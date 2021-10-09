Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Казахстан
0:2
Второй тайм: 77'
Стадион: Астана-Арена
Босния и Герцеговина
0:1
25' ГолПревляк Смаил
42' Желтая карточкаЛогвиненко Юрий
45' Желтая карточкаШомко Дмитрий
0:2
66' ГолПревляк Смаил
10
Гояк
Амер
11
Джеко
Эдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шацкий ИгорьВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Касым АлибекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Байсуфинов Талгат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Налич АдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Ajdin Nukic
-
Главный тренер: Петев Ивайло
Ход матча
25'
42'
45'
66'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
41 Владение мячом, % 59
История личных встреч
Казахстан
Босния и Герцеговина
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валиуллин Руслан
|2
|0.33
|Мужиков Серикжан
|1
|0.17
|Куат Исламбек
|1
|0.17
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.17
|Тагыберген Асхат
|0
|0
|Нургалиев Азат
|0
|0
|Логвиненко Юрий
|0
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьянич Миралем
|2 (1)
|0.4
|Превляк Смаил
|2
|0.4
|Джеко Эдин
|1
|0.2
|Стеванович Мирослав
|1
|0.2
|Менало Лука
|1
|0.2
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Карточки
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покатилов Стас
|2
|0
|Васильев Владислав Олегович
|2
|0
|Логвиненко Юрий
|1
|0
|Шомко Дмитрий
|1
|0
|Мужиков Серикжан
|1
|0
|Ерланов Темирлан
|1
|0
|Вороговский Ян
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Жарынбетов Самат
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Абикен Айбол
|1
|0
|Каримов Рамазан
|1
|0
|Оразов Рамазан
|1
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Саничанин Синиша
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Казахстан
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0
Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Литва - Казахстан 0:2 Шотландия - Казахстан 3:1 Сан-Марино - Казахстан 1:3 Казахстан - Бельгия 0:2 Казахстан - Кипр 1:2 РОССИЯ - Казахстан 1:0 Кипр - Казахстан 1:1 Казахстан - Сан-Марино 4:0
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0
Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 1:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:1 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3 Босния и Герцеговина - Италия 0:3 Греция - Босния и Герцеговина 2:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Сербия
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|Люксембург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|4.
|Ирландия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Швеция
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Греция
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Косово
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|5.
|Грузия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|2.
|Швейцария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Болгария
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Литва
|1:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Босния и Герцеговина
|2:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|3.
|Финляндия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|4.
|Украина
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|6 - 6
|5
|5.
|Казахстан
|0:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 4
|16
|2.
|Уэльс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|3.
|Чехия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|4.
|Эстония
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|5.
|Беларусь
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 0
|18
|2.
|Шотландия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Израиль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|4.
|Австрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|6.
|Молдова
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 18
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 6
|16
|2.
|Норвегия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Турция
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 14
|12
|4.
|Черногория
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|Латвия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 28
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 1
|16
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|Словения
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|4.
|Словакия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Мальта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|6.
|Кипр
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 11
|4
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 2
|16
|2.
|Албания
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|3.
|Польша
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|19 - 8
|11
|4.
|Венгрия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Андорра
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 24
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Армения
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 10
|12
|4.
|Румыния
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|5.
|Исландия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 19
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|2.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Швеция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Греция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Косово
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|5.
|Грузия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Швейцария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Болгария
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|Литва
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|Финляндия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Украина
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|4.
|Босния и Герцеговина
|2:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Казахстан
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Эстония
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 11
|3
|5.
|Беларусь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 0
|9
|2.
|Шотландия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|6.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Турция
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|10 - 8
|6
|3.
|Норвегия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Хорватия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Польша
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Венгрия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|2.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Румыния
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Сербия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|5.
|Ирландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Швеция
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|Косово
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Греция
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Грузия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Швейцария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Болгария
|1:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|5.
|Литва
|1:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Босния и Герцеговина
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|Украина
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Казахстан
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|5.
|Финляндия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Уэльс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|3.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|4.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Беларусь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Израиль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|3.
|Шотландия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Голландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|3.
|Черногория
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Турция
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Латвия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Словения
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|4.
|Словакия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|5.
|Мальта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|6.
|Кипр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Венгрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|Польша
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|11 - 6
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|Армения
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 7
|5
|4.
|Румыния
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|5.
|Исландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|6
|0
|0
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|4
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|2
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Казахстан 0:2 Босния и Герцеговина
Исход игры
Казахстан
20.4% (31)
Ничья
31.6% (48)
Босния и Герцеговина
48% (73)
Тотал 2.5
Больше
51.08% (71)
Меньше
48.92% (68)
Обе команды забьют
Да
81.29% (113)
Нет
18.71% (26)
Популярный счёт
1:2 Босния и Герцеговина
31.6% (48)
1:1 Ничья
27.6% (42)
2:1 Казахстан
9.9% (15)
0:1 Босния и Герцеговина
8.6% (13)
0:2 Босния и Герцеговина
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:0 Казахстан
2.6% (4)
1:3 Босния и Герцеговина
1.3% (2)
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