.6% (48)
Босния и Герцеговина
48% (73)
Тотал 2.5
Больше
51.08% (71)
Меньше
48.92% (68)
Обе команды забьют
Да
81.29% (113)
Нет
18.71% (26)
Популярный счёт
1:2 Босния и Герцеговина
31.6% (48)
1:1 Ничья
27.6% (42)
2:1 Казахстан
9.9% (15)
0:1 Босния и Герцеговина
8.6% (13)
0:2 Босния и Герцеговина
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:0 Казахстан
2.6% (4)
1:3 Босния и Герцеговина
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 