ОПАСНО! И снова каркас ворот спасает Казахстан. Следует подача от углового флага на правый угол штрафной, откуда Джеко головой выстреливает по рамке противника, но попадает в штангу. Совсем не везет игроку миланского "Интера".

В онлайн-таблице сборная Боснии перемещается на вторую строчку. Победа в сегодняшнем матче открывает перед командой гостей огромные перспективы в борьбе за место на ЧМ-2022.

Отрадно, что фанаты продолжают гнать вперед сборную Казахстана. Могут еще хозяева забить хотя бы гол престижа. Время на это остается.

Логвиненко получил повреждение в столкновении со своим же футболистом. Куат его, мягко говоря, "подрезал". Медицинский штаб вышел на поле.

Оразов готовится к тому, чтобы выйти на футбольное поле и попытаться помочь своему коллективу забить хотя бы один мяч в ворота соперника.

Стартовал второй тайм нашего поединка. Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

В перерыве в составах команд не было никаких изменений. А этом значит, что в прежнем сочетании вышли на поле коллективы. Посмотрим, как это повлияет на ход игры.

Активно поддерживают фанаты сборной Казахстана свою команду. Казахи, к слову, пока действуют не так активно, как этого многим бы хотелось.

Против Шомко были нарушены правила в районе центрального круга. Возмущался футболист сборной Казахстана, едва не получив карточку желтого цвета за споры.

В касание от Стевановича прошла передача на дальнюю штангу, которую пытался замкнуть Джеко, но уперся он в защитника. Выстрел пришелся точно в оборонца.

Зайнутдинов получил удар по ногам в районе центрального круга. Очередной фол в нашем поединке, и снова остановка в игре.

Перекатывают мяч на половине поля соперника футболисты сборной Боснии и Герцеговины. Как мне кажется, второй гол в этой встрече окончательно предрешит исход встречи.

В центре поля перехватили мяч игроки сборной Казахстана. Зайнутдинов выполнил подачу с левого фланга в центр штрафной - на выходе уверенно сыграл голкипер.

Джеко попытался пробить по воротам соперника после подачи с левого фланга, но угодил в защитника. Выстрел был заблокирован, а сфера оказалась в руках вратаря.

Сейчас, скорее, близки ко второму голу футболисты сборной Боснии, нежели Казахстан к тому, чтобы сравнять счет на табло. Слишком уж уверенно чувствует себя команда гостей.

Цимирот отметился подачей с левого фланга на дальнюю штангу - слишком сильным вышел этот навес. В очередной раз до адресата навес не доходит.

Стеванович отлично отработал сейчас в обороне, выбив мяч подальше от своей рамки. Отлично сегодня играет оборона Боснии и Герцеговины.

Омиртаев вместо Щёткина на поле появился тем временем в составе Казахстана.

МОМЕНТИЩЕ! Цимирот! Практически с линии штрафной он производил удар по воротам соперника, но мяч полетел значительно выше цели!

ГОЛ! ПРЕВЛЯК! 0:2! Оформляет он дубль за свою сборную. Джеко спокойно покатил мяч на партнера, который переправил сферу в сетку, не испытывая давление со стороны.

Все, пожалуй, можно завершать эту игру. Ничего не получалось на протяжении всего поединка у казахов, и сейчас, когда они пропустили два гола, спастись будет сложно.

МОМЕНТ! Куат ворвался в штрафную соперника, получил передачу и пробил по центру ворот. Сфера прилетела точно по позиции Шехича.

Превляк сегодня проявил себя наилучшим образом. Во всех опасных эпизодах у ворот соперника он проявил себя с лучшей стороны. Да и Джеко ему хорошо ассистеровал.

МОМЕНТИЩЕ! Стеванович с правого фланга выкатил сферу под удар Джеко. Набежал на мяч Эдин и выстрелил в касание. Сфера попала в защитника, после чего срикошетила в перекладину, уйдя на угловой!

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. Истекла компенсированная судьей минута. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Впереди Босния и Герцеговина!

44' Шомко сейчас сфолил в центре поля. На свою карточку желтого цвета футболист сборной Казахстана сегодня наиграл. Рефери ее прямо сейчас и демонстрирует нарушителю.

43' Снова подача с правого фланга от Стевановича, но на сей раз на дальней штанге не оказывается никого из партнеров, которые могли бы переправить сферу в сетку.

42' Отбились после подачи стандартного положения футболисты Казахстана, но произвести собственную контратаку хозяевам не удалось. За счет прессинга Босния снова вернула мяч под свой контроль.

41' Чивич со штрафного нанес удар по воротам соперника со стандарта, но угодил в "стенку". Мяч улетел за лицевую линию. Очередной угловой для Боснии.

40' Логвиненко получил карточку желтого за свой фол. При этом, футболист казахской команды пока не вернулся на поле. Врачи увели его за пределы газона.

39' Логвиненко нарушил правила перед своей штрафной. Оказался футболист лежащим на газоне. Досталось при этом и самому футболисту казахской команды.

37' Джеко снова позволили пробить. На сей раз с линии штрафной Эдин пробивал, но не смог он толком поймать сферу на подъем. Она улетела выше цели.

36' Щеткин получил снаряд на половине поля соперника. С линии штрафной он попытался произвести удар, но бросились под выстрел защитники, не позволившие сфере долететь до створа.

35' Превляк тем временем пробил по воротам соперника после подачи с левого фланга, но направил он сферу значительно левее мишени.

34' Чуть больше 10 минут остается играть до конца первого тайма. Мяч снова находится у Боснии, которая ищет ключики к обороне соперника.

32' Джеко споткнулся на подступах к штрафной, что не позволило ему добраться до снаряда. Упал на газон Джеко, но судья на этот эпизод никак не отреагировал.

31' Пытается обострять игру казахская команда, но в атаке у коллектива хозяев получается далеко не все. Ударов по воротам боснийцев мы не видим.

30' Полчаса отыграли соперники в этом противостоянии. Джеко обвел соперника на левом фланге, после чего от Вороговского получил толчок в спину. Встречу можно продолжать.

29' На сей раз Покатилов проявил себя наилучшим образом. Снял он верх после подачи с левого фланга, не позволив Джеко нанести удар по воротам.

28' Превляк снова в центре внимания. Пытался он протиснуться по левой бровке к воротам соперника, но сфера у него была отобрана.

26' Колашинац буквально ударил локтем в лицо Быстрову. Требуют карточку желтого цвета для защитника Боснии фанаты, но рефери ограничивается устным предупреждением.

25' Зайнутдинов снова по правому флангу продирался к воротам соперника, однако его подача с бровки оставляла желать лучшего. Потеря за потерей.

24' Ожидаемый гол, честно говоря, ведь в начале встречи Казахстан по всем показателям уступал своему сопернику и вполне заслуженно пропустил этот гол.

23' ГОЛ. ПРЕВЛЯК! 0:1!

Стеванович с правого фланга спокойно подал мяч в чужую штрафную. Ошибся на выходе голкипер Казахстана, не сумев добраться до снаряда, а Превляк головой отправил сферу под перекладину.

21' Сборная Казахстана сейчас в очередной раз отбивается от попытки Джеко проникнуть в штрафную. Играет в подкате против него Куат, выбивая сферу за боковую линию.

20' 20 минут отыграли команды в первом тайме. Честно говоря, пока опасных моментов в нашей встрече не было. Хотелось бы как можно скорее увидеть гол в исполнении одного из коллективов.

18' Сильную подачу с правого фланга произвели сейчас боснийцы, но на дальней штанге никого из футболистов этой команды не оказалось. Дело до удара не дошло.

17' Джеко продирался к штрафной соперника, после чего выполнил прострел с правого края в чужую штрафную. Мяч от ноги защитника ушел на угловой.

16' Против Джеко фолит сейчас один из футболистов казахской команды. Очередной свисток прозвучал в нашем поединке. Джеко, к слову, решением судьи недоволен совсем. Возмущен форвард, что для соперника нет карточки.

15' Эдин Джеко упал при небольшом контакте с соперником на его половине поля. Свисток судьи молчит, встречу можно продолжать, как кажется.

14' Такое ощущение, что выжидательную тактику заняли соперники. Никто из них не торопится форсировать события на футбольном поле, хотя стоило бы поторопиться.

12' Угловой снова подали игроки сборной Боснии и Герцеговины. Пошел навес с левого фланга в штрафную соперника - вернулся Зайнутдинов в штрафную и выбил сферу подальше от ворот.

11' Стеванович после подачи с правого фланга пробил головой по рамке соперника - сфера прилетела по позиции голкипера, который на всякий случай рванул за снарядом, зафиксировав его в своих перчатках.

10' Джеко в атаке нарушает правила. Досталось от Эдина по ногам от соперника. Благо, без травмы дело обошлось, встречу можно продолжать.

9' Достаточно скромно пока что смотрятся оба коллектива в атаке. Не видим мы активных действий в исполнении соперников. Такими темпами будет сложно порадовать фанатов результативностью.

8' Зайнутдинов промчался по правому флангу к штрафной соперника, после чего выполнил далеко не самую удачную передачу в центр штрафной. Сфера досталась голкиперу боснийцев.

7' Угловой удар подавали футболисты сборной Боснии и Герцеговины. Пошла передача на Джеко в центр штрафной, но на выходе удачно сыграл голкипер казахов.

5' Пытались игроки сборной Боснии провести атаку по правому флангу, однако упустили по мере движения к воротам снаряд гости за боковую линию.

4' Неплохая поддержка у Казахстана на первых минутах встречи. Фанаты команды хозяев гонят вперед своих любимцев, пытаясь их смотивировать на результат.

3' Сборная Казахстана провела хорошую атаку по левому флангу. Дело закончилось подачей в штрафную сборной Боснии и Герцеговины, где правила были нарушены против Ковачевича.

2' Сборная Казахстана вышла на газон во всем желтом, в то время, как футболисты Боснии и Герцеговины предстали во всем синем.